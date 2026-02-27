Top-Teams unter sich: Heiße Duelle in Cottbus, Rostock und Wiesbaden

Rostock misst sich mit RWE. – Foto: Sven Leifer

Nach zuvor vier sieglosen Spielen in Folge droht der F.C. Hansa Rostock den Anschluss auf das klar anvisierte Ziel Zweitliga-Aufstieg zu verlieren. Auf einen Aufbaugegner kann sich das Team von Daniel Brinkmann aber auch nicht freuen. Mit Rot-Weiss Essen reist nämlich ein direkter Kontrahent an, der mit der 0:3-Pleite gegen den VfL Osnabrück auch etwas wiedergutzumachen hat. Auch Tabellenführer FC Energie Cottbus hat mit dem SC Verl einen direkten Konkurrenten vor der Brust. Mit dem SV Wehen Wiesbaden und FC Ingolstadt treffen sogar zwei weitere Teams aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter aufeinander. Womöglich könnte der MSV Duisburg, aktuell auf Platz zwei beheimatet, davon profitieren, dass sich die Konkurrenten die Punkte gegenseitig wegnehmen. Die Zebras empfangen am Sonntag den TSV Havelse. Zum Auftakt des 26. Spieltags ist der TSV 1860 München bei der kriselnden TSG 1899 Hoffenheim II gefordert.