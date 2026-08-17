Top-Spieler: TBS-Held, TuS-Dreierpack und Paloma-Power

Tanju Gülüm (l.) und Can-Luka Topcu starten durch. – Foto: Jörg Struwe,Hellwig/USC P

Der 3. Spieltag der Oberliga Hamburg lieferte spannende Spieler-Geschichten: Fabian Friedemann Graudenz traf dreifach beim 6:0 der TuS Dassendorf gegen Altona 93, Vincent Boock schoss TBS Pinneberg spät an die Spitze, Can-Luka Topcu und Lennart Keßner führten USC Paloma zum 5:1 bei SC Victoria. Auch Tanju Gülüm hatte großen Anteil am nächsten Saseler Sieg.

Graudenz blieb aber nicht bei diesem einen Treffer. In der 31. Minute erhöhte er auf 4:0, nach der Pause machte er mit dem 5:0 in der 65. Minute seinen Dreierpack perfekt. Dassendorf setzte damit ein massives Zeichen im Aufstiegskampf, Graudenz lieferte die Gala zum Statement.

Es war das Ergebnis des Spieltags - und Fabian Friedemann Graudenz wurde zu einem der zentralen Namen dieses Topspiels. Die TuS Dassendorf überrollte Altona 93 mit 6:0, Graudenz steuerte gleich drei Treffer bei. Nach dem frühen 1:0 durch Manuel Farrona-Pulido legte Graudenz in der 12. Minute das 2:0 nach. Weil Max Düwel nur eine Minute später auf 3:0 stellte, war der laut FuPa-Umfrage als Top-Favorit gehandelte Regionalliga-Absteiger früh komplett aus der Spur.

In der 77. Minute traf Boock zum 1:1. Als vieles schon nach einem Remis aussah, behielt er in der 90.+1 Minute die Nerven und verwandelte den Elfmeter zum 2:1. Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte: TBS führt die Tabelle der Oberliga Hamburg an. Boocks Doppelpack war dabei mehr als nur ein später Siegtreffer - er war der Moment, der den Traumstart des Aufsteigers noch größer machte.

Wenn ein Aufsteiger nach drei Spieltagen ganz oben steht, braucht es besondere Geschichten. Vincent Boock hat eine davon geschrieben. TBS Pinneberg lag gegen FK Nikola Tesla nach einem Eigentor von Tjorben Uphoff mit 0:1 zurück, ehe Boock in der Schlussphase zur entscheidenden Figur wurde.

Topcu und Keßner zerlegen Victoria

Auch USC Paloma hatte am 3. Spieltag gleich mehrere Offensivgesichter. Beim 5:1 bei SC Victoria ragten vor allem Can-Luka Topcu und Lennart Keßner heraus. Keßner brachte Paloma bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung und legte kurz vor der Pause das 3:0 nach. Dazwischen hatte Topcu in der 31. Minute auf 2:0 erhöht.

Nach dem Anschlusstreffer durch Brian Jungjohann blieb Paloma stabil. Nick Leptien traf zum 4:1, Topcu setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Für Paloma war es die perfekte Antwort auf die späte Niederlage gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Für Victoria bedeutete das 1:5 den ersten heftigen Dämpfer der Saison.

Gülüm bestätigt Sasels Wende

Nach dem 0:4 zum Auftakt gegen TSV Buchholz 08 sah der Start des TSV Sasel zunächst problematisch aus. Zwei Spiele später ist davon kaum noch etwas übrig. Erst gewann Sasel 2:0 bei Altona, nun folgte ein 3:1 gegen TuRa Harksheide - und Tanju Gülüm hatte daran großen Anteil.

Gülüm erzielte in der 22. Minute das 1:0 und traf in der 85. Minute zum 3:1. Besonders wichtig: Sein zweiter Treffer fiel nach dem Harksheider Anschluss durch Niko Hasselbusch, als die Partie noch einmal enger geworden war. Gülüm gab Sasel damit die Sicherheit zurück und half seinem Team, aus dem Fehlstart sechs Punkte zu machen.

Güzel erlöst HT 16

Nicht jeder prägende Spieler braucht einen Doppelpack. Emirkaan Güzel reichte ein Treffer, um HT 16 den ersten Saisonsieg zu bescheren. Beim HEBC Hamburg erzielte Güzel in der 38. Minute das Tor des Tages zum 1:0. Nach den Niederlagen gegen Paloma und den Niendorfer TSV war dieser Erfolg für HT 16 besonders wichtig.

Der Sieg bringt HT 16 in der Tabelle auf drei Punkte und verschafft dem Team etwas Luft. Für HEBC war es dagegen die zweite Heimniederlage ohne eigenes Tor. Güzel steht damit für eine kleinere, aber wichtige Geschichte dieses Spieltags: ein Treffer, der den Fehlstart stoppt und die Stimmung sofort verändern kann.

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