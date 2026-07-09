Top-Talente aus dem Westen beim Elite-Cup in Dürwiß

– Foto: Julia Sahr

Während die Fußball-WM derzeit nachts die Aufmerksamkeit auf sich zieht, gibt es am kommenden Samstag auch tagsüber hochklassigen Fußball zu sehen – und das in unserer Region. Beim 4. Indeland-U19-Elite-Cup powered by Autohaus Zittel treffen im Sportpark in Eschweiler-Dürwiß vier der besten Nachwuchsmannschaften aus NRW aufeinander.

Ab 12 Uhr messen sich die A-Jugend-Teams von Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf. Alle vier Mannschaften gehören der höchsten deutschen U19-Spielklasse an. Der 1. FC Köln stand in der vergangenen Saison sogar im Finale um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft (darin Niederlage gegen Hoffenheim), nachdem die FC-Junioren unter anderem Bayern München mit 4:0 ausgeschaltet hatten.



Der Leistungsvergleich der Top-Talente kommt erneut auf Vermittlung des Dürwißer Ex-Profis Markus Daun zustande. Eric Morsch, der Vorsitzende des gastgebenden FC Eschweiler, freut sich: „Wir haben wieder Größen des Westens zu Gast. Für die Fußballbegeisterten unserer Region ist das sicher ein besonderes Highlight.“ Der Eintritt beträgt einheitlich fünf Euro. Gespielt werden sechs Begegnungen (Jeder gegen Jeden) über jeweils 45 Minuten.



