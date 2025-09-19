Top-Teams in der Favoritenrolle - Verletzungs-Schock für Pfarrkirchen

Auf die Spitzenteams der Bezirksliga West warten am elften Spieltag auf den ersten Blick vermeintlich lösbare Aufgaben. Tabellenführer ATSV Kelheim ist gegen den personell leidgeprüften FC Walkertshofen ebenso klarer Favorit wie die Verfolger TV Aiglsbach (in Plattling), FC Ergolding (gegen ASCK Simbach), Türk Gücü Straubing (in Falkenberg) und Schierling (gegen Pfarrkirchen). Ein interessantes Lokalderby bestreitet der SV Neufraunhofen beim Aufsteiger TV Geisenhausen, dazu begegnen sich die punktgleichen Tabellennachbarn FC-DJK Simbach und SV Sallach. Komplettiert wird die Runde mit dem Match zwischen dem TSV Langquaid und dem seit fünf Partien ungeschlagenen FSV VfB Straubing.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach unserem erfolgreichen Spitzenspiel gegen Türk Gücü Straubing richten wir den Blick auf das kommende Duell gegen den FC Walkertshofen, der in dieser Saison von erheblichem Verletzungspech geplagt ist. Wir sind uns jedoch bewusst, dass Spieler wie Brandl, Langwieser und Co. an einem guten Tag jede Abwehr vor große Herausforderungen stellen können. Aus diesem Grund werden wir unseren Gegner keinesfalls unterschätzen. Mit dem frisch gewonnenen Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel möchten wir ihre gefährlichen Stürmer so weit wie möglich von unserem Strafraum fernhalten. Unser klares Ziel ist es, die drei Punkte in Kelheim zu behalten."
Personal: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es kaum Änderungen. Einzig Moritz Limmer und Edin Radoncic kehren in den Kader zurück.
Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir spielen beim Tabellenführer, den ich schon vor der Saison als Favorit auf die Meisterschaft angegeben habe. Nachdem uns bereits Zettl und Knogler weggebrochen sind, fehlt uns nun auch noch Abwehrchef Tom Russwurm auf lange Zeit. Da rückt das Sportliche in den Hintergrund und alle hoffen nur, dass er wieder gesund wird. Das macht alles nicht wirklich einfacher und diese Ausfälle sind bei einem Dorfverein wie wir es sind natürlich fundamental entscheidend. In diesem Match können wir nichts verlieren."
Personal: Neben den Langzeitausfällen muss auch Felix Maier (Zerrung) passen.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Nach dem sehr wichtigen Auswärtssieg in Walkertshofen wollen wir zuhause gegen einen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt auf jeden Fall nicht leer ausgehen. Sallach ist ähnlich wie wir sehr kampfstark und gibt alles bis zum Schlusspfiff. Daher erwarte ich ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein können."
Personal: Der Kader bleibt unverändert.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach dem hochverdienten Heimsieg gegen den ASCK Simbach wollen wir jetzt gegen den nächsten direkten Konkurrenten natürlich nachlegen. Der FC Simbach hat diese Saison bereits gezeigt, dass sie einige Mannschaften ärgern können. Davor sind wir gewarnt und werden bestmöglich versuchen dagegen zu halten. Natürlich will ich auch meinen alten Mannschaftskollegen aus Hankofener Zeiten, Matthias Reichl, ein wenig ärgern."
Personal: Im Kader gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "In der vergangenen Woche fehlte unserer Mannschaft die notwendige Konsequenz im Offensivspiel. Trotz teilweise ansehnlicher Spielzüge gelang es uns nicht, ausreichend klare Torchancen zu erarbeiten. Mit Aiglsbach treffen wir nun auf eines der Topteams der Liga. Wir erwarten ein intensives Spiel, in dem wir insbesondere defensiv stark gefordert sein werden. Entscheidend wird sein, als geschlossene und kompakte Mannschaft aufzutreten. Darüber hinaus gilt es, die wenigen Möglichkeiten, die uns Aiglsbach bieten wird, konsequent zu nutzen. Ein Punktgewinn wäre in diesem Duell als Bonus zu bewerten."
