Der VfR Büttgen hat für eine tolle Kulisse gesorgt. – Foto: Berthold Häsler

Top-Stimmung bei Kaarster Derby Kreisliga A Neuss: Beim letzten Saisonspiel gegen den VfR Büttgen war die Anlage in Vorst proppevoll.

Über 800 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden ihren Weg in den zu den Sportfreunden Vorst – nicht unbedingt die typische Zahl für ein Fußballspiel in der Kreisliga A, auch wenn es am letzten Spieltag ein Duell gegen den Lokalrivalen VfR Büttgen war. „Es war das Highlight zum Abschluss unserer Sportwoche“, sagte Vorsts Coach Patrick Ohligschläger. „Eigentlich wollten wir für die Deutsche Krebshilfe die 1000 Zuschauer zusammenkriegen – das hat nicht ganz geklappt, aber es war eine überragende Atmosphäre, die wir vor der Sommerpause noch mal richtig aufgesogen haben.“

Eigentlich ging es um nichts mehr, aber irgendwie doch. Der Sieger konnte sich nicht nur zum Stadtmeister krönen, sondern auch Platz drei in der Liga sichern – für beide Mannschaften ein starkes Ergebnis. „Die Spannung war noch voll da, wir wollten das Derby gewinnen und auch den dritten Platz behalten“, so Ohligschläger. Das gelang den Vorstern: 3:2 setzten sie sich gegen Aufsteiger Büttgen durch. Dabei ging der VfR nach einer guten Viertelstunde nach einem Fehler der Vorster durch Florian Macikowski in Führung, erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang Alexander Cule der Ausgleich. „Wir hatten ein deutliches Chancenplus, waren im ersten Durchgang aber nicht effizient“, sagte der Trainer. „Im zweiten Durchgang haben wir etwas umgestellt und besser gemacht.“ Daniel Markwica und nochmals Cule brachten die Gastgeber auf die Siegerstraße, der Anschlusstreffer des VfR ganz später in der Nachspielzeit durch Colin Sondej trübte die Stimmung auch nicht mehr. „Wir haben das souverän runtergespielt“, so Ohligschläger. „Da durften dann auch alle Spieler ran, die uns jetzt verlassen.“ Ein Abgang schmerzt die Sportfreunde Vorst