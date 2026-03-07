Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Top-Spitzenspiel endete mit einem 3:0-Erfolg der Germanen
Ein verdienter Sieg der körperlich, technisch und taktisch besseren Germanen. Da gibt es keine zwei Meinungen. TuS Germania Schnelsen hat mit Luca Yakub Drenkhahn - der alle drei Tore erzielte - einen überragenden Torjäger in ihren Reihen.