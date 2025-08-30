Top-Stürmer Urbich und Demaj sichern Gladbach und Lotte drei Punkte

Der Samstag war gezeichnet von mühsamen Anfangsphasen und späten Treffern. So sicherten sich der Bonner SC und RW Oberhausen gegen den 1. FC Bocholt und den SV Rödinghausen einen späten Zähler. Die Sportfreunde Lotte konnten sich dank zweier Treffer von Leon Demaj - einer davon kurz vor Spielschluss - einen Auswärtsdreier beim SC Wiedenbrück krallen. Auch Borussia Mönchengladbachs U23 durfte sich auf seinen Topstürmer verlassen. Jan Urbich glänzte beim 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmunds U23 mit zwei Treffern.

Die Sportfreunde Siegen überzeugen weiterhin als Tabellenführer der Regionalliga West und verteidigten dank einer erwachsenen Vorstellung gegen die U21 des SC Paderborn die Tabellenführung. Doch auch der FC Gütersloh bleibt ganz oben dran und ließ der SSVg Velbert mit einem 3:0-Sieg keinerlei Chance.

Beide Seiten schienen sich in der Anfangsphase zunächst einmal abzutasten und gingen noch nicht ins höchste Risiko. Erst ein ruhender Ball brachte erstmals richtig Feuer in die Partie. Cagatay Kader legte sich die Kugel aus knapp 25 Metern zurecht und streichelte diese gefühlvoll mit dem linken Fuß über die Mauer und ins Tor (15.). Siegen schaute sich in der Folge zunächst an, was der SCP im Spiel mit dem Ball anzubieten hat. Nach scharfer Hereingabe von Georg Ermolaev wurde es richtig gefährlich im Strafraum der Sportfreunde (27.), viel mehr hatten die Hausherren aber nicht anzubieten. Stattdessen schlugen die Siegener ein zweites Mal eiskalt zu. Josue Santo wurde mit einem Ball in die Spitze auf die Reise geschickte, zog bis auf die Grundlinie vor und flankte auf Shaibou Oubeyapwa, der nur noch ins leere Tor einköpfen musste (36.). Stefano Marino hatte wenige Momente später per Kopf die große Chance zur Antwort, doch verfehlte haarscharf (39.).

Der Stürmer der Hausherren verpasste auch noch nach dem Seitenwechsel zwei dicke Gelegenheiten (46., 50.), doch ihm fehlte an diesem Freitagabend schlicht das Schussglück. Immer wieder antworteten die Sportfreunde mit gezielten Nadelstichen nach vorne. Oubeyapwa scheitere an Florian Pruhs (59.), Santo zielte nach einem Konter aus spitzem Winkel knapp vorbei. In der Schlussphase hatte Marino nach einem Freistoß aus dem Halbfeld die nächste Chance, doch diesmal verhinderte der Querbalken den Anschluss (80.). Siegen brachte schließlich die Führung routiniert über die Zeit und behauptet mit einem kleinen Statement die Tabellenführung.

SC Paderborn 07 II – Sportfreunde Siegen 0:2

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (66. Travis de Jong), Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme (73. Max Ritter), Julius Bugenhagen (86. Fedir Babak), Medin Kojic, Bennit Bröger (66. Kevin Gleissner), Georg Ermolaev, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels

Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock (82. Jannik Krämer), Hamza Saghiri, Cagatay Kader (84. Georgios Mavroudis), Shaibou Oubeyapwa (65. Ömer Tokac), Josue Santo (80. Leon Pursian), Dustin Willms - Trainer: Thorsten Nehrbauer

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 513

Tore: 0:1 Cagatay Kader (15.), 0:2 Shaibou Oubeyapwa (36.)

Gütersloh ringt Velbert mit leichten Anlaufschwierigkeiten nieder

Velbert hielt zunächst recht ordentlich dagegen, zeigte sich präsent im Zweikampfverhalten und kam auch zu eigenen Ballbesitzphasen. Die qualitativen Unterschiede zwischen den beiden Teams wurden im Verlauf der Partie aber gerade im jeweiligen Spiel mit dem Ball deutlich. Gütersloh ließ fast gar nichts zu, während die SSVg immer wieder gelegentliche Lücken offenbarte. Schon in der sechsten Spielminute mussten die die Hausherren einmal tief durchatmen, als Björn Rother im Strafraum zum Abschluss kam, doch Marcel Lenz wehrte mit einem herausschnellenden Bein ab (6.).

