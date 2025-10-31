Top-Spiel in Otzenrath, Red Stars zum Punkten verpflichtet

Den Spieltag eröffnen der SC Rheindahlen und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Beide Vereine sind im unteren Tabellenbereich unterwegs. Die Rheindahlener verloren die vergangenen beiden Partien, während der FC sich jeweils einen Punkt sicherte im Kampf um das rettende Ufer. Allerdings ist Wickrathhahn seit dem ersten Spieltag, also seit acht Spielen, sieglos. Diesen Negativtrend wollen die Gäste nun in Rheindahlen beenden um möglicherweise einen Platz hoch zu klettern. Die Hausherren brauchen derweil auch einen Erfolg um sich von den unteren Rängen absetzen zu können.

Zeitgleich trifft die DJK Hehn auf den ASV Süchteln II. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Hehner sieben Punkte und setzten sich somit zunächst einmal von den direkten Abstiegsplätzen ab. Für Süchteln geht es gleichzeitig darum die kleine Niederlagen-Serie zu beenden, denn in den vergangenen zwei Spielen musste sich der ASV geschlagen geben. Somit wurde der Abstand auf die Tabellenführung immer größer für die Süchtelner. Mit einem Erfolg würden sich die Gäste wieder in den Kampf um den ersten Platz einreihen. Für Hehn ist ein Triumph wichtig um den Abstand auf die direkten Abstiegsränge zu vergrößern.

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen TuS Liedberg Liedberg 15:15 PUSH

Sowohl der SV Schelsen, als auch der TuS Liedberg setzten ihrem Negativtrend der vergangenen Wochen ein Ende und siegten. Somit setzte sich der SV von der roten Zone ab, während Liedberg sich im Tabellenmittelfeld einnistete. Nun wollen beide Mannschaften im direkten Duell nachlegen, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Mit einem weiteren Dreier könnte der TuS den siebten Platz in der Liga zunächst sichern. Schelsen könnte derweil mit einem zweiten Liga-Erfolg bis auf den neunten Rang klettern.

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 12:30 PUSH

Die Sportfreunde Neuwerk II sicherten sich fünf Zähler aus den drei vergangenen Liga-Spielen und kletterten somit bis auf den achten Rang. Nach drei ungeschlagenen Partien in Serie treffen die Sportfreunde am kommenden Spieltag auf einen harten Brocken, denn es geht gegen den Polizei SV Mönchengladbach, der am vergangenen Spieltag Süchteln souverän mit 3:0 besiegte. Hinzu kommt, dass die Gladbacher aus den vergangenen fünf Liga-Duellen ganze zehn Punkte holten. Mit einem weiteren Dreier könnte der SV ein paar Plätze gut machen. Für die Neuwerker könnte es einen Rang hoch gehen mit einem Sieg.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath Rheydter SV Rheydter SV 15:00 PUSH

Es ist das absolute Top-Spiel des Spieltags, denn der Tabellenführer aus Rheydt trifft auf den Zweitplatzierten aus Otzenrath. Nur zwei Zähler trennen die beiden Mannschaften von einander. Die Otzenrather reisen mit zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen zum Duell an, während Rheydt ganze zwölf Zähler aus den vergangenen fünf Begegnungen holte. Beide Teams können somit mit viel Selbstvertrauen in das Aufeinandertreffen gehen und damit den Zuschauern ein spannendes Duell liefern. Der Sieger des Spiels wird sich die Tabellenführung sichern.

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG Sportfreunde Neersbroich Neersbroich 15:15 PUSH