Top-Talent des 1. FC Kaiserslautern wechselt zum SV Rödinghausen

Der junge Mittelfeldspieler wird seit der U16 beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet und hat im Seniorenbereich bislang schon 97 Einsätze in der fünfthöchsten Spielklasse absolviert. Bauer kommt vorzugsweise im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, agiert aber auch auf den Außenbahnen. Der beidfüßige Stratege hat in der laufenden Saison für Lauterns U21 in 30 Spielen beeindruckende 29 Scorerpunkte erzielt und kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Als Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar könnte zum Saisonende noch eine spannende Aufstiegsrunde warten.

"Marius hat sich mit einer starken Saison in den Fokus gespielt und hat ein sehr spannendes Profil. Er bringt super Qualitäten und gleichzeitig eine Menge Potential mit, weshalb wir uns sehr freuen, dass er für zwei Spielzeiten bei uns unterschrieben hat", so Sportchef Alexander Müller.