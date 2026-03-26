Top-Spiel in Rheydt, Hehn will positiven Trend fortführen

Der 21. Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach & Viersen startet gleich mit einem Knaller. Am Freitagabend trifft Tabellenführer Rheydter SV auf Verfolger Sportfreunde Neersbroich. Gleichzeitig will die DJK Hehn den Siegeslauf fortführen. Für den SV Schelsen, den SC Rheindahlen und die SpVg Odenkirchen II muss ein Erfolg her, um den sieglosen Lauf zu unterbrechen. Das ist der 21. Spieltag:
Die Tabelle der Kreisliga A, Mönchengladbach & Viersen
Die Scorerliste der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen
Die nächsten Spieltage:
22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Rheindahlen
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Red Stars MG
So., 12.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Korschenbr.
So., 12.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Otzenrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Neersbroich
So., 12.04.26 15:30 Uhr Polizei SV - Odenkirchen II