Personal: Moritz Rem, Tim Niedermeier, Manuel Ziegler, Samed Arguc und Loris Delijaj stehen auf der Ausfallliste. Dazu gibt es noch einige Fragezeichen, die sich erst kurzfristig auflösen werden.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Für uns war es nach dem Spiel gegen Kelheim wichtig, zuhause wieder in die Erfolgsspur zu finden, was uns mit dem umkämpften Sieg gegen Falkenberg gelungen ist. Nun wartet ein Auswärtsspiel in Plattling auf uns, das kaum leichter werden dürfte. Der Gegner braucht Punkte, um nicht hinten rein zu rutschen und wir wollen den zweiten Platz verteidigen. Dazu brauchen wir einen Sieg, was auch die Marschroute ist."
Personal: Bis auf den rotgesperrten Mario Ulmer bleibt der Kader unverändert.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Durch die Big Points in Langquaid haben wir uns eine perfekte Ausgangsposition für den Herbst erarbeitet. Diese möchten wir zuhause am Tag der Jugend weiter verbessern. Dafür gilt es jetzt den vollen Fokus auf die nächste Partie zu richten. Simbach hat sich zuletzt trotz der Niederlage in Sallach stabilisiert, gegen Walkertshofen gewonnen und bei Türk Gücü Straubing nur knapp verloren. Aber wir spielen zuhause in unserem Stadion und das Wetter soll nochmal richtig schön werden. Also sind wir besonders motiviert und hoffen, dass viele Zuschauer unsere Aktion annehmen."
Personal: Jakob Fruth hat nach wie vor Probleme mit dem Rücken. Leon Fröhler arbeitet weiter fleißig an seinem Comeback nach Kreuzbandriss. Dejan Ignjatic ist im Kurzurlaub in der Heimat. Dafür sollte Akim Ouro-Agrignan wieder fit sein.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir haben gegen Sallach die erste Halbzeit verschlafen, sind letztlich viel zu spät aufgewacht und haben ehrlicherweise verdient verloren. In Ergolding erwartet uns jetzt eine extrem harte Partie. Der FCE ist eine Top-Mannschaft, die nicht zu Unrecht auf Platz drei steht. Trotzdem werden wir versuchen, irgendwie einen Punkt mitzunehmen."
Personal: Bis auf Namik Helic und Felix Zeiler sind alle Mann an Bord.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach der Heimniederlage gegen Ergolding wollen wir natürlich zuhause gegen Straubing gewinnen. Aber das wird unser Gegner auch wollen und da Fußball kein Wunschkonzert ist, werden zuerst Einsatz, Wille und Laufbereitschaft gefragt sein, sofern wir dieses Ziel erreichen wollen. Wir haben bis dato in der gesamten Saison kein Spiel abgeschenkt, aber in manchen Spielen fehlte uns vor dem Tor einfach die Kaltschnäuzigkeit. Wir hoffen, dass das diesen Samstag anders sein wird."
Personal: Florian Brunner und Aaron Bice kehren in den Kader zurück. Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel, Leon Schlegel und Markus Weiherer fehlen weiterhin.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Wir wollen unsere Serie fortsetzen und auch in Langquaid mutig auftreten. Entscheidend wird sein, die zuletzt gezeigte Geschlossenheit auch in der Fremde auf den Platz zu bringen."
Personal: Torhüter Cenker Dincel und Rayan Farjallah haben den FSV VfB kurzfristig in Richtung Nachbar Türk Gücü verlassen. Zudem steht auch Ari Lashani aufgrund eines Auslandsstudiums bis Februar 2026 nicht zur Verfügung. Ansonsten sind bis auf Valentin Kainz alle Akteure einsatzbereit.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Nach Neufraunhofen und Aiglsbach wartet mit Türk Gücü Straubing gleich der nächste schwere Brocken auf uns. Positiv stimmt mich, dass wir insgesamt gut performen, aber gegen Topteams reicht das halt nicht unbedingt für Punkte. Gegen Türk Gücü werden wir zuhause wieder alles in die Waagschale werfen und schauen, was dabei rauskommt."
Personal: Die unter der Woche im Nachholspiel verhinderten Andreas Niedermeier und Ludwig Lagleder sind wieder mit von der Partie.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "In Falkenberg wollen wir drei Punkte beim Aufsteiger holen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir wieder anfangen zu verteidigen. Wenn wir das nicht machen, wird's wieder schwierig."
