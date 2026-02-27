Top-Spiel in Oldenburg – Tabellenführer Wildeshausen mit Auswärrtspiel

– Foto: Dominique Kulhoff

Auch die Bezirksliga Weser-Ems 2 geht in die Rückrunde. Nach langer Winterpause rollt der Ball zumindest vereinzelt am Wochenende wieder. Zwei Spiele des 18. Spieltages und ein weiteres Nachholspiel stehen auf dem Program. Wir geben wie gewohnt einen Überblick.

Abbehausen wartet weiterhin auf den ersten Dreier der Saison und steht entsprechend mit lediglich drei Zählern weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit Wardenburg reist nun einen Mannschaft an, die sich ebenfalls noch sehr schwer tut, mit einem Auswärtssieg aber Big-Points sammeln könnte und die Abstiegsränge vorerst verlassen würde.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen 14:00

Der Landesliga-Absteiger Wildeshausen ist seiner Favoritenrolle in der laufenden Spielzeit gereicht geworden und führt mit 43 Punkten und keiner einzigen Niederlage die Tabelle an. Aber auch Delmenhorst steht alles andere als schlecht da und könnte für eine Überraschung sorgen.