Top-Spieler der Landesliga: Satzer überragt, Deguchi und Becker stark

Unter anderem eine starke Leistung von Riku Deguchi (r.). – Foto: red/KI, Arne Schmuck

Vier Tore von Edwin James Satzer für den SC Condor Hamburg beim ASV Hamburg, ein Dreierpack von Riku Deguchi für den SSV Rantzau Barmstedt und ein Doppelpack von Julius-Maximilian Becker für den FC Alsterbrüder prägten den 23. Spieltag der Landesliga Hamburg.

Edwin James Satzer (SC Condor Hamburg) – Vier Tore drehen das Spiel

Die herausragende Leistung des Wochenendes zeigte Edwin James Satzer vom SC Condor Hamburg. Beim 5:3-Auswärtssieg beim ASV Hamburg erzielte der Offensivspieler vier Treffer und drehte damit die Partie nahezu im Alleingang. Nach frühem Rückstand glich Satzer zunächst per Foulelfmeter aus, ehe er nach der Pause mit drei weiteren Treffern für klare Verhältnisse sorgte. Die Defensive des ASV fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen ihn.

Riku Deguchi (SSV Rantzau Barmstedt) – Dreierpack als Entscheidung

Auch Riku Deguchi vom SSV Rantzau Barmstedt prägte seine Partie entscheidend. Beim 5:0 gegen Eimsbütteler TV II erzielte er drei Treffer im zweiten Durchgang und machte damit frühzeitig alles klar. Innerhalb weniger Minuten zog Rantzau davon, während Deguchi seine Chancen konsequent nutzte und das Spiel entschied. Da der ETV II deutlich mehr Punkte hat, war dieser Sieg ein echter Coup.