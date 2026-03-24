Top-Spieler der Landesliga: Satzer überragt, Deguchi und Becker stark

Vier Tore von Edwin James Satzer für den SC Condor Hamburg beim ASV Hamburg, ein Dreierpack von Riku Deguchi für den SSV Rantzau Barmstedt und ein Doppelpack von Julius-Maximilian Becker für den FC Alsterbrüder prägten den 23. Spieltag der Landesliga Hamburg.
Die herausragende Leistung des Wochenendes zeigte Edwin James Satzer vom SC Condor Hamburg. Beim 5:3-Auswärtssieg beim ASV Hamburg erzielte der Offensivspieler vier Treffer und drehte damit die Partie nahezu im Alleingang. Nach frühem Rückstand glich Satzer zunächst per Foulelfmeter aus, ehe er nach der Pause mit drei weiteren Treffern für klare Verhältnisse sorgte. Die Defensive des ASV fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen ihn.
Auch Riku Deguchi vom SSV Rantzau Barmstedt prägte seine Partie entscheidend. Beim 5:0 gegen Eimsbütteler TV II erzielte er drei Treffer im zweiten Durchgang und machte damit frühzeitig alles klar. Innerhalb weniger Minuten zog Rantzau davon, während Deguchi seine Chancen konsequent nutzte und das Spiel entschied. Da der ETV II deutlich mehr Punkte hat, war dieser Sieg ein echter Coup.
Beim 5:1-Auswärtssieg des FC Alsterbrüder beim TuS Osdorf war Julius-Maximilian Becker der prägende Offensivspieler. Mit seinem frühen Treffer brachte er seine Mannschaft auf Kurs, ehe er noch vor der Pause nachlegte. Becker hat es als Doppelpacker außerdem in die diese Übersicht geschafft, weil es seine ersten beiden Saisontore überhaupt waren. Ein rundum gelungenes Match für Becker vom Titelanwärter!
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