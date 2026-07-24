Top-Spiel in Obernzell - Frühschoppen-Duell in Deggendorf

Der FC Obernzell-Erlau (helle Trikots) hat den TSV Karpfham zu Gast – Foto: Robert Geisler

Mit dem FC Obernzell-Erlau und dem TSV Karpfham treffen am 3. Spieltag der Bezirksliga Ost die beiden Teams aufeinander, die als einzige noch verlustpunktfrei sind. Mit dem TSV Mauth (beim SV Hutthurm), dem TSV-DJK Oberdiendorf (bei der SpVgg Osterhofen) und der SpVgg Plattling (beim FC Salzweg) gibt es drei Mannschaften, die noch komplett ohne Erfolgserlebnis sind. Am Sonntag-Vormittag (Anstoß: 11 Uhr) kommt es zwischen der SpVgg GW Deggendorf und dem SV Garham zu einem "Frühschoppen"-Duell.

Michael Breu (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Nach zwei Ausrutschern zu Saisonbeginn führt uns der Weg am Wochenende nach Salzweg – wir hoffen, dass dieser diesmal gut gestreut ist. Mehr gibt’s nicht zu sagen." Personalien: Luis Grill, Samuel Gwinner , Lukas Steininger, Denis Chirinciuc, Manuel Marjanovic, Marcel Berger, Dominik Dedaj, Maximilian Brandl und Samed Arguc müssen allesamt passen.

Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Ich bin mit den beiden bisherigen Vorstellungen sehr zufrieden. Plattling ist für uns Neuland und daher schwer einzuschätzen. Wir sind aber gut drauf und wollen am Samstag den ersten Heimdreier eintüten."

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Nach der unglücklichen und bitteren Niederlage vom Mittwoch gilt es, uns abzuschütteln und den Fokus auf das kommende Spiel zu legen. Mit Ruhmannsfelden kommt der nächste Titelfavorit zu uns, der eine sehr gute Offensive hat, die wir in Schach halten müssen. Wir sind aber auf einem guten Weg und wollen den ersten Dreier holen."Personalien: Luca Bretl und Florian Kaltenecker müssen erneut ersetzt werden. Auf der Kippe steht Philip Autengruber.Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Unentschieden gegen Deggendorf war in meinen Augen insgesamt verdient. Meine Mannschaft hat viel investiert, aber im letzten Drittel fehlte häufig die letzte Überzeugung. Der Gegner hat allerdings auch sehr stark verteidigt. Die Moral passt aber und die brauchen wir auch unbedingt beim schweren Auswärtsspiel in Waldkirchen, zumal wir personell sehr angezwickt sind."Personalien: Neben den Langzeitverletzten Alexander Kitzke und Marcel Steinbauer stehen Niklas Kämmerer, Benedikt Wolfsegger, Jonas Achatz und Markus Stadler nicht zur Verfügung.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Der Saisonstart hätte bis dato für uns nicht besser laufen können mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Dennoch wissen wir die Situation einzuschätzen. Jeder einzelne Punkt ist für uns wichtig. Mit Karpfham erwartet uns ein extrem starker Gegner, den ich bis zum Schluss um die vorderen Tabellenplätze mitspielen sehe. Bereits zum Testspielauftakt vor fünf Wochen konnten wir sehen, welche Qualitäten der Kreisliga-Meister hat. Um etwas Zählbares in Obernzell zu belassen, müssen wir deutlich besser verteidigen als in diesem Vergleich, der mit 1:4 verloren ging."



Personalien: Hannes Rauscher, Jonas Wandl, Benedikt Kleinert und Jakob Schäfer werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.



Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Mit unserem Start sind wir mehr als zufrieden. Wir freuen uns nun auf das nächste Spiel in Obernzell. Auf dem kleinen Platz erwarten wir einen heißen Tanz. Wir sind fit, gut drauf und möchten nicht mit leeren Händen heimfahren."



Personalien: Es gibt gegenüber den beiden Auftakterfolgen keinerlei Veränderungen im Aufgebot zu vermelden.









Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir haben in Bischofsmais eine starke Teamleistung gezeigt und verdient die drei Punkte eingefahren. Zum Stadionfest-Heimspiel gegen Oberdiendorf wollen wir unseren Zuschauern ein gutes Match zeigen.

Kopfzerbrechen bereitet mir die aktuelle Verletztenmisere. Ich hoffe, dass uns am Samstag zumindest 12, 13 Spieler zur Verfügung stehen. Nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen, dem Gegner wieder alles abverlangen."



Personalien: Maximilian Prechtl und Andreas Lauerer mussten in Bischofsmais angeschlagen vom Feld und sind deshalb mehr als fraglich. Definitiv fehlen werden Matthias Lazar, Edrisa Lubega, Dominik Hanninger, Maximilian Schramm, Sebastian Benesch, Adrianos Biller und Dominik Helmbrecht.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Man braucht nichts schönreden, den Saisonstart hätten wir uns anders vorgestellt. Wir haben aktuell viele Baustellen und brauchen vor allem in den Zweikämpfen eine ganz andere Präsenz. In Osterhofen müssen wir alles probieren, anzuschreiben - egal wie."



Personalien: Simon Stemplinger ist wieder an Bord.









