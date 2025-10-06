Top-Teams untermauern Favoritenrolle: Duo geht daheim baden

Ziegtsdorf und Donaustauf lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit sechs Toren, aber ohne Sieger. – Foto: Felix Schmautz

Sämtliche Ungeschlagen-Serien haben weiter Bestand in der Kreisliga 1! Zum Hinrunden-Abschluss lösten alle Spitzenteams ihre Aufgaben. Und das teils mit Bravour. Spitzenreiter SC Regensburg feierte einen 3:1-Heimsieg gegen Harting. Auswärts erfolgreich waren die Sportclub-Verfolger SV Burgweinting, der SV Obertraubling und der Freie TuS. Unterdessen war der bisherige Rangzweite FC Oberhinkofen im Pokal- statt im Ligaeinsatz.



Favorit SV Obertraubling sicherte sich am Samstag zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg vor nur 30 Besuchern die Maximalausbeute. Tobias Fuchs brachte die Gäste in der 24. Minute in Front, durch einen Elfmeter, gekonnt verwandelt von Benjamin Hautmann (35.) ging man mit 1:1 in die Halbzeitpause. In der 81. Minute hieß es für beide Teams in Unterzahl zu kämpfen, Ramiz Saleh (Obertraubling) und Higor Tonet (SG Walhalla) sahen die Zeitstrafe. Tobias Fuchs (87.) brachte die erneute Führung für den SVO und Rasmus Schwartz besiegelte den Dreier in der Nachspielzeit (90.+5.). Schiedsrichter: Baris Bektas, Siegfried Netter, Arda Bektas







Der ATSV Pirkensee-Ponholz musste sich gegen den SV Burgweinting vor 100 Zuschauern geschlagen geben. Bereits in der vierten Spielminute brachte Co-Spielertrainer Alexander Bucher die Gäste in Front, ein Eigentor in der 13. Minute von Patrick Neumann erhöhte für den SVB. In der zweiten Halbzeit landete Niklas Lublow das 3:0 (61.) und sah in der 65. Minute die Ampelkarte. Den vierten Treffer landete Moubarak Akanga in der 68. Minute für die Regensburger. Einen Anschlusstreffer konnten die Gastgeber durch einen Elfmeter in der 75. Minute landen, Torschütze war Dominik Aumeier, durch ein Eigentor von Keeper Jonas Weiske stand es in der 82. Minute 2:4, doch kurz vor Schluss netzte Spielertrainer Andreas Pollakowski nochmal für Burgweinting ein, was den klaren Dreier mit sich brachte. Schiedsrichter: Lucas Gärtner, Andreas Basler, Gerhard Stache







Klassenprimus SC Regensburg konnte sich auch am 13. Spieltag vor 55 Zuschauern den Dreier einholen, zu Gast war der SV Harting. In der 37. Minute brachte Jonas Fischer die Hausherren in Front, Lukas Brigl erhöhte in der 44. Minute. Auf 2:1 verkürzte Niklas Brei, der den Elfmeter dankend annahm, bevor es in die Pause ging. Lukas Brigl besiegelte die Maximalausbeute in der 81. Minute am vergangenen Samstag. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Vincent Diewald, Leo Baier







Der TSV Wörth/Donau konnte sich am Sonntag ebenfalls daheim durchsetzen. Zu Gast war der FC Laub, der sich vor 90 Schaulustigen beugen musste. Zwei Buden in Folge netzte Merdin Mehmedov in der ersten Halbzeit für den TSV ein (3., 31.). Jonas Wittmann konnte in der 59. Minute verkürzen, dann gingen die Gäste durch die Ampelkarte für Alexander Ziegler in Unterzahl (65.)m doch Lukas Wittmann nutzte in der 80. Minute eine Chance um den Ausgleich zu erzielen. Den Siegestreffer landete Florian Baumann in der 87. Minute für Wörth. Für die Gäste gab es dann noch eine Zeitstrafe (89., Timon Karell), doch auch die Nachspielzeit von fünf Minuten brachte keine weiteren Chancenverwertung mit sich. Schiedsrichter: Jan Eringer, Noah Stöckl, Felix Steidl







Der Freie TuS Regensburg setzte sich am vergangenen Wochenende vor 45 Fans beim FC Mintraching durch. Bereits in der siebten Spielminute brachte Moritz Bscheidl die Gäste in Front, Thomas Maier legte in der 17. Minute noch eine Bude drauf und Maximilian Brey erhöhte noch in der ersten Hälfte auf 0:3 (44.). In der 81. Minute besiegelte Thomas Maier dann die Maximalausbeute für den Freien TuS Regensburg. Schiedsrichter: Atay Karabulut, Armin Strauß, Felix Hajak







Ein Remis erzielten die SpVgg Ziegetsdorf und der SV Donaustauf vor 30 Zuschauern am 13. Spieltag. Daniel Kagerer brachte die Hausherren in der 22. Minute in Front, doch Simon Riedl sorgte in der 25. Minute für Ausgleich, erneut in Führung brachte Amer Muratovic die SpVgg in der 28. Minute, doch Valentin Czech erzielte in der 40. Minute den erneuten Ausgleich. Mit einem Elfmetertreffer von Thomas Bauer (44.) gingen die Gastgeber mit 3:2 in die Halbzeitpause, doch in der 60. Minute landete Benedikt Heitzer das 3:3. Die SpVgg Ziegetsdorf ging in der 65. Minute durch die Zeitstrafe für Thomas Bauer noch in Unterzahl, doch auch dadurch konnten keine weiteren Chancen verwertet werden. Schiedsrichter: Thomas Schels, Malik Jahbell, Tobias Lehner







Wegen des Pokal-Einsatzes des FC Oberhinkofen musste dieses Match verlegt werden. Nachgeholt wird am Dienstag, den 21. Oktober.