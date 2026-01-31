Top-Teams im Fernduell: Was machen Köln, S04 und Gütersloh?

Schalke II misst sich mit den Sportfreunden Siegen. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Sowohl der FC Schalke 04 II und die Sportfreunde Siegen konnten am vergangenen Wochenende noch die Füße hochlegen, nun wird es im direkten Aufeinandertreffen aber wieder ernst. Tabellenführer Fortuna Köln ist für beide Teams auch noch nicht enteilt, doch besonders die Siegerländer sollten den Rückstand nicht noch weiter anwachsen lassen, um sich die Aufstiegshoffnungen noch am Leben zu halten.

Der Spitzenreiter aus der Domstadt bekommt es parallel mit Borussia Mönchengladbach II zu tun. Passenderweise kassierte das Team von Matthias Mink im Hinspiel gegen die Fohlen die weiterhin einzige Ligapleite. In den darauffolgenden 16 Partien reichte es stets für einen Zähler.

RW Oberhausen hätte parallel gegen den Bonner SC gerne den Druck erhöht, doch muss gezwungenermaßen nun auch erst einmal zusehen. So könnte sich der Tabellenführer im Idealfall sogar für den Moment absetzen.