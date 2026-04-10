Top-Team aus Hildesheim gastiert im Heeslinger Waldstadion

Ein packendes Oberligaduell ist am Sonntag im Waldstadion praktisch vorprogrammiert. Mit VfV Borussia Hildesheim präsentiert sich ein heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Regionalliga in Heeslingen. Das Topduell wird um 15 Uhr angepfiffen.
Momentan belegen die Borussen zwar nur den sechsten Platz, doch der Schein trügt. Im Gegensatz zu den führenden Teams hat Heeslingens nächster Gegner drei Spiele weniger bestritten und hat noch beste Chancen, in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen.
Hildesheim steht vor enormem Restprogramm in der Liga
Allerdings müssen dafür die verbleibenden Spiele gewonnen werden. Dass das aber alles andere als einfach ist, zeigte sich am Sonntag beim Gastspiel beim Tabellenführer in Delmenhorst. Dort unterlag die Elf von Ridha El Kitar mit 0:3. Hinzu kommt, dass die Mannschaft ein enormes Restprogramm zu bestreiten hat und die Frage im Raum steht, ob die Kraft für das Saisonfinale noch reichen wird.
„Es wird in den kommenden Wochen viel davon abhängen, wie der Kader mit der spürbaren Mehrbelastung durch die vielen Nachholspiele zurechtkommt. Das erklärte Ziel aller im Verein Verantwortlichen ist die Rückkehr in die Regionalliga, wohl wissend wie schwer dieses Ziel zu erreichen ist“, so Präsident Michael Salge mit Blick auf das zweite schwere Auswärtsspiel innerhalb von fünf Tagen.
HSC am Sonntag ohne Torjäger Terry Becker
Nach der Niederlage in Delmenhorst ist klar, dass die Borussen in Heeslingen punkten müssen, wenn sie auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben wollen. Eine Ausgangsposition, die für die Gastgeber ideal ist. „Hildesheim ist die Mannschaft, die das Feld von hinten aufrollen kann. Für mich gehört die Borussia zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Sie werden auch bei uns das Spiel machen, aber das kommt uns durchaus zugute“, so Malte Bösch vor dem Duell mit Hildesheim, das seine Elf für sich entscheiden will. „Nach den zwei Niederlagen wollen wir schnellstmöglich wieder eine Miniserie starten und an die Erfolge der Vorwochen anknüpfen“, so der HSC-Coach.
Allerdings muss der HSC am Sonntag auf seinen torgefährlichsten Spieler verzichten. Nach der fünften Gelben Karte kann Terry Becker die Partie nur als Zuschauer verfolgen. Wer an seiner Stelle in der Startformation steht, ist noch offen. Fraglich ist auch der Einsatz von Noel Lohmann und Oliver Warnke. Beide Spieler sind seit dem Verden-Spiel angeschlagen und trainierten während der Woche nicht voll. Dafür ist Maxi Köhnken, der krankheitsbedingt aussetzen musste, wieder mit von der Partie.