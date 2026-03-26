Top-Spiel in Rheydt, Hehn will positiven Trend fortführen

Polizei SV - SV Schelsen

Korschenbr. - SV Otzenrath

Die Scorerliste der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Die nächsten Spieltage:

22. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn

23. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Rheindahlen

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Red Stars MG

So., 12.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Korschenbr.

So., 12.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Otzenrath

So., 12.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Neersbroich

So., 12.04.26 15:30 Uhr Polizei SV - Odenkirchen II