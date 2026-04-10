Top-Team aus Hildesheim gastiert im Heeslinger Waldstadion HSC muss ohne Terry Becker antreten von Zevener Zeitung/Demmer · Heute, 07:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Ein packendes Oberligaduell ist am Sonntag im Waldstadion praktisch vorprogrammiert. Mit VfV Borussia Hildesheim präsentiert sich ein heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Regionalliga in Heeslingen. Das Topduell wird um 15 Uhr angepfiffen.



Momentan belegen die Borussen zwar nur den sechsten Platz, doch der Schein trügt. Im Gegensatz zu den führenden Teams hat Heeslingens nächster Gegner drei Spiele weniger bestritten und hat noch beste Chancen, in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen. Hildesheim steht vor enormem Restprogramm in der Liga



Allerdings müssen dafür die verbleibenden Spiele gewonnen werden. Dass das aber alles andere als einfach ist, zeigte sich am Sonntag beim Gastspiel beim Tabellenführer in Delmenhorst. Dort unterlag die Elf von Ridha El Kitar mit 0:3. Hinzu kommt, dass die Mannschaft ein enormes Restprogramm zu bestreiten hat und die Frage im Raum steht, ob die Kraft für das Saisonfinale noch reichen wird. „Es wird in den kommenden Wochen viel davon abhängen, wie der Kader mit der spürbaren Mehrbelastung durch die vielen Nachholspiele zurechtkommt. Das erklärte Ziel aller im Verein Verantwortlichen ist die Rückkehr in die Regionalliga, wohl wissend wie schwer dieses Ziel zu erreichen ist“, so Präsident Michael Salge mit Blick auf das zweite schwere Auswärtsspiel innerhalb von fünf Tagen.