Personal: Hinter den Einsätzen von Almir Mesanovic und Arber Zeciri (beide Leistenprobleme) stehen noch Fragezeichen.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach zwei Unentschieden in Folge wollen wir daheim wieder dreifach punkten. Pfarrkirchen hat derzeit viele Ausfälle, trotzdem ist die junge Truppe nicht zu unterschätzen. Wir werden also alles reinwerfen müssen."
Personal: Die Ausfallliste beim TVS ist nach wie vor ellenlang. Daniel Bauer, Fabian Körner, Marco Kerscher, Bennet Ademaj, Julian Mayer und Andrej Stojanov werden bis Winter nicht zur Verfügung stehen. Dion Galuschko musste kürzlich aufgrund anhaltender Knieprobleme sogar sein Karriereende bekannt geben. Maximilian Treitinger befindet sich im Urlaub, Emilian Lichtenegger und Michael Pinzinger sind noch verletzt. Der Einsatz von Luca Kuntze ist fraglich.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Die Niederlage gegen Geisenhausen haben wir uns wieder mal selbst zuzuschreiben. Alle drei Gegentore sind wieder auf eigene Fehler zurückzuführen. Dies liegt sicher auch am angeschlagenen Selbstvertrauen, jedoch müssen wir diese Fehler abstellen, damit wir endlich anfangen zu punkten. Wir brauchen dringend Punkte, deswegen ist es egal wo oder gegen wen wir spielen. Die Aufgabe in Schierling ist natürlich alles andere als leicht. Wir werden jedoch nicht die lange Auswärtsreise antreten und den Kopf in den Sand stecken. Wie jede Woche versucht die Mannschaft das Maximum rauszuholen. Was dann am Ende rausspringt, werden wir sehen."
Personal: Kapitän Max Grabow hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt lange aus. "Diese Diagnose ist natürlich eine Hiobsbotschaft für uns und Max selber. Er ist ein verdienter Spieler des Vereins und das Gesicht der Mannschaft", so Burmberger. Zudem laboriert Simon Stehr an einer wohl schwereren Sprunggelenksverletzung. Auch Julian Huber und Andreas Hofer sind gesundheitlich angeschlagen und stehen voraussichtlich nicht zur Verfügung. Simon Kirschenheuter musste gegen Geisenhausen nach einem Pressball mit Knieschmerzen ausgewechselt werden. Ob es bei ihm geht, steht auch noch nicht fest.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach dem verdienten zweiten Auswärtssieg in Pfarrkirchen hoffen wir endlich auch auf den ersten Heimdreier, um in der Tabelle weiter Boden gut zu machen. Natürlich treffen wir mit unserer sehr jungen Mannschaft auf eine routinierte und sehr erfahrene Bezirksliga-Mannschaft. Um hier bestehen zu können, brauchen wir in allen Mannschaftsteilen einen Sahnetag. Mit neuem Selbstvertrauen und guter Trainingsarbeit unter der Woche trauen wir unseren Jungs aber einiges zu."
Personal: Der Kader des Aufsteigers ist mittlerweile massiv ausgedünnt. Neben den drei Langzeitverletzten fehlen am Sonntag zusätzlich Martin Lehrhuber (Dienstreise), Tim Buchner (Knieprobleme), Tom Steer (Fingerbruch), Maxi Fischer (Abi-Fahrt), Daniele Schmidbauer (Fußverletzung) und Florian Seisenberger (Urlaub).
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Gegen Plattling haben meine Jungs eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Unsere Tore entstanden durch tolle Spielzüge bis ins letzte Drittel. Jetzt dürfen wir zum Derby nach Geisenhausen fahren. Nur 14 Kilometer trennen die beiden Orte. Es freut mich für den TVG, dass sie nach schwierigen Jahren wieder in der Bezirksliga angekommen sind. Natürlich ist es für beide Mannschaften ein besonderes Spiel, aber wir müssen immer mit dem Kopf dabei sein. Geisenhausen hat eine junge und dynamische Mannschaft, die wir nicht in einen Flow kommen lassen dürfen. Ich freue mich auf eine schöne Sportanlage und eine tolle Kulisse."
Personal: Kilian Bauer (Bänderriss), Tobias Brenninger (Syndesmoseband), Maxi Hänle (Handverletzung) und Florian Schoene (Meniskusriss) können ebenso wie Stefan Brenninger, der aber immerhin schon wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, nicht mitwirken.