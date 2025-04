Bezirksliga-Absteiger Hülser SV und Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld teilen sich die Punkte. – Foto: Ralph Görtz

Top-Teams liefern in Heimspielen, Hüls baut Ungeschlagenen-Serie aus Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am vergangenen Wochenende wurde der 26. Spieltag ausgetragen. Während am Freitag bereits zwei Kellerduelle den Spieltag eröffneten, waren die Top-Teams der Liga am Sonntag gefragt: Sowohl Spitzenreiter SC Union Nettetal II als auch die beiden Verfolger SV Thomasstadt Kempen und TSV Kaldenkirchen konnten ihre jeweiligen Heimauftritte für sich entscheiden.

Auch Spieltag 26 in der Kreisliga A Kempen & Krefeld hatte wieder einiges im Angebot: Tabellenschlusslicht SC Niederkrüchten beispielsweise gelang es, nach dem deutlichen 4:0 (2:0)-Sieg über Tabellennachbar TSV Boisheim nicht nur zum zweiten Mal in Serie drei Punkte einzutüten, sondern zu gleich die rote Laterne an TIV Nettetal abzugeben. Die Top-Teams SC Union Nettetal II, SV Thomasstadt Kempen und der TSV Kaldenkirchen wurden am Sonntag dann ihrer Favoritenrolle auf heimischem Rasen gerecht, wohingegen der Hülser SV zwar weiterhin seine Ungeschlagenen-Serie in 2025 ausbaut, dennoch nicht über ein Remis gegen Abstiegskandidat KTSV Preußen Krefeld hinauskommt.

Doppel-Rot für Boisheim, Hellas mit Befreiungssieg

Bereits in den beiden Freitagsduellen des Spieltags ging es hoch her. Zum einen standen sich mit Schlusslicht SC Niederkrüchten und Aufsteiger TSV Boisheim zwei unmittelbare Tabellennachbarn gegenüber, lediglich vier Zähler trennte die beiden abstiegsbedrohten Teams vor Spielbeginn. Nachdem die Hausherren, die bereits im Hinspiel mit 3:1 die Oberhand behielten, die Anfangsphase der Partie dominierten und durch Treffer von Jochen Höfler und Christian Holländer mit 2:0 in Führung gingen, wurde es nach der Halbzeitpause zunehmend hitzig. Zunächst wurde Gäste-Akteur Christian Rein nur kurz nach Wiederanpfiff mit gelb-roter Karte des Feldes verwiesen, ehe die Hausherren folglich in Überzahl auf 3:0 erhöhten und für die Vorentscheidung sorgten. Spätestens als dann Rein-Mittelfeldpartner Niklas Bongartz mit glattroter Karte vom Platz flog, war die Messe für die Gäste endgültig gelesen, sodass Höfler eine knappe Viertelstunde vor Schluss sogar noch Tagestreffer Nummer zwei folgen ließ und somit den 4:0-Endstand brachte. Durch den Heimerfolg lassen die Krüchtener TIV Nettetal hinter sich und springen auf den vorletzten Tabellenrang, einzig einen Punkt entfernt von Kontrahent Boisheim, der bereits zum dritten Mal in Serie leer ausgeht.

Mit dem TSV Bockum II und dem FC Hellas Krefeld standen sich zudem im Parallelspiel zwei weitere Abstiegskandidaten gegenüber. Während im Hinspiel die Zweitvertretung des TSV mit einem 3:0-Erfolg die Nase vorn hatte, gelang den Blau-Weißen Krefeldern nun die Revanche. Nach Treffern von Joker Nahim Teniani Chamoro und Ex-Bockum-Akteur Lorenzo Pinto stand schlussendlich ein 2:0-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel, wodurch der FC Hellas, nach der deftigen 3:7-Klatsche gegen den SC Viktoria 07 Anrath zuletzt, einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt landet. Schließlich überholen die Gäste den TSV und springen auf den elften Platz, während die Hausherren einzig einen Zähler Puffer auf einen Abstiegsplatz haben. Remis im Kellerduell, Nettetal holt Derbysieg

Auch im ersten Sonntagsspiel kam es zum Aufeinandertreffen zwischen zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Mit Gastgeber VSF Amern II traf der Tabellenvierzehnte auf den elfplatzierten VfR Fischeln II. Während bereits die ähnliche Ausgangslage und Tabellensituation, mit lediglich vier Punkten Unterschied, für ein enges und ausgeglichenes Spiel sprachen, spiegelte der Spielverlauf selbiges dann auch wider. Nachdem Gästespieler Jerome Schubbert den VfR kurz vor dem Pausentee mit 1:0 in Führung schoss, fanden die Hausherren durch Top-Torjäger Jannik Scholz in Halbzeit zwei die passende Antwort und glichen aus. In dem 1:1 sollte die Partie dann auch ihr Endergebnis finden, weshalb sich für die beiden Kontrahenten tabellarisch kaum etwas ändert. Amern verbleibt auf Rang 14, Fischeln hingegen macht durch den Punktgewinn einen Platz im Tableau gut.

