Top-Talent Jorris Stübbe schließt sich Bad Rothenfelde an

Diese Qualitäten entgingen auch den Verantwortlichen des SV Bad Rothenfelde nicht. Wie der Verein nun auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt gibt, wechselt der junge Abwehrspieler im Sommer zum SVR. Stübbe durchlief zuletzt die verschiedenen Jugendabteilungen der Viktoria und sammelte dabei in der Saison 2023/24 unter anderem Erfahrungen in der A-Junioren Niedersachsenliga.

In der Spielzeit kam er auf elf Einsätze, in denen ihm zwei Treffer gelang. In der laufenden Saison sammelte Stübbe zudem seine ersten Spielminuten im Herrenbereich, in der Kreisliga Osnabrück. Er absolvierte dabei fünf Spiele für die zweite Mannschaft von Georgsmarienhütte, in denen er ebenfalls bereits ein Treffer beisteuern konnte.

Ab nächster Saison wird er dann fester Bestandteil der ersten Herrenmannschaft des SV Bad Rothenfelde sein, in welcher Liga das sein wird, bleibt abzuwarten. Aktuell steht der SVR mit 55 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, fünf Zähler hinter dem Tabellenführer VfR Voxtrup.