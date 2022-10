Jannik Göller drückte dem Samstag der Bayernliga Nord seinen Stempel auf. – Foto: Frank Scheuring

Top-Teams souverän - doch Jannik Göller stiehlt ihnen die Show 16. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: FC Eintracht Bamberg weiter souverän und Tabellenführer +++ Stauf und Quecken bleiben dran +++ Bardorf-Stürmer Göller mit Spiel seines Lebens +++

Es klingt beinahe schon langweilig: Der FC Eintracht Bamberg marschiert weiter, "beseitigt" auch Jahn Regensburg II und bleibt Spitzenreiter. Donaustauf und die Quecken aus Eltersdorf können, wenn auch mit Sicherheitsabstand, Schritt halten. Doch die Schlagzeile des 16. Spieltages gehört nicht den souveränen Topteams der Liga, sondern Jannik Göller. Seines Zeichen Stürmer des TSV Großbardorf. Der 21-Jährige lieferte am Samstagnachmittag das Spiel seines bisherigen Lebens ab...

"Der FC Bamberg, überall bekannt. Trägt seine Siege weit übers Land" - auf der Heimfahrt von der Oberpfalz nach Oberfranken war das Vereinslied der Domreiter im Bus der Renner. Und der Text hat Akutalität: Denn auch Regensburg kann die jungen Himmelsstürmer nicht aufhalten. FCE-Funktionär Sascha Dorsch zur Partie: "Nach dem wir zu Beginn etwas Glück hatten, haben wir diese Partie 75 Minuten lang dominiert. Ein ganz starkes Spiel unsere Truppe. Erneut souverän." Augenzwinkernd ergänzt er: "Mit 41 Punkten sind wir nun von allen Abstiegssorgen befreit." Es geht augenscheinlich in die andere Richtung. Oder, wie es im Vereinslied, heißt: "Die Mannschaft die steckt voller Kraft, so holen wir auch die Meisterschaft."

Es sind weiterhin sechs Punkte bis Gebenbach - und acht bis Bamberg. Aber dennoch: Der SC Eltersdorf bleibt dran am Führungsduo der Bayernliga Nord. Und das mit einem standesgemäßen 3:0-Heimerfolg gegen Kellerkind Bayern Hof. Es war nicht irgendein Sieg für die Quecken, sondern ein "Erfolg mit viel Tempo und Spielfreude. Die erste halbe Stunde war die beste Saisonleistung bisher", freut sich SCE-Sprecher Thorsten Röwe. Der letztliche Enstand wurde schnell herausgeschossen, sodass Eltersdorf "einen Gang zurückschalten und das Ganze abgeklärt nach Hause bringen" konnte.

Ein lupenreiner Hattrick blieb im versagt, die Halbzeit machte Jannik Göller einen Strich durch die Rechnung. Dieser kleiner Schönheitsfehler änderte aber nichts daran, dass der 21-Jährige das (bisherige) Spiel seines Lebens ablieferte - sehr zum Leidwesen der oberpfälzischen Gastgeber. Denn Weiden bereits mit 2:0, ehe eben jener Göller dreifach in Erscheinung trat und das Spiel zugunsten der Grabfeld-Gallier drehte, die somit nach dem Rücktritt von Andi Brendler zwei Siege in zwei Spielen holten. SpVgg-Vertreter Rüdiger Hügel: "Eine bittere 2:4-Niederlage gegen keineswegs überzeugende Großbardorfer. In einem reinen Kampfspiel verschenkten wir einen komfortablen 2:0-Vorsprung. Selbst gegen defensiv verunsichere Gäste schafften wir es nicht, Druck über einen gewissen Zeitraum aufzubauen."

Spitzenreiter Bamberg ist weiter nicht aufzuhalten. – Foto: Sascha Dorsch

Die im Neumarkter Umfeld oft zitierte Ergebnisproblematik hält weiter an - und nicht nur diese. "Viele Thematiken der vergangenen Wochen haben sich in diesem Spiel wiedergespielt", resümiert ein zerknirschter Adler-Trainer Dominic Rühl. Wieder einmal hätte man beste Chancen liegen gelassen und auf der anderen Seite den Gegner zum Toreschießen eingeladen. "Die individuell-taktischen Fehler lassen sich leider nicht abstellen." Zweifel an der Mannschaft oder an sich selbst verspürt Rühl ob vier Niederlagen in Serie übrigens nicht. "Dafür ist überhaupt kein Platz."

How much is the fish? Die Antwort auf diese Frage aus Sicht der Gäste: 5:0. Denn nach dem deutlichen Sieg der Erlangen bei Aufsteiger Geesdorf kann im Rahmen eines gemeinsamen Karpfenessens der Mannschaft so richtig ausgelassen gefeiert werden. Bei den Gastgebern hingegen ist das Zwischenhoch mit drei Siegen wieder abgeflacht. ATSV-Manager Jörg Markert: "Ein souveräner Sieg. 5:0 - das spricht eine klare Sprache. Wir waren spielerisch sehr gut, hatten 80 Prozent Ballbesitz. Der Gegner ist sehr tief gestanden. Unser Trainer hat die Jungs hervorragend darauf eingestellt. Wir freuen uns riesig, auch mal einen deutlichen Sieg gelandet zu haben."

Abtswind hat gut gespielt, richtig gut - wie Donaustauf-Vertreter Matthias Klemens herausarbeitet. "Der TSV war bisher einer der stärksten Gegner, der nach Donaustauf gekommen ist. Sie haben ein unglaublich aggressives Forechecking gespielt." Gewonnen hat allerdings der SVD, der 3. Dreier in Folge. Und wenn Klemens von einem "verdienten Sieg" spricht und man sich nochmals seine Eingangsworte vor Augen führt, wird deutlich, dass die Oberpfälzer gut gespielt haben. "Mit der Einwechslung von Morris Adelabu, der das entscheidende Tor gemacht hat, hat unser Trainer zudem ein glückliches Händchen bewiesen."

Wille und Kampf - das sind Tugenden, die man beiden Teams generell zuschreiben kann. Im direkten Aufeinandertreffen hatte Cham die Nase vorne - auch was das Ergebnis betrifft. "Das ist der ASV Cham, wie man ihn sich vorstellt", stellt Jürgern Kreipl, Fußballchef der Oberpfälzer, nach der Partie fest. "Ein absolut verdienster Sieg, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir sind überglücklich, diesen unglaublich wichtigen Sieg eingefahren zu haben.