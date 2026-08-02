Top-Start für Ginsheim, Walldorf II und Groß-Gerau glücklos

Kreis Groß-Gerau. Auftakt nach Maß für den VfB Ginsheim: Bei Kickers Offenbach II fuhr der Verbandsliga-Aufsteiger trotz Unterzahl während der gesamten zweiten Halbzeit einen klaren 5:2-Sieg ein. RW Walldorf II kassierte dagegen im Duell mit dem FC Kalbach bitter in der Nachspielzeit noch das 1:2. Auch der VfR Groß-Gerau musste sich beim 1. Hanauer FC trotz zahlreicher Chancen mit 1:3 geschlagen geben.
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Tore: 0:1 Wiesenäcker (8.), 0:2 Lutz (11.), 0:3 Azouagh (32.), 0:4 Özer (47. FE), 1:4 Boumaftan (62.), 1:5 Czepecha (76.), 2:5 Afsar (89.). Gelb-Rot: Ashibuogwu (VfB/45.).
Als alles schon auf ein Unentschieden hindeutete, erhielt Walldorf in der Nachspielzeit eine Gelb-Rote Karte und fing sich noch einen Gegentreffer ein. „Das ist sehr unglücklich gelaufen. Ein 1:1 wäre verdient gewesen“, bedauerte Trainer Thomas Kaltsounis die knappe Niederlage. „Die Jungs haben eine ordentliche Leistung gezeigt.“ Dabei hatte sich seine junge Mannschaft von einem frühen 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen, erarbeitete sich gute Chancen und erzielte durch Enes Altug den verdienten Ausgleich. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Kalbach jedoch stärker und kam zu einem Pfostentreffer. Auch musste Walldorf in der 60. Minute durch Marlon Ohl auf der Linie klären. Wie Coach Kaltsounis meinte, „hatten wir danach noch gute Möglichkeiten zum 2:1, haben aber die falschen Entscheidungen getroffen“.
Tore: 0:1 Harrabi (4.), 1:1 Atug (21.), 1:2 Kawada (90.+4). Gelb-Rot: Hadri (RW/90.+2).
„Die Jungs waren sehr engagiert“, hob Gaetano Bauso hervor. Mit dem Abschluss konnte der VfR-Coach jedoch nicht zufrieden sein. „Wir haben aus unseren Chancen zu wenig gemacht.“ Dabei fand seine Mannschaft vor mehr als 150 Zuschauern gleich gut ins Spiel, ließ den Ball laufen und kam gut hinter die Kette von Hanau. Mahmut Zeyrek traf schon nach acht Minuten zur Führung. „Danach hatten wir mehrere hundertprozentige Chancen zum 2:0, waren aber nicht konsequent genug“, bedauerte Bauso. „Mit dem zweiten Torschuss des Gegners kassieren wir den Ausgleich.“ Als sein Team mit dem Kopf noch in der Kabine war, musste es kurz nach der Halbzeit das 1:2 hinnehmen. Hanau stand dann tief. Dennoch kam der VfR zu drei weiteren hochkarätigen Möglichkeiten, schaffte jedoch wieder keine guten Abschlüsse und kassierte in der Nachspielzeit auch noch das 1:3.
Tore: 0:1 Zeyrek (8.), 1:1 Saadat (34.), 2:1, 3:1 Esposito (47., 90.+2).