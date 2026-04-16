Top-Talent für das Zentrum: TV Neuenkirchen sichert sich Mika Harms

Harms gilt als eines der herausragenden Talente seines Jahrgangs. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt neben technischer Stärke auch ein ausgeprägtes Spielverständnis und die Fähigkeit mit, das Spiel zu strukturieren. Auffällig ist zudem seine Rolle in der A-Jugend der JSG Sulingen: Dort führt er sein Team bereits als Kapitän aufs Feld und übernimmt Verantwortung – eine Eigenschaft, die auch beim TV Neuenkirchen geschätzt wird.

Trainer Cali macht keinen Hehl aus seiner Wertschätzung für den Neuzugang: „Mika ist ein absoluter Wunschspieler. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir im Zentrum brauchen – umso mehr freue ich mich, dass es nach mehreren tollen Gesprächen geklappt hat.“ Die Verpflichtung ist das Ergebnis eines längeren Austauschs, der nun in einer Einigung mündete.