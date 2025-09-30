Top-Teams siegen knapp – Djordjevic entscheidet das Dortmund-Derby

Die Titelkandidaten der Liga feierten allesamt knappe wie glanzlose Siege. Tabellenführer bleibt der FC Roj, der dank der nächsten Spitzenleistung von Toptorjäger Emre Yesilova einen 0:1-Rückstand gegen Schlusslicht SuS Kaiserau gerade so noch drehen konnte. Lange sah es für Kaiserau nach einem überraschenden Punktgewinn aus, doch Yesilova machte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der dritten Minute der Nachspielzeit dem einen Strich durch die Rechnung.
Verfolger Nummer eins bleibt der FC Marl, der gegen den FC Altenbochum ebenfalls nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 siegte. Dahinter bleibt der SV Wanne 11, der es noch einmal unnötig spannend machte. Gegen Kellerkind YEG Hassel spielten die "Raben" eine sichere 3:0-Pausenführung heraus. Der Gast aus Gelsenkirchen konnte nach Wiederanpfiff aber doch noch auf 3:2 herankommen und sorgte so für spannende letzten zehn Minuten, in der der Lucky Punch für Hassel allerdings ausblieb. Den einzigen Kantersieg des Spieltags fuhr Aufsteiger VfL Kamen ein, der den TuS Harpen auf dem eigenen Platz mit 5:0 überrollte und somit die Top-4 der Landesliga Staffel 3 komplettiert. Nur drei Zähler trennen Platz eins und vier. Rahim Kocakus traf für die Kamener dreifach.
Drei Teams feierten am Wochenende ihren vierten Saisonsieg. Am Samstagabend eröffnete der TuS Eichlinghofen mit dem 1:0-Derbysieg gegen den Hombrucher SV den Spieltag. Matchwinner war Eichlinghofens Comeback-Stürmer Aleksandar Djordjevic, der den entscheidenden Strafstoß in der 67. Minute verwandeln konnte. Neben Wanne 11 waren zudem auch die Stadtrivalen BV Herne-Süd und SV Sodingen erfolgreich.
Herne-Süd gelang in der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 3:2 im Derby gegen die SF Wanne-Eickel. Der Aufsteiger musste die drei Punkte allerdings teuer bezahlen, da sich Innenverteidiger Ayoub Nouasse in den Schlussminuten das Sprunggelenk brach. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich der Herner hatte SF-Trainer Lukas Fronczyk zudem die Rote Karte gesehen. "Ich habe nach dem Treffer mit meinem Spieler auf dem Platz kommuniziert. Der Schiedsrichter hat es so interpretiert, dass es eine Aussage gegen ihn gewesen wäre. Er hatte damit nichts zu tun, ich habe komplett in die andere Richtung geguckt", schilderte Fronczyk die Situation der "WAZ". Für den SV Sodingen ging es beim Königsborner SV weniger dramatisch zu. Die Knappmann-Elf feierte einen souveränen 3:1-Auswärtssieg.
Vervollständigt wurde der Spieltag mit dem zweiten Dortmunder Duell zwischen dem SV Brackel und dem TuS Hannibal, das als einzige Begegnung des Wochenendes unentschieden endete. Hannibals Blitz-Führung durch Kevin Thomas Usang in der zweiten Spielminute glich Anil Can Mert in der 81. Minute aus.
