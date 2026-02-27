 2026-02-20T12:29:42.904Z

Top-Teams unter sich: Heiße Duelle in Cottbus, Rostock und Wiesbaden

3. Liga: Energie Cottbus hat mit dem SC Verl einen harten Brocken vor der Brust. Hansa Rostock hofft gegen Rot-Weiss Essen den Abwärtsstrudel zu durchbrechen.

von Markus Becker · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Rostock misst sich mit RWE.
Rostock misst sich mit RWE. – Foto: Sven Leifer

Nach zuvor vier sieglosen Spielen in Folge droht der F.C. Hansa Rostock den Anschluss auf das klar anvisierte Ziel Zweitliga-Aufstieg zu verlieren. Auf einen Aufbaugegner kann sich das Team von Daniel Brinkmann aber auch nicht freuen. Mit Rot-Weiss Essen reist nämlich ein direkter Kontrahent an, der mit der 0:3-Pleite gegen den VfL Osnabrück auch etwas wiedergutzumachen hat. Auch Tabellenführer FC Energie Cottbus hat mit dem SC Verl einen direkten Konkurrenten vor der Brust. Mit dem SV Wehen Wiesbaden und FC Ingolstadt treffen sogar zwei weitere Teams aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter aufeinander. Womöglich könnte der MSV Duisburg, aktuell auf Platz zwei beheimatet, davon profitieren, dass sich die Konkurrenten die Punkte gegenseitig wegnehmen. Die Zebras empfangen am Sonntag den TSV Havelse. Zum Auftakt des 26. Spieltags ist der TSV 1860 München bei der kriselnden TSG 1899 Hoffenheim II gefordert.

____

Liveticker: TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München

Heute, 19:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
19:00live

____

Liveticker: Viktoria Köln - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück

Morgen, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

____

Liveticker: F.C Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen

Morgen, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00live

____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg- SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

____

Liveticker: FC Energie Cottbus - SC Verl

Morgen, 16:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30live

____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen

So., 01.03.2026, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
13:30live

____

Liveticker: MSV Duisburg - TSV Havelse

So., 01.03.2026, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
16:30live

____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt- 1. FC Saarbrücken

So., 01.03.2026, 19:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:30live

____

So geht es weiter

27. Spieltag
03.03.26 VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbus
03.03.26 SSV Ulm 1846 Fußball - TSG 1899 Hoffenheim II
03.03.26 VfL Osnabrück - Viktoria Köln
03.03.26 TSV 1860 München - FC Erzgebirge Aue
03.03.26 SC Verl - SSV Jahn Regensburg
04.03.26 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden
04.03.26 FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg
04.03.26 TSV Havelse - F.C. Hansa Rostock
04.03.26 Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt 05
04.03.26 Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim

____

