Top-Spiel: Mitterdorf empfängt die SG Zandt

Am vorletzten Spieltag des Jahres steht in der Kreisliga Ost das Spitzenspiel SpVgg Mitterdorf gegen SG Zandt/Vilzing II im Blickpunkt. Gewinnt Mitterdorf sein Heimspiel, würde man den Verfolger auf satte elf Punkte distanzieren. Tabellenführer FC Ränkam muss zeitgleich bei der SG Schönthal-Premeischl Farbe bekennen, und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn ist in Waldmünchen gefordert. Um ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg fechten die SpVgg Eschlkam und der FC Untertraubenbach. Bereits am Samstag rollt in Rötz und Miltach das runde Leder.



Hinspiel: 2:6. Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz (14., 4) empfängt zum Auftakt des 17. Spieltags die SG Michelsdorf/Cham II (5., 25). Im Hinspiel wie auch am vergangenen Wochenende beim FC Ränkam konnte sich Rötz keine Punkte einholen. Die Gäste hingegen holten sich zuletzt den Dreier bei der SpVgg Eschlkam.







Hinspiel: 3:0. Beim 1. FC Miltach (7., 22) findet sich ebenfalls bereits am Samstag der FC Chamerau (8., 22) ein. Punktgleich in der Tabelle stehen die beiden Kontrahenten, doch Miltach setzte sich im Hinspiel durch. Am letzten Spieltag gab es allerdings keine Punkte bei der SG Zandt/Vilzing II für den Gastgeber der Partie. Der FC Chamerau hingegen setzte sich vor Wochenfrist gegen den FC Untertraubenbach durch.







Hinspiel: 4:4. Ein Kellerduell: Der FC Untertraubenbach (13., 12) gastiert am 17. Spieltag bei der SpVgg Eschlkam (11., 14). Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften in einem Unentschieden. Am vergangenen Spieltag gab es weder für Untertraubenbach - zu Gast beim FC Chamerau - noch für Eschlkam - sie kassierte gegen die SG Waldmünchen/Geigant eine Niederlage - Punkte.







Hinspiel: 5:2. Die SpVgg Mitterdorf (2., 37) ist Gastgeber am kommenden Sonntag für die SG Zandt/Vilzing II (3., 29). Mit einem Dreier aus dem Hinspiel ging die SpVgg hervor, konnte sich allerdings am vergangenen Spieltag nur einen Punkt bei der SG Michelsdorf/Cham II einholen. Zandt/Vilzing II setzte sich unterdessen knapp gegen den 1. FC Miltach durch.







Hinspiel: 1:3. Bei der SG Schönthal-Premeischl (9., 21) geht Tabellenführer FC Ränkam (1., 39) auf Stippvisite. Ohne Chancenverwertung und somit ohne Punkte musste sich Schönthal-Premeischl zuletzt bei der SG Schloßberg geschlagen geben, während sich Ränkam im Hinspiel den Dreier sicherte und auch letzte Woche gegen den 1. FC Rötz die Maximalausbeute einholte.







Hinspiel: 5:3. Die SG Schloßberg (6., 24) tritt am Sonntag bei der 1. SG Regental (12., 13) an. Im Hinspiel setzte sich Regental klar durch und durfte aufgrund witterungsbedingter Absage am 16. Spieltag gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn pausieren. In der Zwischenzeit fuhr die SG Schloßberg klar den Dreier gegen die SG Schönthal-Premeischl ein.







Hinspiel: 1:0. Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 27) ist am 17. Spieltag zu Gast bei der SG Waldmünchen/Geigant (10., 21). Die Hausherren des Matches konnten sich im Hinspiel knapp die Maximalausbeute einholen und sicherte sich am vergangenen Wochenende den Dreier gegen die SpVgg Eschlkam. WiWa hat die Partie des 16. Spieltages gegen die 1. SG Regental dagegen noch offen.