Top-Spiel in Willmering – Profitiert Mitterdorf?

Der 1. FC Rötz steht vor dem Abstieg in die Kreisklasse. – Foto: Heiko Gietlhuber

In der Kreisliga Ost ist die Meisterfrage seit letztem Sonntag geklärt. Offen ist noch, wer in die Aufstiegs-Relegation einziehen darf. Die punktgleichen SpVgg Mitterdorf und SG Zandt/Vilzing II liefern sich am Sonntag ein Fernduell. Während Mitterdorf daheim gegen den Vorletzten FC Untertraubenbach vor einer machbaren Aufgabe steht, ist die SG Zandt hart gefordert. Sie muss beim Rangvierten SpVgg Willmering-Waffenbrunn Farbe bekennen. Für die WiWa ist es die allerletzte Chance, doch nochmal im Aufstiegskampf anzuklopfen.



Hinspiel: 2:2. Die SG Schönthal-Premeischl (11., 28) ist im einzigen Samstagsspiel beim 1. FC Miltach (5., 37) gefordert. Beide Kontrahenten konnten sich zuletzt behaupten. Die Hausherren der kommenden Partie holten sich auf heimischem Terrain klar den Dreier gegen den FC Untertraubenbach, die SG sicherte sich ebenfalls daheim den Dreier gegen den FC Chamerau.







Hinspiel: 0:4. Bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 40) findet sich am Sonntag zum Top-Spiel die SG Zandt/Vilzing II (3., 45) ein. Die Gäste dieser Paarungen holten sich vor Wochenfrist gegen die SpVgg Eschlkam klar den Heimdreier, während sich die Hausherren mit einem Punkt beim 2:2-Remis bei der SG Michelsdorf/Cham II zufrieden geben mussten.







Hinspiel: 1:1. Bei der SG Schloßberg (8., 34) gibt Tabellennachbar SG Michelsdorf/Cham II (8., 33) seine Visitenkarte ab. Die Gastgeber der Partie mussten sich zuletzt beim FC Ränkam ohne Chancenverwertung geschlagen geben. Michelsdorf/Cham II dagegen konnte gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn immerhin einen Punkt ergattern.







Hinspiel: 0:5. Eine Woche nach dem geschafften Meisterstück gastiert der FC Ränkam (1., 56) bei der 1. SG Regental (12., 16). Mit einem 1:1 beim 1. FC Rötz konnte sich Regental vom vergangenen Spieltag einen Punkt mitnehmen. Die Gäste fuhren zuletzt souverän gegen die SG Schloßberg den Dreier ein und ließen anschließend die Korken knallen.













Hinspiel: 2:0. Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz (14., 8) tritt am kommenden Sonntag bei der SG Waldmünchen/Geigant (7., 34) an. Die Gastgeber dieses Lokalduells konnten sich am vergangenen Wochenende keinen Punkt sichern und unterlagen knapp bei der SpVgg Mitterdorf. Rötz remisierte zum vierten Mal in Folge, diesmal gegen die SG Regental, und steuert weiter dem Direktabstieg entgegen.



Hinspiel: 2:0. Tabellenschlusslicht 1. FC Rötz (14., 8) tritt am kommenden Sonntag bei der SG Waldmünchen/Geigant (7., 34) an. Die Gastgeber dieses Lokalduells konnten sich am vergangenen Wochenende keinen Punkt sichern und unterlagen knapp bei der SpVgg Mitterdorf. Rötz remisierte zum vierten Mal in Folge, diesmal gegen die SG Regental, und steuert weiter dem Direktabstieg entgegen. Das Derby steht unter einem besonderen Stern. Warum, erfahrt ihr hier...



Hinspiel: 3:1. Der Rangzweite SpVgg Mitterdorf (2., 45) macht am 24. Spieltag den Gastgeber für den FC Untertraubenbach (13., 15). Während sich die Gäste voriges Wochenende gegen den 1. FC Miltach nicht behaupten konnten, sicherte sich die SpVgg knapp die Maximalausbeute gegen die SG Waldmünchen/Geigant.





So., 26.04.2026, 17:00 Uhr SpVgg Eschlkam Eschlkam FC Chamerau FC Chamerau 17:00 PUSH



Hinspiel: 2:3. Bei der SpVgg Eschlkam (10., 29) ist am Sonntag der FC Chamerau (9., 30) zu Gast. Beide Teams gingen am vergangenen Spieltag leer aus. Der FC gab sich gegen die SG Schönthal-Premeischl klar geschlagen, und Eschlkam konnte bei der SG Zandt/Vilzing II keine Chancen gewinnbringend verwerten.