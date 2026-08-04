"Top-Start" Dinklage schlägt Papenburg nach turbulenter Schlussphase

– Foto: Robert Gertzen

Der TV Dinklage ist mit einem Last-Minute-Sieg in die neue Landesliga-Saison gestartet. In einer dramatischen Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann mit 3:2 gegen den SC Blau-Weiß Papenburg durch.

„Der Sieg war am Ende natürlich glücklich, aber insgesamt, glaube ich, verdient“, sagte Stammermann nach dem Schlusspfiff und lobte seine Mannschaft: „Ein riesen Kompliment an die Mannschaft.“

Auch nach dem Seitenwechsel boten sich dem TVD beste Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen. „Wir hatten dann direkt nach der Pause die Riesenchance zum 3:0, das machen wir dann nicht“, sagte der Trainer. Zudem habe seine Mannschaft noch einen weiteren Treffer erzielt: „Dann schießen wir ein Abseitstor, was meines Erachtens keins war. Ich glaube, es waren genügend Möglichkeiten zum 3:0.“

Nach einer starken ersten Halbzeit führte der TV Dinklage verdient mit 2:0. Franz Georg Große Klönne brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung, ehe Johannes Pille nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. „Bis auf die erste Chance, die Jan Rohe stark hält, haben wir es in der ersten Halbzeit gegen den Ball richtig gut gemacht und dann die Konter sehr gut ausgespielt.“, erklärte Stammermann.

Turbulente Schlussminuten

Stattdessen kam Papenburg zurück in die Partie. Keno Buß verkürzte in der 80. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. „Dann bekommen wir zehn Minuten vor Ende einen Elfmeter gegen uns. Auch das finde ich ein bisschen unglücklich“, so Stammermann. „Dann haben die Köpfe bei den Jungs geraucht und wir haben letztendlich auch ein bisschen um den Ausgleich gebettelt.“ Dieser gelang den Gästen durch den eingewechselten Jörn Grosch dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Doch Dinklage hatte tatsächlich noch die passende Antwort parat. Praktisch im direkten Gegenzug erzielte der ebenfalls eingewechselte Jan-Luca Leson den umjubelten 3:2-Siegtreffer (90.+3). „Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, was dann die Mannschaft gemacht hat, aber sie hat nach vorne gespielt, die Chance bekommen und dann den Siegtreffer erzielt. Wenn man am Ende so gewinnt, ist das natürlich super schön und ein Top-Start.“

Nach vier sieglosen Spielen gegen die Blau-Weißen tat der Dreier umso besser.

Mit Blick auf den Gegner ordnete Stammermann den Erfolg ebenfalls ein. „Papenburg ist am Ende eine Mannschaft, die wahrscheinlich im oberen Drittel stehen wird.“ Umso größer war die Freude über den gelungenen Saisonauftakt: „Wir sind sehr froh, dass wir so gut rausgekommen sind und die Mannschaft hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht.“