Top-Spiel in Seebach - Teisbach will ersten Dreier

Am zehnten Spieltag der Landesliga Mitte stehen gleich drei Niederbayern-Derbys auf dem Programm. Bereits am Freitagabend hat der zweitplatzierte TSV Seebach den bislang so famos aufspielenden SSV Eggenfelden zu Gast. Tags darauf ist Spitzenreiter SpVgg Landshut gegen die personell angeschlagenen DJK Vornbach klarer Favorit. Auch der 1. FC Passau geht favorisiert in das Duell mit dem TSV Bogen. Der FC Dingolfing steht gegen den ASV Burglengenfeld vor einer hohen Heimhürde. Am Sonntag-Nachmittag peilt der FC Teisbach im Kellerduell gegen den TB 03 Roding seinen Landesliga-Premierensieg an.
Personalien: Das Verletzungspech bleibt den BMW-Städtern treu. Lukas Berleb, der wegen einer Meniskusoperation bereits die komplette Frühjahrsrunde verpasste, erwischte es erneut am Knie. Für den Außenbahnspieler ist das Fußballjahr 2025 mit großer Wahrscheinlichkeit gelaufen. Christoph Laimer wurde für seinen Platzverweis in Luhe-Wildenau für eine Partie gesperrt. Rückkehrer gibt es keine.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Dingolfing ist eine taktisch immer gut eingestellte und absolut widerstandsfähige Mannschaft. Das haben diese Saison vor allem ihre Spiele gegen starke Mannschaften wie Lam oder Landshut gezeigt. Hier haben sie mit nur einem Tor Unterschied verloren haben und das, obwohl ihnen immer wieder Spieler fehlen und sie zur Rotation gezwungen sind. Das 2:2 letzte Woche bei Luhe-Wildenau bestätigt meine Gedanken in Richtung eines engen 50/50-Spiels. Von meiner Mannschaft erwarte ich zwei Dinge. Wir müssen endlich wichtige Zeitpunkte im Spiel zu unseren Gunsten nutzen. Damit ist allen voran die Verwertung der Großchancen gemeint. Des Weiteren erwarte ich eine Reaktion in die Richtung, in die wir denken, nach vorne. Das Spiel gegen Teisbach zählte zu den schwächsten Saisonleistungen. Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir in Dingolfing gewinnen. Das ist unser Ziel.“
Personalien: Kapitän Dominic Fritz und Stürmer Leopold Knauer sind wieder an Bord. Ebenfalls wieder eine Option nach überstandener Verletzung ist Nico Käufer. Furkan Yalcin wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen, zudem weilt Martin Glöckner noch im Urlaub. Bei Neuzugang Mario Cieslik, der das Training wiederaufgenommen hat, zeichnet sich derweil ein baldiges Debüt ab.
Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten Jonas Biendl, Benedikt Grassinger und Lukas Meindl steht Simon Guggenberger aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ob Christian Biersack, Romeo Fischer und Maximilian Meindl nach ihrer Verletzungspause wieder eine Option sind, entscheidet erst das Abschlusstraining. Konstantinos Christopoulos, Oliver Gabel und Sebastian Weber sind dagegen wieder dabei.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Teisbach hat sich vor allem in der Defensive gefangen, spielt sehr kompakt und kann auch immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Ein sehr unangenehmer Gegner, der natürlich die Sehnsucht nach dem ersten Saisonsieg hat. Wir müssen gegenüber dem Spiel gegen Lam wieder mutiger mit dem Ball agieren und zielstrebiger ins Angriffsdrittel vordringen. Ziel ist es, dieses Auswärtsspiel zu gewinnen, um Teisbach auf Abstand zu halten.“
Personalien: Alban Salla hat sich in den Urlaub verabschiedet, dafür steht Moritz Grünig wieder zur Verfügung. Torjäger Almir Mujcinovic konnte wegen seiner Knieverletzung noch nicht trainieren. Ein Einsatz ist daher mehr als fraglich. Ansonsten bleibt der Kader unverändert zum Spiel am Dienstag.