 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Top-Spiel in Rheydt, Hehn will positiven Trend fortführen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der 21. Spieltag beginnt mit dem Topspiel zwischen Tabellenführer Rheydter SV und Verfolger Sportfreunde Neersbroich. Die DJK Hehn und die Red Stars Mönchengladbach wollen derweil nachlegen. Der SV Schelsen, der SC Rheindahlen und die SpVg Odenkirchen II brauchen nach sieglosen Partien wieder einen Erfolg.

von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Der Rheydter SV empfängt Neersbroich zum Top-Spiel
Der Rheydter SV empfängt Neersbroich zum Top-Spiel – Foto: Michael Heinz Kelleners

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen

Der 21. Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach & Viersen startet gleich mit einem Knaller. Am Freitagabend trifft Tabellenführer Rheydter SV auf Verfolger Sportfreunde Neersbroich. Gleichzeitig will die DJK Hehn den Siegeslauf fortführen. Für den SV Schelsen, den SC Rheindahlen und die SpVg Odenkirchen II muss ein Erfolg her, um den sieglosen Lauf zu unterbrechen. Das ist der 21. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A, Mönchengladbach & Viersen

Morgen, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
20:00
Rheydter SV - Neersbroich

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
20:00live
DJK Hehn - Rheindahlen

Sa., 28.03.2026, 18:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
18:00
ASV Süchteln II - Odenkirchen II

Sa., 28.03.2026, 18:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
18:30
SF Neuwerk II - Red Stars MG

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
15:30
Polizei SV - SV Schelsen

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
15:00
Korschenbr. - SV Otzenrath

Die Scorerliste der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Die nächsten Spieltage:

22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Rheindahlen
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Red Stars MG
So., 12.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Korschenbr.
So., 12.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Otzenrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Neersbroich
So., 12.04.26 15:30 Uhr Polizei SV - Odenkirchen II