Gütersloh war letztlich eine Nummer zu groß für Velbert. – Foto: Jochen Classen

Auch Aleksandar Kandic' Flachschuss ging gefährlich Richtung Tor, rauschte schlussendlich aber knapp am linken Pfosten vorbei (18.). Wirklich gefährlich wurde es bei Velberter Angriffen nur selten. Besonders der pfeilschnelle Leon Jonah Lepper zeigte sich bemüht, doch zielte zunächst von der Strafraumkante weit vorbei (8.) und fand daraufhin auch mit einer scharfen Hereingabe keinen Abnehmer (10.). Es ging immer weiter auf den Halbzeitpfiff zu und Gütersloh näherte sich noch einmal dem Fürungstreffer. Zunächst hatte Velbert Glück, dass ein abgefälschter Abschluss von Kandic nur knapp über dem Tor landete (38.). Wenig später war es dann geschehen: Kandic ließ nach einem Einwurf einen Gegenspieler stehen, zog dynamisch Richtung Tor und fand im Zentrum Julius Langfeld, der nur noch den Fuß zum Führungstreffer hinhalten musste (40.). Die Favoriten legten direkt nach dem Seitenwechsel nach. Ein Steckpass von Luis Frieling setzte Jan-Lukas Liehr in Szene, der umringt von zwei Gegenspielern die Übersicht behielt und das Spielgerät wuchtig unter die Latte hämmerte (47.). Velbert musste nun reagieren und Trainer Ismail Jaroui tat dies mit einem Dreifachwechsel nach knapp einer Stunde. Doch wenige Sekunden mit den neuen Spielern auf dem Platz war der Deckel schlussendlich drauf. Frieling setzte sich mit einem Beinschuss sehenswert gegen Felix Herzenbruch durch und leitete weiter auf Patrik Twardzik, der sich nicht zweimal bitten ließ und mit dem ersten Kontakt ins lange Eck vollendete (60.). Mit der Hoffnung auf den Ehrentreffer spielte Velbert gelegentlich weiter nach vorne und kam durch den eingewechselten Calvin Mockschan (72.) und einem strammen Distanzschuss von Timo Mehlich (78.) dem ersten Treffer schon etwas näher, doch am Ende stand die Null auf Seiten der Hausherren. Auch Gütersloh verpasste trotz weitere Chancen das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, kann mit dem nächsten Sieg aber schon mehr als zufrieden mit dem bisherigen Saisonstart sein. SSVg Velbert – FC Gütersloh 0:3

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (60. Cellou Diallo), Kilian-Joel Wagenaar (60. Benjamin Hemcke), Arlind Mimini, Timo Mehlich (79. Harumi Goto), Ismail Remmo, David Glavas, Leon Jonah Lepper, Robin Hilger (84. Baran Seker), Timo Böhm (60. Calvin Marion Mockschan) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke (84. Leo Weichert), Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer (84. Henri Bollmann), Björn Rother, Jan-Lukas Liehr (72. Niklas Frese), Luis Frieling (67. Sandro Reyes), Julius Langfeld (72. Len Wilkesmann) - Trainer: Julian Hesse - Trainer: Andre Kording - Trainer: Matthias Haeder

Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch - Zuschauer: 950

Tore: 0:1 Julius Langfeld (40.), 0:2 Jan-Lukas Liehr (47.), 0:3 Patrik Twardzik (62.) ________________ Überragender Urbich braucht nicht viele Chancen

Nach ruppigem Beginn und einigen gelben Karten, dauerte es ein paar Minuten für die erste brandgefährliche Torchance. Jan Urbich kam mit etwas Glück an den Ball und ließ dem herauseilenden Marcel Johnen mit einem platzierten Flachschuss keine Chance (8.). Der Gladbacher Superstürmer stand etwas später erneut im Mittelpunkt. nach einem folgenschweren Fehler von Tony Reitz zog Urbich erneut zielstrebig Richtung Tor, täuschte einmal kurz an und feuerten die Kugel daraufhin wuchtig unter die Latte (30.). Die Dortmunder wurden erst im zweiten Durchgang stärker, was sich auch auf der Anzeigentafel zeigte. Babis Drakas verkürzte den Abstand nach Flanke von Joseph Boyamba. Die Gladbacher hielten daraufhin aber defensiv kompakt dagegen und brachten die Führung über die Zeit. Ganz ohne Kopfschmerzen gelang das jedoch nicht, weil Veit Stange die Gäste für die finalen Minuten in Unterzahl versetzte (87.). Summa summarum steht für die Fohlen jedoch der nächste Sieg zu Buche, wodurch sie auf Augenhöhe mit Spitzenreiter Siegen bleiben. Borussia Dortmund II – Borussia Mönchengladbach II 1:2

Borussia Dortmund II: Marcel Johnen, Yannik Lührs, Ben Hüning, David Lelle, Michael Eberwein, Danylo Krevsun (83. Patrick Göbel), Antonio Fóti (63. Jordi Paulina), Ayman Azhil (32. Joseph Boyamba), Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo (32. Bennedikt Wüstenhagen) - Trainer: Mike Tullberg

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann (89. Joshua Uwakhonye), Nico Vidic (65. Kemal Cirpan), Kilian Sauck (65. Joshua Uwakhonye), Yannick Michaelis (89. Oguzcan Büyükarslan), Jan Urbich (74. Justin Adozi) - Trainer: Eugen Polanski

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj - Zuschauer: 1705

Tore: 0:1 Jan Urbich (8.), 0:2 Jan Urbich (30.), 1:2 Babis Drakas (52.)

