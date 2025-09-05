Top-Spiel Schloßberg vs. Mitterdorf – Aufsteigerduell im Regental

In der Kreisliga Ost steht ein absolutes Spitzenspiel im Fokus des achten Spieltags. Der Zweitplatzierte SG Schloßberg 09 misst seine Kräfte mit denen des Rangdritten SpVgg Mitterdorf, der nur einen Zähler dahinter rangiert. Auf ein Remis in diesem Duell dürfte der FC Ränkam hoffen. Der Tabellenführer selbst muss sich bei der SpVgg Eschlkam beweisen. Den nächsten Anlauf für den ersten Saisonsieg unternimmt unterdessen der 1. FC Rötz. Bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn hängen die Trauben allerdings hoch für den Aufsteiger.



Am achten Spieltag ist der FC Chamerau (6., 9) zu Gast bei der SG Michelsdorf/Cham II (8., 9). Mit einer klaren Niederlage ging die SG zuletzt gegen die SG Zandt/Vilzing II leer aus. Doch auch die Gäste der kommenden Partie konnten sich vor Wochenfrist beim FC Ränkam nicht behaupten.







Bei der SG Zandt/Vilzing II (4., 15) findet sich am Sonntagnachmittag die SG Schönthal-Premeischl (10., 9) ein. Mit einem Treffer in der ersten Halbzeit schnappte sich Schönthal-Premeischl zuletzt gegen die SG Waldmünchen/Geigant den Dreier. Die Hausherren dieses Kräftemessen konnten sich zuletzt mit fünf Buden bei der SG Michelsdorf/Cham II klar die Maximalausbeute einholen.







Der FC Untertraubenbach (13., 5) empfängt am kommenden Wochenende die SG Waldmünchen/Geigant (9., 9). Die Gäste konnten sich am siebten Spieltag bei der SG Schönthal-Premeischl nicht durchsetzen, doch auch die Hausherren der Partie mussten sich knapp gegen die 1. SG Regental geschlagen geben.







Auf Reisen geht der 1. FC Miltach (11., 8) und schlägt beim Mitaufsteiger 1. SG Regental (7., 9) auf. Die Gastgeber der Partie setzten sich am vergangenen Wochenende knapp gegen den FC Untertraubenbach durch, während sich die Gäste mit einem Punkt beim achtbaren 2:2 gegen die SG Schloßberg zufrieden gaben.





So., 07.09.2025, 15:15 Uhr SG Schloßberg 09 Schloßberg SpVgg Mitterdorf Mitterdorf 15:15 PUSH



Die SpVgg Mitterdorf (3., 15) ist dieses Mal zu Gast bei der SG Schloßberg (2., 16). Eine knappe Niederlage mussten die Mitterdorfer letzte Woche gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn einstecken, während die Hausherren der kommenden Begegnung beim 1. FC Miltach nicht über ein enttäuschendes Remis hinauskamen.







Bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 12) trifft am achten Spieltag der 1. FC Rötz (14., 1) ein. Rötz ist derzeit das Schlusslicht der Tabelle und konnte sich auch zuletzt gegen die SpVgg Eschlkam nicht beweisen. Die Gastgeber der kommenden Partie hingegen sicherten sich am vergangenen Spieltag bei der SpVgg Mitterdorf knapp den Dreier.





So., 07.09.2025, 17:00 Uhr SpVgg Eschlkam Eschlkam FC Ränkam FC Ränkam 17:00 PUSH



Am achten Spieltag ist der FC Ränkam (1., 17) bei der SpVgg Eschlkam (12., 7) zugegen. Die SpVgg sicherte sich am vergangenen Wochenende den Dreier gegen den 1. FC Rötz, doch auch die kommenden Gastgeber setzten sich gegen den FC Chamerau durch und holten sich die volle Punkteausbeute.