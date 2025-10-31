Top-Spiel in Otzenrath, Red Stars zum Punkten verpflichtet

In der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen kommt es am kommenden Wochenende zum 12. Spieltag. Das Top-Spiel bestreiten der SV Otzenrath und der Rheydter SV. Gleichzeitig wollen der SV Schelsen und der TuS Liedberg im direkten Aufeinandertreffen nachlegen nach der starken vergangenen Partie in der Liga. Zudem geht es für die Kellerkinder um wichtige Zähler. Das ist der 12. Spieltag:
Den Spieltag eröffnen der SC Rheindahlen und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Beide Vereine sind im unteren Tabellenbereich unterwegs. Die Rheindahlener verloren die vergangenen beiden Partien, während der FC sich jeweils einen Punkt sicherte im Kampf um das rettende Ufer. Allerdings ist Wickrathhahn seit dem ersten Spieltag, also seit acht Spielen, sieglos. Diesen Negativtrend wollen die Gäste nun in Rheindahlen beenden um möglicherweise einen Platz hoch zu klettern. Die Hausherren brauchen derweil auch einen Erfolg um sich von den unteren Rängen absetzen zu können.
Zeitgleich trifft die DJK Hehn auf den ASV Süchteln II. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Hehner sieben Punkte und setzten sich somit zunächst einmal von den direkten Abstiegsplätzen ab. Für Süchteln geht es gleichzeitig darum die kleine Niederlagen-Serie zu beenden, denn in den vergangenen zwei Spielen musste sich der ASV geschlagen geben. Somit wurde der Abstand auf die Tabellenführung immer größer für die Süchtelner. Mit einem Erfolg würden sich die Gäste wieder in den Kampf um den ersten Platz einreihen. Für Hehn ist ein Triumph wichtig um den Abstand auf die direkten Abstiegsränge zu vergrößern.
Sowohl der SV Schelsen, als auch der TuS Liedberg setzten ihrem Negativtrend der vergangenen Wochen ein Ende und siegten. Somit setzte sich der SV von der roten Zone ab, während Liedberg sich im Tabellenmittelfeld einnistete. Nun wollen beide Mannschaften im direkten Duell nachlegen, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Mit einem weiteren Dreier könnte der TuS den siebten Platz in der Liga zunächst sichern. Schelsen könnte derweil mit einem zweiten Liga-Erfolg bis auf den neunten Rang klettern.
Die Sportfreunde Neuwerk II sicherten sich fünf Zähler aus den drei vergangenen Liga-Spielen und kletterten somit bis auf den achten Rang. Nach drei ungeschlagenen Partien in Serie treffen die Sportfreunde am kommenden Spieltag auf einen harten Brocken, denn es geht gegen den Polizei SV Mönchengladbach, der am vergangenen Spieltag Süchteln souverän mit 3:0 besiegte. Hinzu kommt, dass die Gladbacher aus den vergangenen fünf Liga-Duellen ganze zehn Punkte holten. Mit einem weiteren Dreier könnte der SV ein paar Plätze gut machen. Für die Neuwerker könnte es einen Rang hoch gehen mit einem Sieg.
Es ist das absolute Top-Spiel des Spieltags, denn der Tabellenführer aus Rheydt trifft auf den Zweitplatzierten aus Otzenrath. Nur zwei Zähler trennen die beiden Mannschaften von einander. Die Otzenrather reisen mit zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen zum Duell an, während Rheydt ganze zwölf Zähler aus den vergangenen fünf Begegnungen holte. Beide Teams können somit mit viel Selbstvertrauen in das Aufeinandertreffen gehen und damit den Zuschauern ein spannendes Duell liefern. Der Sieger des Spiels wird sich die Tabellenführung sichern.
Das Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach bekommt es am kommenden Spieltag zu tun mit den Sportfreunden aus Neersbroich. Die vergangenen drei Spiele verloren die Red Stars und somit verblieben sie auf dem letzten Rang. Die Sportfreunde Neersbroich mussten am vergangenen Spieltag eine bittere Pleite gegen Schelsen hinnehmen und verpassten somit den Sprung in die absolute Spitzengruppe der Liga. Mit Patzern der Konkurrenz und einem Erfolg gegen die Gladbacher könnten die Neersbroicher diesen Sprung doch noch schaffen. Für die Hausherren sind Punktgewinne Pflicht, um den Abstand auf das rettende Ufer zu verkürzen.