Top-Spiel in Seebach - Teisbach will ersten Dreier

Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit Burglengenfeld kommt eine Mannschaft zu uns, die definitiv zu den Top-5 der Landesliga Mitte gehört. Vor allem in Sachen Ballbesitz-Fußball ist der ASV richtig stark, zudem lässt man defensiv nicht viel zu. Das wird eine extrem schwierige Aufgabe, die wir aber gerne annehmen. Eine gute Abwehrarbeit wird zwingend erforderlich sein, aber auch nach vorne brauchen wir unsere Momente.“

Personalien: Das Verletzungspech bleibt den BMW-Städtern treu. Lukas Berleb, der wegen einer Meniskusoperation bereits die komplette Frühjahrsrunde verpasste, erwischte es erneut am Knie. Für den Außenbahnspieler ist das Fußballjahr 2025 mit großer Wahrscheinlichkeit gelaufen. Christoph Laimer wurde für seinen Platzverweis in Luhe-Wildenau für eine Partie gesperrt. Rückkehrer gibt es keine.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Dingolfing ist eine taktisch immer gut eingestellte und absolut widerstandsfähige Mannschaft. Das haben diese Saison vor allem ihre Spiele gegen starke Mannschaften wie Lam oder Landshut gezeigt. Hier haben sie mit nur einem Tor Unterschied verloren haben und das, obwohl ihnen immer wieder Spieler fehlen und sie zur Rotation gezwungen sind. Das 2:2 letzte Woche bei Luhe-Wildenau bestätigt meine Gedanken in Richtung eines engen 50/50-Spiels. Von meiner Mannschaft erwarte ich zwei Dinge. Wir müssen endlich wichtige Zeitpunkte im Spiel zu unseren Gunsten nutzen. Damit ist allen voran die Verwertung der Großchancen gemeint. Des Weiteren erwarte ich eine Reaktion in die Richtung, in die wir denken, nach vorne. Das Spiel gegen Teisbach zählte zu den schwächsten Saisonleistungen. Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir in Dingolfing gewinnen. Das ist unser Ziel.“

Personalien: Kapitän Dominic Fritz und Stürmer Leopold Knauer sind wieder an Bord. Ebenfalls wieder eine Option nach überstandener Verletzung ist Nico Käufer. Furkan Yalcin wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen, zudem weilt Martin Glöckner noch im Urlaub. Bei Neuzugang Mario Cieslik, der das Training wiederaufgenommen hat, zeichnet sich derweil ein baldiges Debüt ab.