9. Spieltag
So., 05.10.25 15:00 Uhr YEG Hassel - SuS Kaiserau
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Marl - TuS Harpen
So., 05.10.25 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - SV Sodingen
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfL Kamen - SV Brackel 06
So., 05.10.25 15:15 Uhr TuS Hannibal - Königsborner SV
So., 05.10.25 15:15 Uhr BV Herne-Süd - SV Wanne 11
So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - TuS Eichlinghofen
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hombrucher SV - FC Altenbochum
TuS Eichlinghofen – Hombrucher SV 1:0
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Levi Lennart Butt, Florian Peterhülseweh, Emmanuel Nagel, Mahir Boran Cenan, Stefan Bienewald (71. Dennis Hermelyn), Leander Dreßel, Fynn Gedaschke (90. Leo Wöhl), Gad Addai Akrasi (60. Aleksandar Djordjevic), Ahmed Ersoy (79. Jan Westerheide), Muhsin Aktas (71. Kagan Atalay) - Trainer: Marc Neul
Hombrucher SV: Luis-Alexander Hamme, Robin Vargues Martins, Domenico Palmieri, Christian Bernhard, Jannik Tipkemper, Dillon Aquinas Nesaraj (90. Julien-Maurice Götzen), Alexander Bernhard, Rene Richter (83. Arthur Stanley Feldbrugge), Kevin Mattes (78. Fabian Vargues Martins), Christian Peters (77. Ali Sener), Andreas Heiß - Trainer: Karim Bouasker
Schiedsrichter: Lukas Buschkotte - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Aleksandar Djordjevic (67. Foulelfmeter)
SuS Kaiserau – FC Roj Dortmund 1:2
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster (73. Mohammad Mathpout), Henning Ulrich Steffen, Sebastian Kruse (46. Daniel Lourenco Suzano), Akif Cakmak (90. John Kofi Nti), Timo Milcarek (81. Michael Seifert), Lasse Schiedel (63. Berat Yurdakul), Fabian Lleshaj, Bryan Ojiako, Luca Phil Rebbert, Serciwan Sener - Trainer: Steffen Köhn
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar, Jeffrey Malcherek, Chinedu Francis Edobor (46. Marcel Ramsey), Florian Juka (90. Zivko Radojcic), Pjer Radojcic, Soufiane Laaouisset (85. Hakan Cevirme), Salih Arabaci, Santiliano Braja, Serhat Uzun (77. Maciej Adrian Bokemueller), Emre Yesilova (90. Kerem Durucan) - Trainer: Marcel Radke - Trainer: Yasin Karabulut
Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Timo Milcarek (30.), 1:1 Emre Yesilova (35.), 1:2 Emre Yesilova (90.+4)
SV Wanne 11 – YEG Hassel 3:2
SV Wanne 11: Daniel Kassen, Mustafa Kaya, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Eyyüb Aydinli, Simon Gummels (41. Onur Koymali) (58. Mohammed Rahmouni), Ferhat Sahin, Steven Schulz, Johannes Debski (55. Niklas Orlowski), Bilal Lasshab (67. Vangelis Harder), Justin Maximilian Mieszczak - Trainer: Franko Pepe
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Onour Kara Ali, Burak Uysal (88. Maxim Djatlev), Chi Jason Ateghang (88. Vitali Alejandro Martinez Hernandez), Mert Kilic, Cihan Yildiz (65. Gaito Yamada), Tokiya Monno, Thomas Quayson Tabi, Yannick Goecke, Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Justin Maximilian Mieszczak (16.), 2:0 Simon Gummels (32.), 3:0 Simon Gummels (41.), 3:1 Thomas Quayson Tabi (54.), 3:2 Yannick Goecke (66.)
BV Herne-Süd – SF Wanne-Eickel 3:2
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Patrick Mosemann (46. Ayoub Nouasse) (90. Nico Cygiel), Cedric Geduttis, Dominik Lücke, Ibrahim Isler (75. Marvin Wronowski), Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Marc Pape, Zouhir Akrifou (46. Dominik Hanemann), Arda Jiyan Ahmet Öztürk (56. Jan Tegtmeier), Ahmet Mizrak - Trainer: Dennis Hasecke
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Cedric Groß, Cedric Presshoff (58. Arthur Nakalyuzhnyy), Nils Ölcek, Jane Noah Mojsovski (54. Vladyslav Vatav), Efe Kamil Acar, Rohbar Derwish (73. Karoj Salem Sindi), Klaus Felix Ndoki, Özkan Cagir, Alharth Aljassem (73. Skandar Soltane) (80. Emmanuel Frimpong) - Trainer: Lukas Fronczyk
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Klaus Felix Ndoki (4.), 1:1 Arda Jiyan Ahmet Öztürk (40.), 2:1 Dominik Hanemann (56.), 2:2 Nils Ölcek (67.), 3:2 Efe Kamil Acar (90.+1 Eigentor)
Gelb-Rot: Nicolai Lux (90./BV Herne-Süd/)
Besondere Vorkommnisse: Patrick Mosemann (BV Herne-Süd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (22.).
