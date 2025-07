Top-Starter BUL und Lam treffen sich – Aufsteiger mit XL-Fahrten

In der Landesliga Mitte findet die englische Woche am Samstag und Sonntag ihren Abschluss. Besonders gespannt sein darf man auf das Kräftemessen des ASV Burglengenfeld mit der SpVgg Lam. Beide Teams sind mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet. Zu weiteren Oberpfalz-Duellen kommt es in Oberwildenau, wo der SC Luhe-Wildenau gegen Aufsteiger TSV Bad Abbach seine Heimpremiere feiert, und in Roding, wo die Klebl-Elf den ebenfalls neuformierten FC Kosova Regensburg empfängt. Ihre Koffer müssen der FC Tegernheim und der SV Etzenricht packen. Die beiden Aufsteiger haben megaweite Fahrten vor sich. Während sich Tegernheim bei Mitaufsteiger DJK Vornbach Chancen ausrechnet, ist Etzenricht gegen die SpVgg Landshut, die sich hochkarätig verstärkt hat, krasser Außenseiter. Derweil peilen der SV Schwandorf-Ettmannsdorf (gegen Eggenfelden) und der 1. FC Bad Kötzting (gegen Bogen) auf heimischem Geläuf Punkte an. Am Roten Steg kommt es zu einem besonderen Wiedersehen. Bogens neuer Trainer Peter Gallmaier coachte in der Vergangenheit mehrere Jahre lang die Badstädter.

Sa., 26.07.2025, 15:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut SV Etzenricht Etzenricht 15:00 PUSH



Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): „Mit dem Neuling aus Etzenricht erwarten wir einen unbekannten Gegner, der aber mit der Aufstiegseuphorie auf den Platz kommen und keinesfalls kampflos das Feld räumen dürfte. Nach dem Remis in Passau wollen wir aber vor heimischem Publikum unbedingt den ersten Saisondreier einfahren.“



Personalien: Max Zischler und Moritz Sossau stoßen wieder zum Aufgebot. Ansonsten ändert sich gegenüber der letzten Besetzung nichts.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Das Spiel in Landshut müsste uns leichter fallen als zuletzt zuhause gegen Bad Abbach. Wir haben hier nichts zu verlieren und können nur überraschen. Durch die zusätzlichen personellen Ausfälle von Stephan Herrmann und Michael Wexlberger, beruflich bedingt, steigen unsere Chancen logischerweise nicht unbedingt. Aber jedes Spiel muss erst mal gespielt werden und wenn alle mit größter Leidenschaft auftreten, kannst du mit einer Portion Glück überall was holen.“



Personalien: Neben benanntem Spielerduo stehen Martin Pasieka, Deniz Bock, Benjamin König, Mirko Griesbeck, Jannik Herrmann, Tom Griesbeck und Damian Musiol auf der langen Ausfallliste.









Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach der bitteren Heimniederlage am Mittwoch kommt mit dem TSV Bogen um den erfahrenen Trainer Peter Gallmeier ein Gegner an den Roten Steg, der – trotz der Niederlage gegen Ettmannsdorf – gut im Tritt ist. Unsere Prämisse muss hier sein, die guten Ansätze mitzunehmen und in der Offensive zielstrebiger zu agieren, um den angestrebten Heimdreier zu sichern.“



Personalien: Bastian Irrgang, Jeremias Burkhardt und Kilian Ettl gehören weiter dem Verletzten-Lazarett an.





Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „Ich freue mich riesig auf die Rückkehr an den Roten Steg, da ich bei diesem Verein eine wunderschöne Zeit hatte. Gegen Ettmannsdorf haben wir es in einer von uns stark geführten ersten Hälfte versäumt, in Führung zu gehen und sind dann durch eine völlig unnötige Ampelkarte auf die Verliererstraße geraten. Die gezeigte Leistung war sehr ordentlich, dennoch zählen im Fußball nur Punkte und solche brauchen wir am Samstag. Bad Kötzting ist ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den wir unter keinen Umständen leer ausgehen wollen.“



Personalien: Ob Jonas Gmeinwieser wieder eine Option wird, ist noch offen. Michael Kraskov steht nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder im Kader, in dem nur Makamba Sidibe definitiv fehlen wird.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach dem schwierigen Auftaktsieg in Bogen geht es nun zu Hause gegen den SSV Eggenfelden. Dass es gegen diesen Gegner definitiv nicht leicht wird, zeigen nicht nur die ersten beiden Ergebnisse des SSV. Viele junge Spieler mit einer Top-Ausbildung beim SV Wacker Burghausen wurden verpflichtet. Aber auch erfahrene Spieler wie Co-Spielertrainer Martin Stoller und Thomas König machen die Truppe zu einem richtig starken Kollektiv. Aus diesem Grund – aber auch aufgrund unseres etwas holprigen Starts in Bogen – müssen wir am Samstag versuchen unsere bestmögliche Leistung abzurufen, um die drei Punkte in Ettmannsdorf zu behalten. Gegenüber Dienstag müssen wir definitiv wieder handlungsschneller werden und auch die Zweikampfquote nach oben schrauben. Schaffen wir das und haben wir im Ballbesitz wieder mehr Präzision und Geschwindigkeit im Passspiel, ist ein Heimsieg im Bereich des Möglichen.“



Personalien: Die angeschlagenen Dustin Weikl, Kevin Grünauer und Balthasar Sabadus waren zuletzt zumindest für Kurzeinsätze zu haben. Die Hoffnung besteht, dass dies auch am Samstag möglich ist. Johannes Böhm kehrt nach abgelaufener Sperre in den Kader zurück. Die Langzeitverletzten Dragut, Wifling, Oberndorfer und Schreiner fallen noch länger aus.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Nach unserem gelungenen Heimspielauftakt gegen Vornbach kommt mit dem Topfavoriten aus Ettmannsdorf ein ganz anderes Kaliber auf uns zu. Wir werden defensiv extrem clever agieren müssen, aber dennoch immer wieder versuchen, offensiv den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Wenn wir unsere Spielidee durchbringen, werden wir auch in diesem Spiel zu unseren Möglichkeiten kommen.“



Personalien: Auf der Ausfallliste stehen Nicolas Barth, Berhardt Maier, Jonah Ramstetter, Marius Koskowski und Manuel Schwaighofer.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Nach dem harterarbeiteten Sieg im Auftaktspiel möchten wir zu Hause gegen Bad Abbach da anknüpfen und wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz bringen. Mit Bad Abbach erwartet uns eine gut organisierte Mannschaft, die kompakt gegen den Ball arbeitet und bei Standards sehr gefährlich ist. Trotzdem ist unser Ziel ganz klar, zu Hause nachzulegen.“



Personalien: Es steht der gleiche Kader wie beim Mittwochsspiel zur Verfügung.





Sepp Schuderer (Trainer TSV Bad Abbach): „Der Auswärtssieg in Etzenricht hat uns gutgetan und stimmt uns für das kommende Auswärtsspiel positiv. Allerdings wissen wir schon, welches Kaliber Luhe-Wildenau ist und welche Stärken sie besitzen. Nichtsdestotrotz versuchen wir alles, auch aus Oberwildenau nicht ohne Punkte nachhause zu fahren.“



Personalien: Max Legler, Tobias Pauli sowie die Torhüter Fabian Fuchs und Tobias Amann fallen sicher aus. Auf Florian Heimrath, Tim Poschenrieder und Justin Bolfrey kann Trainer Simon Sigl dagegen wieder zurückgreifen.







