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Top-Talent für das Zentrum: TV Neuenkirchen sichert sich Mika Harms
Der Kapitän der JSG Sulingen entscheidet sich für den nächsten Schritt im Herrenbereich
Der TV Neuenkirchen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und sichert sich mit Mika Harms ein vielversprechendes Talent für das zentrale Mittelfeld. Ab Sommer wird der Nachwuchsspieler an der Cantruper Straße das blau-weiße Trikot tragen – mit dem Anspruch, seine Qualitäten auch im Herrenbereich einzubringen.
Harms gilt als eines der herausragenden Talente seines Jahrgangs. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt neben technischer Stärke auch ein ausgeprägtes Spielverständnis und die Fähigkeit mit, das Spiel zu strukturieren. Auffällig ist zudem seine Rolle in der A-Jugend der JSG Sulingen: Dort führt er sein Team bereits als Kapitän aufs Feld und übernimmt Verantwortung – eine Eigenschaft, die auch beim TV Neuenkirchen geschätzt wird.
Trainer Cali macht keinen Hehl aus seiner Wertschätzung für den Neuzugang: „Mika ist ein absoluter Wunschspieler. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir im Zentrum brauchen – umso mehr freue ich mich, dass es nach mehreren tollen Gesprächen geklappt hat.“ Die Verpflichtung ist das Ergebnis eines längeren Austauschs, der nun in einer Einigung mündete.
Auch Harms selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Aufgabe. „Ich freue mich riesig auf die Mannschaft – es hat direkt gefunkt und ich bin mega heiß darauf, loszulegen“, sagt der Mittelfeldspieler. Besonders das Umfeld habe ihn überzeugt: „Der familiäre Verein und das Trainerteam haben mich sofort überzeugt. Ich kann es kaum erwarten, ab Sommer für den TVN aufzulaufen.“