Spitzenreiter SC Union Nettetal II hatte derweil Lokalrivale SC Rhenania Hinsbeck zu Gast. Nachdem die Gäste aus den letzten zwei Paarungen gegen Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen und Bezirksliga-Absteiger SV Vorst ordentlich Selbstbewusstsein tanken konnten, war die Rhenania im Derby gegen den Ligaprimus chancenlos. Nach einer knappen halben Stunde Spielzeit war es zunächst Top-Torjäger Dustin Hermann, der seiner Durststrecke von drei Spielen ohne Treffer ein Ende setzte und mit seinem 28. Saisontor für die Führung der Blau-Gelben sorgte. Den Hausherren gelang es anschließend noch vor der Pause, die Führung auf 2:0 auszubauen und ließen in Durchgang zwei durch Tom Genzen und Verteidiger Luca Adrians zwei weitere Treffer folgen, womit das Lokalderby endgültig zugunsten der Unioner entschieden wurde. Durch den Heimerfolg verteidigt Nettetal seinen fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze, Hinsbeck hingegen rutscht auf den zwölften Tabellenrang ab. Kaldenkirchen im Glück, Vorst fertigt Strümp ab

Aufstiegskandidat TSV Kaldenkirchen war im Duell mit Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn gewillt, eine Reaktion auf die beiden sieglosen Spiele gegen den SSV Strümp und Hinsbeck zuletzt zu zeigen. Dies sollte im Aufeinandertreffen mit Schiefbahn gelingen, wenn auch mit ein wenig Glück. Denn nach einer halben Stunde Spielzeit bot sich für die Gäste, genauer gesagt für Patrick Leenen, die große Chance, den Tabellensechsten vom Elfmeterpunkt aus in Führung zu schießen. Der Mittelfeld-Stratege scheiterte allerdings an TSV-Keeper Sebastian Stoffers. So kam es, dass die Hausherren in Hälfte zwei nach Toren von Joel Wegener und Lennox Wefers auf die Siegerstraße fanden und mit 2:0 in Führung gingen, ehe Gästestürmer Jens Seyferth in der Nachspielzeit noch für den Anschluss sorgte. Dieser kam für den SC allerdings zu spät, sodass sich der Gastgeber schlussendlich drei Punkte sichert und damit an den beiden Aufstiegskonkurrenten SV Thomasstadt Kempen und Nettetal II dranbleibt. Schiefbahn dagegen setzt die Negativserie von zuvor drei Niederlagen in Serie weiter fort.

Der SSV Strümp, am vergangenen Wochenende noch mit einem 4:0-Kantersieg gegen eben jenen TSV Kaldenkirchen für Furore gesorgt, kam an diesem Spieltag selbst unter die Räder. Gegen Bezirksliga-Absteiger SV Vorst setzte es eine deftige 0:4-Auswärtsniederlage. Für die Tore des Gastgebers waren gleich vier verschiedene Schützen verantwortlich, unter anderem Vorst-Topscorer Timo Kannenberg trug sich, mit seinem zwölften Saisontreffer, in die Torschützenliste ein. Durch den Heimdreier vergrößern die Hausherren den Abstand auf den zehnten Rang auf vier Punkte, während Strümp, mit nun dreizehn Zählern Rückstand auf den Tabellendritten Kaldenkirchen, weiterhin vierter bleibt. Kempen feiert Schützenfest, Hüls mit erneutem Remis

Aufstiegsanwärter SV Thomasstadt Kempen bestätigte seine Topform der letzten Wochen auch im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch III und fertigte den zuvor ebenfalls gut aufgelegten Kontrahenten auf heimischen Rasen mit 7:1 ab. Durch einen Doppelschlag von Top-Torschütze Till Konietz und Lucas Matteo Klaaßen gingen die Hausherren nach kanpp 20 Minuten mit 2:0 in Front, bevor in Halbzeit zwei endgültig für die Entscheidung gesorgt wurde. Während kurze Zeit nach dem Wiederbeginn Simon Elfering auf 3:0 für Kempen stellte, folgte prompt die Meerbuscher Antwort durch Ammar Kiwani, der zum 1:3 traf. Doch folglich ließen die Kräfte der Gäste zunehmend nach, was der SVT gnadenlos ausnutzte: Neben den zweiten Tagestreffern von Elfering und Klaaßen reihten sich die beiden Joker Eric Scheuren und Marius Elfering in die Torschützenliste ein. Mit diesem Kantersieg sind die Thomasstädter nicht nur seid bereits elf Spielen in Serie unbesiegt, sondern stellen mit nun 101 erzielten Toren zudem die torgefährlichste Offensive der Liga, und das als Aufsteiger! Außerdem bleiben die Kempener an Spitzenreiter Nettetal dran, während der TSV auf Platz acht verleibt.

Der Hülser SV kam währenddessen im Heimspiel gegen Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Nachdem der Bezirksliga-Absteiger bereits in der Vorwoche gegen Preußen-Kellernachbar TIV Nettetal Punkte springen ließ, teilte der HSV auch mit dem Aufsteiger die Punkte. Nachdem Gästestürmer Theodor Kexel den KTSV zunächst in Führung schoss, glich der Gastgeber durch das Tor von Noah Poschmann in der zweiten Hälfte aus. Durch die Punkteteilung gelingt es den Hülsern jedoch, auch im achten Ligaspiel des Jahres zu punkten und die Ungeschlagenen-Serie auf neun Spiele auszubauen. Während die Grün-Weißen somit auf dem fünften Platz verbleiben, stehen die Preußen weiterhin auf dem vorletzten Tabellenrang. Anrath mit souveränem Heimerfolg