Königsborner SV – SV Sodingen 1:3
Königsborner SV: Flemming Sandt, Moritz Köhler (35. Veit-Laurin Wettklo), Tim Lorenz, Kareem Aichi, Maximilian Brüwer, Soufian Maatalla (38. Luca Becker), David Haseldiek, Soner Aydin (65. Sergen Bozcan), Taha Efe (46. Dzanan Mujkic), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga (75. Asvigan Nagendran) - Trainer: Arndt Kempel
SV Sodingen: Pascal Königs, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (90. Herman Volkov), Bawer Öncel (74. Christfired Chisom Emmanuele), Koray Basar (82. Aaron Farid Appau), Ilias Dimopoulos (46. Ayob Dani Hammdi), Kayra Candag, Özberk Ören, Chukwu Ifeanyi (72. Nikita Mekh) - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Björn Stempel - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Koray Basar (9.), 0:2 Koray Basar (22.), 0:3 Özberk Ören (50.), 1:3 Val-Leander Wettklo (68.)
SV Brackel 06 – TuS Hannibal 1:1
SV Brackel 06: Kevin Krück, Rron Sahiti, Raoul Wistuba, Abdellah Mohammed (88. William Valenti), Thomas Wilhelm (83. Malcolm Ferro), Cedric Steffen Mielsch (71. Yassir Mhani), Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski (52. Durmus Berkay Ertugrul), Ayman Maatoug Akalay (71. Matti Schülke), Anil Can Mert - Trainer: Egzon Gervalla
TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila, Birhat Cin (83. Sabir Zakriti el Harchaoui), Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib, Adham Kaderi, Redon Cenaj (88. Tarek El Mohammadi), Amir Ibrahim Zergoun (71. Hamza Nassiri El Aamraoui), Harrison Daniel Uchenna, Kevin Thomas Usang (31. Gökhan Ucar), Soufian Laghrissi - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
Schiedsrichter: Mika Soennecken - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Kevin Thomas Usang (8.), 1:1 Anil Can Mert (80.)
TuS Harpen – VfL Kamen 0:5
TuS Harpen: Luis Kaplik, Lennart Höppner, Matin Sediqui (46. Allan Burfeind Bimete), Jan Beeke Fischer (57. Florian Ernst), Jasim David Sobreiro Boutayeb, Jan Albrecht, Adin Music (87. Kevin Vogel), Moritz Oskar Krummacher (55. Bile Anobian), Jan Oberhagemann (46. Niklas Döhmen), Marco Jankowski, Nico Ralph Brinkmann - Trainer: Björn Lübbehusen
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Luca Christopher Hildebrandt (80. Klevis Buci), Yakup Kilinc, Mika Oxe (70. Rico Leonardo Kalmus), Emre Demir (75. Arda Osman Ersan), André Daniel Witt, Ahmet Karaduman (65. Aboubacar Miguel Toure), Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Can Demircan (78. Jannik Guhse), Görkem Ücüncü - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Hermann Schmidt - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Rahim Kocakus (8.), 0:2 Ahmet Karaduman (45.+1), 0:3 Rahim Kocakus (52.), 0:4 Rahim Kocakus (77. Foulelfmeter), 0:5 Aboubacar Miguel Toure (90.+2)
FC Altenbochum – FC Marl 1:2
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Björn Busse (86. Ayman Bousouf), Marte Drews, Kenneth Neumann, Till Sittartz, Till Reinmöller, Marco-Rosario Costanzino, Merdan Toku (79. Denis Kospic), Luca Chaladze, Abdoul Aziz Ouedraogo (45. Maximilian Fritz), Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
FC Marl: Jonas Gröner, Michael Zoladz, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Fabian Kudlek, Niklas Baf, Kim Völkel (77. Tim Marquardt), Oguzhan Inam (70. Paul Wilhelm), Luciano Sabellek (46. Markus Zavalov), Dennis Grodzik (46. Gökhan Turan), David Sdzuy - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Ivo Kleinschwärzer (40.), 1:1 David Sdzuy (46.), 1:2 Kim Völkel (73. Handelfmeter)