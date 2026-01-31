Top-Teams im Fernduell: Was machen Köln, S04 und Gütersloh?

Sowohl der FC Schalke 04 II und die Sportfreunde Siegen konnten am vergangenen Wochenende noch die Füße hochlegen, nun wird es im direkten Aufeinandertreffen aber wieder ernst. Tabellenführer Fortuna Köln ist für beide Teams auch noch nicht enteilt, doch besonders die Siegerländer sollten den Rückstand nicht noch weiter anwachsen lassen, um sich die Aufstiegshoffnungen noch am Leben zu halten.
Der Spitzenreiter aus der Domstadt bekommt es parallel mit Borussia Mönchengladbach II zu tun. Passenderweise kassierte das Team von Matthias Mink im Hinspiel gegen die Fohlen die weiterhin einzige Ligapleite. In den darauffolgenden 16 Partien reichte es stets für einen Zähler.
RW Oberhausen hätte parallel gegen den Bonner SC gerne den Druck erhöht, doch muss gezwungenermaßen nun auch erst einmal zusehen. So könnte sich der Tabellenführer im Idealfall sogar für den Moment absetzen.
Nach einer Umschaltsituation hatte der BVB die erste Möglichkeit der Partie, der Schlenzer von Babis Drakas flog jedoch knapp am Tor vorbei (11.). Beinahe aus dem Nichts folgte dann die Antwort der Tecklenburger. Ein Eckball von Fabian Rüth auf den kurzen Pfosten wurde von einem Dortmunder unfreiwillig auf den Kopf von Max Ritter verlängert, der unbedrängt nur noch einnicken musste (18.). Wenig später hätten die Gäste auch noch nachlegen können, Leon Demaj setzte sich am Strafraum gut durch, für seinen Distanzschuss war Silas Ostrzinki aber auch rechtzeitig unten (30.). Beinahe im Gegenzug dann noch einmal der BVB. Ein Steilpass hinter die Kette der Sportfreunde rutschte bis auf Ousmane Diallo durch, dessen Abschluss jedoch am herauseilenden Luca Böggemann abprallte (31.).
Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Ein abgefälschter von Drakas (56.) und Jonas Feddersen aus der Drehung (63.) näherten sich dem Ziel schon an. Die Mühen sollten sich mit Anbruch der Schlussphase auszahlen. Der quirlige Mathis Albert zog bis auf Grundlinie durch und beförderte die Kugel von dort ins Zentrum, von dort flipperte der Ball weiter auf Mario Pejazic, der ihn kompromisslos in die Maschen hämmerte (78.). Auf beiden Seiten fehlte es daraufhin an konkreten Offensivbemühungen, die besseren Chancen hatten die Dortmunder, verpassten es damit aber auch, den Abstand nach oben zu verkürzen.
Borussia Dortmund II – Sportfreunde Lotte 1:1
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (84. Leroy Kwadwo), Michael Eberwein (60. Samuele Inácio), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Nick Cherny (72. Mario Pejazic), Tony Reitz, Jonas Feddersen, Babis Drakas, Ousmane Diallo (60. Mathis Albert), Joseph Boyamba (60. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Louis Hiepen (90. Jonathan Riemer), Ben Klefisch, Shkrep Stublla (83. Isaak Nwachukwu), Luca Horn, Kaan Kurt, Max Ritter (72. Diamant Berisha), Samuel Owusu Addai (72. Jonas Kehl), Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 902
Tore: 0:1 Max Ritter (18.), 1:1 Mario Pejazic (78.)
21. Spieltag
07.02.26 Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II
07.02.26 VfL Bochum II - SV Rödinghausen
07.02.26 Borussia Mönchengladbach II - SSVg Velbert
07.02.26 RW Oberhausen - SC Fortuna Köln
07.02.26 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II
07.02.26 Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II
08.02.26 FC Gütersloh - Bonner SC
08.02.26 SC Paderborn 07 II - SC Wiedenbrück
08.02.26 Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II
