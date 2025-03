Top-Teams der Bayernliga patzen: 1860 nur Remis – Deisenhofen holt auf

Am 24. Spieltag in der Bayernliga Süd unterlag Aufstiegskandidat Pipinsried bei der Reserve der SpVgg Unterhaching. Grünwald drehte zwei Rückstände. Das Top-Spiel der Bayernliga zwischen 1860 München und Memmingen endete Remis.

Was für eine Aufholjagd des TSV Grünwald: Die Elf von Florian De Prato holte im zweiten Spiel des neuen Jahres erneut drei Punkte – trotz zweifachem Rückstand. Alexander Schröter (15.) und ein Eigentor von Linor Shibani (48.) brachten Nördlingen zweimal in Front, doch David Lucksch (34.) und Eigentorschütze Shibani (74.) glichen jeweils aus. Am Ende bewies De Prato ein goldenes Händchen. Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Harouna Boubacar traf in der 91. Minute zum umjubelten Lucky Punch.

Spiele am Samstag:

Der SV Kirchanschöring hat einen Fehlstart ins neue Jahr hingelegt: Nach der 1:2-Pleite gegen den SV Schalding-Heining unterlagen die Schwarz-Gelben auch beim 1. FC Sonthofen. Im Oberallgäu sahen die 175 Fans zunächst eine torlose erste Halbzeit, ehe Manuel Wiedemann die Heimelf per Elfer in Führung schoss. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Marc Lorenz in der 83. Minute. Der SVK rutscht durch die Pleite zwar auf Rang elf ab, das Polster auf die Abstiegsränge beträgt aber weiter neun Zähler.

Der Erfolgslauf des FC Pipinsried ist gestoppt: Nach jahresübergreifend vier ungeschlagenen Spielen in Serie stolperte der ehemalige Regionalligist in Neuried. Das Tor des Tages erzielte Unterhachings Stürmer Dominique Girtler in der 18. Minute. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte die SpVgg sogar, aber der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. Für Haching ist der Dreier ein ganz wichtiger im Abstiegskampf. Mit 20 Zählern sind sie nun mit Heimstetten gleichgezogen.

SpVgg Unterhaching II – FC Pipinsried 1:0

SpVgg Unterhaching II: Fabian Scherger, Marinus Erber, Tizian Zimmermann, Jannik Joas, Felix Lautenbacher, Dominique Girtler, Simon Dorfner (61. Dominik Köck), Tim Hannemann, Florian Schmid (61. David Leitl) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser - Trainer: Marc Endres

FC Pipinsried: Maximilian Retzer, Angelo Mayer (84. Eren Emirgan), Daniel Zanker, Stefan Ilic, Alexander Lungwitz, Fabian Benko, Pablo Rodriguez Benitez (46. Tim Greifenegger), Mario Götzendörfer (68. Sebastian Keßler), Michael Bachhuber, Nico Karger, Valdrin Konjuhi (68. Florian Gebert) - Trainer: Josef Steinberger

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 67

Tore: 1:0 Dominique Girtler (18.)

„Mit Kottern treffen wir auf einen sehr starken Gegner, gegen den wir mindestens einen Punkt mitnehmen wollen“, warnte Erlbachs Trainer vor der Partie – und immerhin diese Mission ist geglückt. Nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen den TSV Nördlingen hat der SV Erlbach seinen ersten Punkt im neuen Jahr eingefahren. Vor etwa 400 Fans trennten sich die beiden Teams torlos. Damit bleibt der Erlbacher Rückstand auf Schalding bei vier Punkten. TSV Kottern – SV Erlbach 0:0

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth, Lukas Kohler, Soner Cangert (74. Giuseppe Matera), Roland Fichtl, Matthias Jocham, Efe Özcan, Kai Dusch, Joichiro Shibata (90. Finn Steurer), Achim Speiser (64. Martin Lekaj) - Trainer: Martin Dausch

SV Erlbach: Andreas Steer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Michael Winter (46. Timo Sokol), Milos Lukic (46. Erich Kirchgessner), Pascal Linhart, Maximilian Sammereier, Florian Wiedl, Tobias Steer, Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 400

Tore: keine Tore

Trotz großem Kampf hat der SV Heimstetten gegen den FC Deisenhofen verloren. Erster Aufreger der Partie war die Gelb-Rote Karte für Fabio Sabbagh, der auf der Bank einen Platzverweis hinnehmen musste. Für den zweiten sorgte Ex-Kreisklassen-Torjäger Lukas Kretzschmar, als er den FCD in der 81. Minute in Führung schoss. Kurz vor Schluss folgte der zweite Platzverweis für die Gäste: Ikenna Ezeala sah in der 94. Minute die Rote Karte. Im Abstiegskampf der Bayernliga wird es, weil die Konkurrenz fleißig punktete, richtig ungemütlich für den SV Heimstetten. Deisenhofen macht dagegen ordentlich Punkte gut auf die Spitze und klettert auf Rang vier. Nur der Pummer-Elf gelang von den Top-Sechs Teams in dieser Woche ein Sieg. FC Deisenhofen – SV Heimstetten 1:0

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Michael Vodermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber (88. Yasin Yilmaz), Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz (79. Alexander Mehring), Leon Müller-Wiesen (58. Lukas Kretzschmar), Stephan Kopp, Noah Semmler (71. Tobias Seidl), Jan Krettek (92. Lukas Blauensteiner) - Trainer: Andreas Pummer

SV Heimstetten: Moritz Knauf, Daniel Steimel, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Reza Sakhi Zada (64. Filip Vnuk), Lukas Riglewski, Severin Müller (79. Bastian Lommer), Kubilay Celik (64. Pirmin Lindner), Jordi Woudstra - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Lukas Kretzschmar (82.)

Gelb-Rot: Fabio Sabbagh (47./SV Heimstetten/)

Rot: Ikenna Ezeala (94./SV Heimstetten/)

Dem TSV 1860 München ist der Rückrundenauftakt zumindest teilweise geglückt: Bei Regionalliga-Absteiger Memmingen entführte die Elf von Felix Hirschnagl einen Zähler. Vor fast 1100 Fans entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Junglöwen, die die besseren Chancen hatten. Die größte vergab 1860-Stürmer Gilbert Francois Diep, als er in der 66. Minute nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus knapp drüber schoss. Auf der anderen Seite parierte Junglöwen-Keeper Erion Avdija zweimal stark. Durch die Punkteteilung bleibt 1860 München Spitzenreiter. Memmingen ist weiterhin Dritter. FC Memmingen – TSV 1860 München II 0:0

FC Memmingen: Dominik Dewein, David Remiger, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Lukas Rietzler, David Günes (78. Micha Bareis), Jonas Koller (60. Ruvjed Perovic), David Mihajlovic (75. Michael Bergmann), Kutay Yel (82. David Spizert), Pascal Maier - Trainer: Matthias Günes

TSV 1860 München II: Erion Avdija, Yannik Seils, Moritz Rem, Alexander Benede Aquayo, Mike Gevorgyan, Arin Garza (56. Gilbert Francois Diep), Xaver Kiefersauer, Anian Brönauer (75. Raphael Wach), Cristian Leone (86. Evarist Samey), Noah Klose (56. Ivan Martinovic) - Trainer: Felix Hirschnagl

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 1008

Tore: keine Tore