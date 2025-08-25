Top-Talent Wisdom Mike trifft bei Debüt für U23 des FC Bayern – Unterhaching marschiert

Der erst 16-jährige Wisdom Mike traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Zuvor scheiterte das Offensivtalent an der Latte. – Foto: IMAGO

Die SpVgg Unterhaching bleibt makellos und gewinnt auch gegen Illertissen. Der FC Bayern II verliert nach dem Remis gegen Bayreuth den Anschluss.

München/Unterhaching – Spitzenreiter SpVgg Unterhaching zwingt den überraschenden DFB-Pokal-Erstrundensieger Illertissen in die Knie. Der FC Bayern II muss nach einem Unentschieden zu den Spitzenteams abreißen lassen. FV Illertissen – SpVgg Unterhaching 1:2 (0:1). Die Hachinger waren im Illertissener Vöhlinstadion vor den Hausherren gewarnt, die an gleicher Stelle nur wenige Tage zuvor in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb gekegelt hatten. In einer ereignisreichen ersten Hälfte mit ausgelassenen Chancen auf beiden Seiten sah alles schon danach aus, dass es torlos in die Kabinen geht.

Pokalschreck FV Illertissen gelingt nur noch der Anschlusstreffer gegen die SpVgg Unterhaching Doch kurz vor der Pause brachte Routinier Manuel Stiefler nach Freistoß-Vorlage von Simon Skarlatidis seine Hachinger per Kopf (45.) in Führung. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Liga-Top-Torjäger Jorden Aigboje mit einem Drehschuss in den Winkel auf 0:2 (55.). Die Hausherren ließen nicht locker, mehr als das 1:2 durch einen Freistoß von Milos Cocic (73.) war für den Pokalschreck aber nicht drin.

„Wir mussten am Ende noch etwas zittern und alles reinwerfen, haben am Ende aber schon verdient gewonnen“, so Hachings Torschütze Stiefler. Haching präsentiert sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga in Topform, die weiter anhalten soll. Am Freitag steht das Spitzenspiel gegen die punktgleiche 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg an. Am 2. September reist die SpVgg im Achtelfinale des Toto-Pokals dann zum SV Erlbach. Wisdom Mike trifft zum zwischenzeitlichen 1:1 für den FC Bayern II gegen die SpVgg Bayreuth FC Bayern II – SpVgg Bayreuth 2:2 (0:1). Nach der Spitzenspiel-Pleite in Unterhaching sind die Amateure des FC Bayern gegen Bayreuth nicht über ein Remis herausgekommen. Gegen die Oberfranken gerieten die mit neun Junioren und dem zuletzt bei den Profis eingesetzten Stürmer Jonah Kusi-Asare spielenden Münchner nach einem Lattenkopfball von Innenverteidiger David Heindl (7.) zunächst unnötig in Rückstand. Torwart Leon Klanac hatte sich einen folgenschweren Fehlpass geleistet, den Felix Heim zum 0:1 ausnutzte (21.).