Der TSV Grafenau hat gegen den FC Künzing Heimrecht – Foto: Robert Geisler

Morgen, 16:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau FC Künzing Künzing 16:00 PUSH





Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Mit dem FC Künzing erwartet uns eine Mannschaft, die über eine der stärksten Offensivreihen der Liga verfügt. Um dagegenzuhalten, müssen wir gegen den Ball erneut äußerst fleißig arbeiten und als Team kompakt verteidigen. Wenn wir diese Vorgaben konsequent umsetzen, können wir die Englische Woche erfolgreich und mit einem positiven Ergebnis abschließen." Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Mit dem FC Künzing erwartet uns eine Mannschaft, die über eine der stärksten Offensivreihen der Liga verfügt. Um dagegenzuhalten, müssen wir gegen den Ball erneut äußerst fleißig arbeiten und als Team kompakt verteidigen. Wenn wir diese Vorgaben konsequent umsetzen, können wir die Englische Woche erfolgreich und mit einem positiven Ergebnis abschließen." Personalien: Neben den sicher fehlenden Sebastian Kölbl und Michael Friedl gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.



Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Nach unserem überzeugenden Heimauftakt müssen wir den schweren Gang in die Galgenau antreten. Dort hängen die Trauben immer hoch - gerade in der Offensive besitzen die Stodbärn eine enorme Wucht. Wir reisen aber mit breiter Brust an, werden uns nicht verstecken und wollen etwas Zählbares mit nach Hause nehmen."



Personalien: Spielführer Thomas Winberger, Lukas Zettlmeier und Tim Sporrer können nicht mitwirken.





Morgen, 16:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm TSV Mauth Mauth 16:00 PUSH





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Nach dem desolaten Auftritt in Künzing sind wir auf Wiedergutmachung aus. Mauth hat in den ersten beiden Spielen noch keinen Punkt geholt und wird dementsprechend motiviert in die Partie gehen. Wir wollen dort ansetzen, wo wir gegen Oberdiendorf aufgehört haben, und versuchen, das Maximale aus diesem Spiel mitzunehmen." Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Nach dem desolaten Auftritt in Künzing sind wir auf Wiedergutmachung aus. Mauth hat in den ersten beiden Spielen noch keinen Punkt geholt und wird dementsprechend motiviert in die Partie gehen. Wir wollen dort ansetzen, wo wir gegen Oberdiendorf aufgehört haben, und versuchen, das Maximale aus diesem Spiel mitzunehmen." Personalien: Coach Liebenow, Jonas Frank und Johannes Hofbauer können nicht auflaufen.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Beim Spiel gegen Salzweg haben wir uns durch leicht vermeidbare Fehler, die unser Gegner konsequent genutzt hat, um den Lohn der möglichen ersten Saisonpunkte gebracht. Nur wenn wir das abstellen, ist ein Erfolg in Hutthurm möglich."



Personalien: Wiederum können Elias Bauer, Sascha Bauer, Michael Segl, Johannes Stockinger und David Zitzl nicht mitwirken.





Marco Eder (Trainer SV Bischofsmais): "Nach der schmerzlichen Niederlage gegen Osterhofen sind wir beim nächsten Heimspiel gegen Schalding schon etwas unter Zugzwang.

Wir konnten die junge Mannschaft gegen Ruhmannsfelden, wo sie eine sehr gute Spielanlage gezeigt haben, beobachten. Die Mörtlbauer-Truppe hat in dieser Partie lange dagegengehalten und auch in Garham ein gutes Ergebnis erzielt. Unsere Formkurve geht aber auch nach oben und so wollen wir auf jeden Fall die Punkte in Bischofsmais behalten."



Personalien: Aus privaten Gründen fehlt Stefan Louen. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining 2): "Vor wenigen Monaten wurden wir von Bischofsmais regelrecht vorgeführt. Hier haben wir noch eine Rechnung offen. Die Moral und der Einsatz haben in den ersten beiden Spielen gestimmt. Jetzt müssen wir versuchen, die Vorgaben auch 90 Minuten abzurufen.



Personalien: Nicht zurückgreifen können die Grün-Weißen auf Finn Brand, Lukas Ellinger, Manuel Mikolaiczyk, Philipp Schwarzkopf und Simon Würzinger.







So., 26.07.2026, 11:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SV Garham Garham 11:00 PUSH





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "In Ruhmannsfelden haben wir es mehr als ordentlich gemacht. Wir haben hervorragend verteidigt, kaum etwas zugelassen und hätten hinten raus mit etwas Glück sogar gewinnen können. Gegen Garham wird die Herangehensweise ähnlich sein. Erneut ein Gegner, der viel Qualität im Kader hat und das Zeug für einen Platz im vorderen Tabellendrittel hat. Hinten müssen wir wieder stabil stehen und nach vorne versuchen, mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Aufgrund der schwerwiegenden Ausfälle im Offensivbereich ist das aber leichter gesagt als getan."



Personalien: Zumindest Luis Fritz und Luis Weber sind wieder dabei. Arian Spahiu ist immer noch angeschlagen und kommt deshalb nur für einen Teileinsatz in Frage.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Leider haben wir es gegen Schalding nicht geschafft, den Sack zuzumachen und das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Nun hängen die Trauben gegen Deggendorf natürlich für uns sehr hoch. Die seit Jahren personell arg gebeutelten Deggendorfer schaffen es doch immer wieder eine sehr starke Truppe aufs Feld zu schicken. Da wir dieses Mal auch personell ziemlich dezimiert sind, könnte ich mit einem Aufwärtspunkt sehr gut leben. Wichtig wird werden, Deggendorf nicht ins Spiel kommen zu lassen, Räume, eng zu halten und selber aktiv im Spiel zu sein."



Personalien: Simon Weber, Simon Endl, Fabian Fröhler, Lukas Probst, Elias Klamant, Johannes Leizinger und Justin Freundorfer werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.