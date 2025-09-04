 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der TSV Seebach strebt im Niederbayern-Derby gegen den SSV Eggenfelden einen Heimerfolg an
Der TSV Seebach strebt im Niederbayern-Derby gegen den SSV Eggenfelden einen Heimerfolg an – Foto: Charly Becherer

Top-Spiel in Seebach - Teisbach will ersten Dreier

10. Spieltag: Landshut erwartet Vornbach +++ Bogen Außenseiter in Passau

Landesliga Mitte

Am zehnten Spieltag der Landesliga Mitte stehen gleich drei Niederbayern-Derbys auf dem Programm. Bereits am Freitagabend hat der zweitplatzierte TSV Seebach den bislang so famos aufspielenden SSV Eggenfelden zu Gast. Tags darauf ist Spitzenreiter SpVgg Landshut gegen die personell angeschlagenen DJK Vornbach klarer Favorit. Auch der 1. FC Passau geht favorisiert in das Duell mit dem TSV Bogen. Der FC Dingolfing steht gegen den ASV Burglengenfeld vor einer hohen Heimhürde. Am Sonntag-Nachmittag peilt der FC Teisbach im Kellerduell gegen den TB 03 Roding seinen Landesliga-Premierensieg an.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
TSV Bogen
TSV BogenBogen
14:00


Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Gegen Bogen treffen wir auf einen Gegner, der im Sommer einen kleinen Umbruch vollzogen hat. Gerade zu Hause haben wir immer den Anspruch zu punkten – so auch diesmal. Wir nehmen die Aufgabe jedoch keineswegs auf die leichte Schulter, denn Bogen ist gut strukturiert - doch wir wollen unser Spiel konsequent durchziehen."

Personalien: Julian Kornreder und Christian Fischer sind keine Optionen.


Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Im Heimspiel gegen Seebach konnten wir in der ersten Halbzeit noch einigermaßen mithalten, waren aber dann in der zweiten Hälfte klar unterlegen. Der Gegner war eine Nummer zu groß für uns und auch in Passau wird es nicht recht viel einfacher werden. Das ist erneut eine richtig gute Truppe, bei der wir als Außenseiter antreten. Wir werden dennoch wieder alles versuchen und vielleicht können wir mit einem Punktgewinn überraschen. Die Spiele, in denen es für uns gilt, kommen in den nächsten Wochen."

Personalien: Bis auf den letztmals gesperrten Florian Knauer sind alle Mann an Bord.




Morgen, 18:00 Uhr
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
18:00live


Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Die junge Eggenfeldener Mannschaft spielt einen technisch guten Fußball und ist in der Offensive hervorragend besetzt. Wir wollen aber unseren kleinen Lauf fortsetzen, unser Spiel durchbringen und daheim den nächsten Dreier holen."

Personalien: Auf der Kippe steht das Mitwirken von Timo Sokol, der aufgrund von Rückenproblemen schon kurzfristig in Bogen passen musste. Ansonsten fehlt neben den Langzeitausfällen lediglich Simon Griesbeck.


Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "In Seebach erwartet uns einer der Topfavoriten dieser Liga. Gerade zu Hause ist der TSV eine absolute Macht. Dennoch wollen wir in Seebach bestehen und werden mit Leidenschaft und Kampf versuchen, etwas mitzunehmen."

Personalien: Yannik Doriat, Thomas König, Matthias Petermann und Dominik Schäffler müssen ersetzt werden.







Lukas Berleb wird dem FC Dingolfng wieder langfristig fehlen
Lukas Berleb wird dem FC Dingolfng wieder langfristig fehlen – Foto: Alfred Brumbauer



Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
16:00


Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit Burglengenfeld kommt eine Mannschaft zu uns, die definitiv zu den Top-5 der Landesliga Mitte gehört. Vor allem in Sachen Ballbesitz-Fußball ist der ASV richtig stark, zudem lässt man defensiv nicht viel zu. Das wird eine extrem schwierige Aufgabe, die wir aber gerne annehmen. Eine gute Abwehrarbeit wird zwingend erforderlich sein, aber auch nach vorne brauchen wir unsere Momente.“

Personalien: Das Verletzungspech bleibt den BMW-Städtern treu. Lukas Berleb, der wegen einer Meniskusoperation bereits die komplette Frühjahrsrunde verpasste, erwischte es erneut am Knie. Für den Außenbahnspieler ist das Fußballjahr 2025 mit großer Wahrscheinlichkeit gelaufen. Christoph Laimer wurde für seinen Platzverweis in Luhe-Wildenau für eine Partie gesperrt. Rückkehrer gibt es keine.



