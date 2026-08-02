Top-Start für Ginsheim, Walldorf II und Groß-Gerau glücklos Beim Unterbau von Kickers Offenbach glückt Team von Jonas Schuster in Unterzahl ein klarer Auswärtssieg +++ VfR Groß-Gerau und RW Walldorf II verpassen Punktgewinne von Gabi Wesp-Lange · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Teamwork pur. Auch ein Platzverweis konnte dem Team des VfB Ginsheim nichts anhaben. Zum Verbandsliga-Start glückte ein 5:2 bei der OFC-Zweiten. Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Auftakt nach Maß für den VfB Ginsheim: Bei Kickers Offenbach II fuhr der Verbandsliga-Aufsteiger trotz Unterzahl während der gesamten zweiten Halbzeit einen klaren 5:2-Sieg ein. RW Walldorf II kassierte dagegen im Duell mit dem FC Kalbach bitter in der Nachspielzeit noch das 1:2. Auch der VfR Groß-Gerau musste sich beim 1. Hanauer FC trotz zahlreicher Chancen mit 1:3 geschlagen geben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fr., 31.07.2026, 19:15 Uhr Kickers Offenbach Offenbach II VfB Ginsheim VfB Ginsheim 2 5 „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in Offenbach so gut bestanden haben als Aufsteiger – und das eine Halbzeit lang in Unterzahl“, freute sich VfB-Coach Jonas Schuster riesig über eine tolle Mannschaftsleistung. „Die ersten Chancen von uns waren alle drin. Offenbach hatte zwar mehr Ballbesitz, aber die Qualität unserer Chancen war wesentlich höher.“ Kaum eine halbe Stunde war gespielt, da sorgten Marvin Wiesenäcker, Tibor Lutz und Amir Azouagh bereits für eine 3:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit gab es eine Gelb-Rote Karte für Ginsheim. „Aber wir haben zum perfekten Zeitpunkt direkt nach der Pause einen Elfmeter bekommen und das 4:0 durch Can Özer erzielt. Mit einem Mann weniger haben wir das dann sehr gut verteidigt im Kollektiv“, konnte Schuster seinem Team nur ein Kompliment machen. Nach dem Anschlusstreffer legte Marcel Czepecha noch das 5:1 nach. Tore: 0:1 Wiesenäcker (8.), 0:2 Lutz (11.), 0:3 Azouagh (32.), 0:4 Özer (47. FE), 1:4 Boumaftan (62.), 1:5 Czepecha (76.), 2:5 Afsar (89.). Gelb-Rot: Ashibuogwu (VfB/45.).

Als alles schon auf ein Unentschieden hindeutete, erhielt Walldorf in der Nachspielzeit eine Gelb-Rote Karte und fing sich noch einen Gegentreffer ein. „Das ist sehr unglücklich gelaufen. Ein 1:1 wäre verdient gewesen“, bedauerte Trainer Thomas Kaltsounis die knappe Niederlage. „Die Jungs haben eine ordentliche Leistung gezeigt.“ Dabei hatte sich seine junge Mannschaft von einem frühen 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen, erarbeitete sich gute Chancen und erzielte durch Enes Altug den verdienten Ausgleich. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Kalbach jedoch stärker und kam zu einem Pfostentreffer. Auch musste Walldorf in der 60. Minute durch Marlon Ohl auf der Linie klären. Wie Coach Kaltsounis meinte, „hatten wir danach noch gute Möglichkeiten zum 2:1, haben aber die falschen Entscheidungen getroffen“. Tore: 0:1 Harrabi (4.), 1:1 Atug (21.), 1:2 Kawada (90.+4). Gelb-Rot: Hadri (RW/90.+2).