Gelb-Rot: Veit Stange (84./Borussia Mönchengladbach II/) ________________ Rödinghausen und Oberhausen treten weiter auf der Stelle

>>> Zum Spielbericht Die kriselnden Teams von RW Oberhausen und SV Rödinghausen halten sich gegenseitig in der Ergebniskrise. Rödinghausen hatte trotz biederer Vorstellung schon den Dreier vor Augen, doch Cankoray Mutlu rettete einen Punkt für die Kleeblätter. SV Rödinghausen – RW Oberhausen 1:1

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (85. Leonard Köhler), Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing (85. Manuel Reutter), Ansgar Kuhlmann (56. Marius Bauer), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst (72. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (75. Simon Ludwig), Nico Klaß, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Elias Demirarslan (46. Michel Niemeyer), Phil Sieben (65. Cankoray Mutlu), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (75. Moritz Stoppelkamp), Seok-ju Hong (81. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf) - Zuschauer: 748

Tore: 1:0 Marius Bauer (66.), 1:1 Cankoray Mutlu (90.+5)

________________ Bocholt lässt auf Top-Teams etwas abreißen

Den Ausgleich durfte der BSC ausgiebig bejubeln. – Foto: Boris Hempel

Bonn konnte gegen Bocholt über die Spieldauer hinweg gut mithalten und belohnte sich schlussendlich mit etwas Zählbarem. Im Tableau fehlen dem FCB nun fünf Zähler auf Platz eins, Bonn bleibt auf einem Abstiegsrang. Bonner SC – 1. FC Bocholt 1:1

Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita, Maximilian Pommer (72. Tobias Peitz), Felix Erken (81. Eray Isik), Marcel Damaschek, Jonas Berg (64. Robin Bird), Serhat Koruk (64. Yannik Schlößer), Lucas Cueto (72. Marzouk Kotya-Fofana) - Trainer: Sascha Glatzel

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler (67. Marvin Lorch), Jeff Mensah, Jonas Carls, Nicolas Hirschberger (67. Jan Holldack), Maximilian Adamski (54. Patrick Kurzen), Cedric Euschen, Stipe Batarilo (88. Kasper Harbering), Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Laurent Willems - Zuschauer: 1577

Tore: 0:1 Arnold Budimbu (50.), 1:1 Tobias Peitz (82.) ________________ Demaj verpasst Wiedenbrück den späten Todesstoß

Mit einfachen Mitteln fanden die Gäste erstmals zum Erfolg. Ein langer Ball von Keeper Laurenz Beckemeyer schickte Leon Demaj auf die Reise, der die Nase vor seinem Gegenspieler behielt und sicher zur Führung einschob (28.). Wiedenbrück fand in Durchgang zwei dann die passende Antwort, als Beckemeyer einen zentralen Abschluss nach vorne prallen ließ, Saban Kaptan zeigte das richtige Näschen für den Abpraller und drückte die Kugel über die Linie (67.). Lotte wollte in der Folge noch mehr, tat sich aber schwer. Erst kurz vor Spielschluss wagte Shkrep Stuppla einen gefährlichen Vorstoß, legte weiter auf Luca Kerkemeyer, der mit einem Querpass den freistehenden Demaj fand, der zum Siegtreffer abschloss (90.) SC Wiedenbrück – Sportfreunde Lotte 1:2

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau (90. Luca Mackowiak), Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Saban Kaptan (87. Joschka Kroll), Benjamin Friesen, Vigo Wernet (46. Matvey Obolkin), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma - Trainer: Sascha Mölders - Trainer: Dominik Sammer

Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Andreas Wiegel (46. Jonas Kehl), Fabian Rüth, Jonathan Riemer (46. Luca Kerkemeyer), Luca Horn (65. Shkrep Stublla), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Marc Heider (80. Isaak Nwachukwu), Leon Demaj, Nazzareno Ciccarelli (65. Samuel Owusu Addai) - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 534

Tore: 0:1 Leon Demaj (28.), 1:1 Saban Kaptan (68.), 1:2 Leon Demaj (90.) ________________ Liveticker: Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf U23 Heute, 16:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II 3 2 Abpfiff

SC Fortuna Köln – Fortuna Düsseldorf II 3:2

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger (57. Younes Derbali), David Haider, Vleron Statovci, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Nico Thier (69. Hamadi Al Ghaddioui), Luca Majetic (87. Kevin Brechmann), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz (87. Timo Bornemann) - Trainer: Matthias Mink

Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Noah Nikolaou (66. Arno Krause), David Savic, Simon Vu (66. Maksym Len), Sima Suso, Luca Raimund (66. Deniz Bindemann), Mechak Quiala-Tito (80. Si-woo Yang), Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke

Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 2251

Tore: 0:1 Lennart Garlipp (7.), 1:1 Enzo Wirtz (45.), 1:2 Lennart Garlipp (48.), 2:2 Nico Thier (49.), 3:2 Hamadi Al Ghaddioui (84.)