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Dingolfing ist eine taktisch immer gut eingestellte und absolut widerstandsfähige Mannschaft. Das haben diese Saison vor allem ihre Spiele gegen starke Mannschaften wie Lam oder Landshut gezeigt. Hier haben sie mit nur einem Tor Unterschied verloren haben und das, obwohl ihnen immer wieder Spieler fehlen und sie zur Rotation gezwungen sind. Das 2:2 letzte Woche bei Luhe-Wildenau bestätigt meine Gedanken in Richtung eines engen 50/50-Spiels. Von meiner Mannschaft erwarte ich zwei Dinge. Wir müssen endlich wichtige Zeitpunkte im Spiel zu unseren Gunsten nutzen. Damit ist allen voran die Verwertung der Großchancen gemeint. Des Weiteren erwarte ich eine Reaktion in die Richtung, in die wir denken, nach vorne. Das Spiel gegen Teisbach zählte zu den schwächsten Saisonleistungen. Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir in Dingolfing gewinnen. Das ist unser Ziel.“

Personalien: Kapitän Dominic Fritz und Stürmer Leopold Knauer sind wieder an Bord. Ebenfalls wieder eine Option nach überstandener Verletzung ist Nico Käufer. Furkan Yalcin wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen, zudem weilt Martin Glöckner noch im Urlaub. Bei Neuzugang Mario Cieslik, der das Training wiederaufgenommen hat, zeichnet sich derweil ein baldiges Debüt ab.



Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
15:00live


Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): "In Roding wurde uns alles abverlangt. Es war aber wichtig zu sehen, dass wir auch in der Lage sind, dreckige Siege zu holen. Jetzt kommt ein spannender Aufsteiger zu uns. Vornbach spielt bislang eine hervorragende Rolle und wir müssen mit 100 Prozent an diese Aufgabe herangehen, um die angestrebten drei Punkte einzufahren."

Personalien: Neben den bekannten Langzeitausfällen stehen Jannik Hoffedank und Bastian Gallitzendörfer verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Desweiteren fehlt Florian Weissenbach. Der Einsatz von Dominik Past ist wegen eines viralen Infekts fraglich.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Aktuell haben wir leider eine sehr angespannte Personalsituation, deshalb können wir bei einem der Topfavoriten der Liga eigentlich nur überraschen und haben nichts zu verlieren."

Personalien: Neben dem in den kommenden Monaten fehlenden Kapitän Daniel Fuchs müssen mit Abwehrchef Thomas Schacherbauer und Mittelfeld-Stratege Lucas Stallmeier weitere Schlüsselspieler passen. Auch Nico Knon, Johannes Woyke sowie die Dauerpatienten Alexandros Hatjissavas und Lenni Dambeck werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Außerdem gibt es noch eine Reihe weiterer Fragezeichen.



So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
16:00live


Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Der Auftritt in Burglengenfeld war die bis dato beste Saisonleistung unserer Jungs. Jetzt gilt es genau hier weiterzumachen. Defensiv erneut stabil stehen und zusätzlich vorne endlich die Buden machen. Vier eigene Treffer in neun Partien sind einfach viel zu wenig. Der TB hat mit 21 Neuzugängen zu dieser Saison einen kompletten Umbruch hinter sich und ist für uns auch deshalb sehr schwer einzuschätzen. Ziel sind drei Punkte."

Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten Jonas Biendl, Benedikt Grassinger und Lukas Meindl steht Simon Guggenberger aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ob Christian Biersack, Romeo Fischer und Maximilian Meindl nach ihrer Verletzungspause wieder eine Option sind, entscheidet erst das Abschlusstraining. Konstantinos Christopoulos, Oliver Gabel und Sebastian Weber sind dagegen wieder dabei.



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Teisbach hat sich vor allem in der Defensive gefangen, spielt sehr kompakt und kann auch immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Ein sehr unangenehmer Gegner, der natürlich die Sehnsucht nach dem ersten Saisonsieg hat. Wir müssen gegenüber dem Spiel gegen Lam wieder mutiger mit dem Ball agieren und zielstrebiger ins Angriffsdrittel vordringen. Ziel ist es, dieses Auswärtsspiel zu gewinnen, um Teisbach auf Abstand zu halten.“

Personalien: Alban Salla hat sich in den Urlaub verabschiedet, dafür steht Moritz Grünig wieder zur Verfügung. Torjäger Almir Mujcinovic konnte wegen seiner Knieverletzung noch nicht trainieren. Ein Einsatz ist daher mehr als fraglich. Ansonsten bleibt der Kader unverändert zum Spiel am Dienstag.