Kann der ASV Burglengenfeld den dritten (Heim-)Sieg in Folge nachlegen? – Foto: Redaktion Schwandorf









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Im Duell der Aufsteiger werden wir versuchen, unsere Heimstärke auszuspielen und wollen die Punkte in Vornbach lassen. Unser Gegner konnte durch einen Sieg unter der Woche Selbstvertrauen tanken und wird nichts zu verschenken haben. Bei der Niederlage in Eggenfelden hatten wir gute Phasen, auf die wir aufbauen können, aber auch wilde und unsortierte Phasen, aus denen wir lernen müssen.“



Personalien: Neben den Langzeitausfällen fehlt Lukas Spannbauer. Ob Quirin Bruckbauer, Fabian Kreilinger und Lucas Stallmeier rechtzeitig fit werden, ist ungewiss.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir wollen den Schwung aus dem guten Spiel gegen Roding mitnehmen. Vornbach ist ein Mitaufsteiger und dementsprechend rechnen wir uns schon etwas aus. Wir werden den Gegner aber auf keinen Fall unterschätzen. Sie sind souverän Meister geworden, haben viele Tore geschossen und haben sicherlich ihre Qualitäten in der Offensive.“



Personalien: Der Einsatz des angeschlagenen Tobias Rieger steht auf der Kippe. Ansonsten müssen weiterhin Benedikt Albrecht, Johannes Bierlmeier, Maximilian Prem, Mario Cieslik und Tobias Schwarzmeier ersetzt werden.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Dass Lam zu den Großkalibern der Liga gehört, ist umbestritten. Ihre Qualitäten sehe ich allen voran im variablen Spielaufbau, im Mittelfeldzentrum, aber auch in der Offensivreihe. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Dennoch haben auch wir einen guten Saisonstart hingelegt, was uns Selbstvertrauen geben sollte. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, die in uns steckt, rechnen wir uns schon etwas aus. Ganz wichtig wird zudem wieder eine absolute Laufbereitschaft sein. Unser Ziel ist, dieser Spitzenmannschaft Paroli zu bieten und nicht zu verlieren.“



Personalien: Zusätzlich zu den Langzeitverletzten fällt Torjäger Benjamin Epifani aus privaten Gründen aus. Wegen Krankheit ist das Mitwirken von Nico Käufer fraglich.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Ich wüsste nicht, gegen wen wir eine schlechtere Bilanz hätten als auswärts in Burglengenfeld. Irgendwann muss es doch mal besser werden.“



Personalien: Definitiv fehlen weiterhin Lukas Pritzl, Simon Meindl und Matthias Müller. Hinter Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer, Luca Schmid und Franz-Xaver Wendl stehen Fragezeichen.







So., 27.07.2025, 17:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding FC Kosova Regensburg FC Kosova 17:00 live PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Nachdem wir gegen Tegernheim nicht unsere Leistung abrufen konnten, stehen wir gegen Kosova Regensburg vor einer ähnlicher Herausforderung. Es kommt eine Mannschaft mit tollen individuellen Spielern. Diesen dürfen wir nicht so viel Platz und Entfaltungsfreiheit geben wie den Tegernheimer Spielern. Zudem wird Kosova aufgrund der Niederlage in Burglengenfeld mit einer Portion Wut anreisen. Wobei wir uns von dieser Niederlage nicht blenden lassen dürfen.“



Personalien: Yannick Attenberger, Navid Djavidani, Pascal Schäfler, Justin Lysyuk und Leon Rötzer können nicht mitwirken.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Nach dem verkorksten Saisonstart sind wir in der Pflicht, etwas Zählbares mit nachhause zu nehmen. Nicht alles war schlecht und mit ein bisschen mehr Konzentration hätten wir auch für eine Überraschung in Burglengenfeld sorgen können. Roding geht es ähnlich wie uns; ein kompletter Kaderumbruch braucht seine Zeit. Solche Spiele sind wie Wundertüten – man weiß nie im Voraus, was drinsteckt.“



Personalien: Albi Begaj ist nach wie vor außen vor, dafür kehrt Emir Terakaj ins Aufgebot zurück. Arthur Mendes da Silva hat sich am Handgelenk verletzt und wird voraussichtlich zwei Wochen ausfallen.





Außerdem spielen: