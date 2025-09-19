Top-Teams in der Favoritenrolle - Verletzungs-Schock für Pfarrkirchen

Auf die Spitzenteams der Bezirksliga West warten am elften Spieltag auf den ersten Blick vermeintlich lösbare Aufgaben. Tabellenführer ATSV Kelheim ist gegen den personell leidgeprüften FC Walkertshofen ebenso klarer Favorit wie die Verfolger TV Aiglsbach (in Plattling), FC Ergolding (gegen ASCK Simbach), Türk Gücü Straubing (in Falkenberg) und Schierling (gegen Pfarrkirchen). Ein interessantes Lokalderby bestreitet der SV Neufraunhofen beim Aufsteiger TV Geisenhausen, dazu begegnen sich die punktgleichen Tabellennachbarn FC-DJK Simbach und SV Sallach. Komplettiert wird die Runde mit dem Match zwischen dem TSV Langquaid und dem seit fünf Partien ungeschlagenen FSV VfB Straubing.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach unserem erfolgreichen Spitzenspiel gegen Türk Gücü Straubing richten wir den Blick auf das kommende Duell gegen den FC Walkertshofen, der in dieser Saison von erheblichem Verletzungspech geplagt ist. Wir sind uns jedoch bewusst, dass Spieler wie Brandl, Langwieser und Co. an einem guten Tag jede Abwehr vor große Herausforderungen stellen können. Aus diesem Grund werden wir unseren Gegner keinesfalls unterschätzen. Mit dem frisch gewonnenen Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel möchten wir ihre gefährlichen Stürmer so weit wie möglich von unserem Strafraum fernhalten. Unser klares Ziel ist es, die drei Punkte in Kelheim zu behalten." Personal: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es kaum Änderungen. Einzig Moritz Limmer und Edin Radoncic kehren in den Kader zurück.

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir spielen beim Tabellenführer, den ich schon vor der Saison als Favorit auf die Meisterschaft angegeben habe. Nachdem uns bereits Zettl und Knogler weggebrochen sind, fehlt uns nun auch noch Abwehrchef Tom Russwurm auf lange Zeit. Da rückt das Sportliche in den Hintergrund und alle hoffen nur, dass er wieder gesund wird. Das macht alles nicht wirklich einfacher und diese Ausfälle sind bei einem Dorfverein wie wir es sind natürlich fundamental entscheidend. In diesem Match können wir nichts verlieren." Personal: Neben den Langzeitausfällen muss auch Felix Maier (Zerrung) passen.





Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Nach dem sehr wichtigen Auswärtssieg in Walkertshofen wollen wir zuhause gegen einen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt auf jeden Fall nicht leer ausgehen. Sallach ist ähnlich wie wir sehr kampfstark und gibt alles bis zum Schlusspfiff. Daher erwarte ich ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein können." Personal: Der Kader bleibt unverändert.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach dem hochverdienten Heimsieg gegen den ASCK Simbach wollen wir jetzt gegen den nächsten direkten Konkurrenten natürlich nachlegen. Der FC Simbach hat diese Saison bereits gezeigt, dass sie einige Mannschaften ärgern können. Davor sind wir gewarnt und werden bestmöglich versuchen dagegen zu halten. Natürlich will ich auch meinen alten Mannschaftskollegen aus Hankofener Zeiten, Matthias Reichl, ein wenig ärgern." Personal: Im Kader gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.



Der FC-DJK Simbach hat sich im Abstiegskampf wieder etwas Luft verschafft.











Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "In der vergangenen Woche fehlte unserer Mannschaft die notwendige Konsequenz im Offensivspiel. Trotz teilweise ansehnlicher Spielzüge gelang es uns nicht, ausreichend klare Torchancen zu erarbeiten. Mit Aiglsbach treffen wir nun auf eines der Topteams der Liga. Wir erwarten ein intensives Spiel, in dem wir insbesondere defensiv stark gefordert sein werden. Entscheidend wird sein, als geschlossene und kompakte Mannschaft aufzutreten. Darüber hinaus gilt es, die wenigen Möglichkeiten, die uns Aiglsbach bieten wird, konsequent zu nutzen. Ein Punktgewinn wäre in diesem Duell als Bonus zu bewerten." Personal: Moritz Rem, Tim Niedermeier, Manuel Ziegler, Samed Arguc und Loris Delijaj stehen auf der Ausfallliste. Dazu gibt es noch einige Fragezeichen, die sich erst kurzfristig auflösen werden.

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Für uns war es nach dem Spiel gegen Kelheim wichtig, zuhause wieder in die Erfolgsspur zu finden, was uns mit dem umkämpften Sieg gegen Falkenberg gelungen ist. Nun wartet ein Auswärtsspiel in Plattling auf uns, das kaum leichter werden dürfte. Der Gegner braucht Punkte, um nicht hinten rein zu rutschen und wir wollen den zweiten Platz verteidigen. Dazu brauchen wir einen Sieg, was auch die Marschroute ist." Personal: Bis auf den rotgesperrten Mario Ulmer bleibt der Kader unverändert.





Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Durch die Big Points in Langquaid haben wir uns eine perfekte Ausgangsposition für den Herbst erarbeitet. Diese möchten wir zuhause am Tag der Jugend weiter verbessern. Dafür gilt es jetzt den vollen Fokus auf die nächste Partie zu richten. Simbach hat sich zuletzt trotz der Niederlage in Sallach stabilisiert, gegen Walkertshofen gewonnen und bei Türk Gücü Straubing nur knapp verloren. Aber wir spielen zuhause in unserem Stadion und das Wetter soll nochmal richtig schön werden. Also sind wir besonders motiviert und hoffen, dass viele Zuschauer unsere Aktion annehmen." Personal: Jakob Fruth hat nach wie vor Probleme mit dem Rücken. Leon Fröhler arbeitet weiter fleißig an seinem Comeback nach Kreuzbandriss. Dejan Ignjatic ist im Kurzurlaub in der Heimat. Dafür sollte Akim Ouro-Agrignan wieder fit sein.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir haben gegen Sallach die erste Halbzeit verschlafen, sind letztlich viel zu spät aufgewacht und haben ehrlicherweise verdient verloren. In Ergolding erwartet uns jetzt eine extrem harte Partie. Der FCE ist eine Top-Mannschaft, die nicht zu Unrecht auf Platz drei steht. Trotzdem werden wir versuchen, irgendwie einen Punkt mitzunehmen." Personal: Bis auf Namik Helic und Felix Zeiler sind alle Mann an Bord.





Der FSV VfB Straubing ist mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen.







Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach der Heimniederlage gegen Ergolding wollen wir natürlich zuhause gegen Straubing gewinnen. Aber das wird unser Gegner auch wollen und da Fußball kein Wunschkonzert ist, werden zuerst Einsatz, Wille und Laufbereitschaft gefragt sein, sofern wir dieses Ziel erreichen wollen. Wir haben bis dato in der gesamten Saison kein Spiel abgeschenkt, aber in manchen Spielen fehlte uns vor dem Tor einfach die Kaltschnäuzigkeit. Wir hoffen, dass das diesen Samstag anders sein wird." Personal: Florian Brunner und Aaron Bice kehren in den Kader zurück. Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel, Leon Schlegel und Markus Weiherer fehlen weiterhin.

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Wir wollen unsere Serie fortsetzen und auch in Langquaid mutig auftreten. Entscheidend wird sein, die zuletzt gezeigte Geschlossenheit auch in der Fremde auf den Platz zu bringen." Personal: Torhüter Cenker Dincel und Rayan Farjallah haben den FSV VfB kurzfristig in Richtung Nachbar Türk Gücü verlassen. Zudem steht auch Ari Lashani aufgrund eines Auslandsstudiums bis Februar 2026 nicht zur Verfügung. Ansonsten sind bis auf Valentin Kainz alle Akteure einsatzbereit.





