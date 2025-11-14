Top-Spiel in Lindenthal, formstarke Rheinbacher gegen Liga-Primus

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der 12. Spieltag wirft seine Schatten voraus. Der formstarke SC Rheinbach bekommt es mit Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid zu tun, während das Top-Spiel zwischen dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem FV Bad Honnef stattfindet. Derweil wollen die Kellerkinder wichtige Zähler im Kampf um das rettende Ufer holen. Das ist der 12. Spieltag:
Mit 22 Zählern steht der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind auf dem dritten Rang - dicht gefolgt vom FV Bad Honnef, der nur zwei Punkte weniger auf dem Konto hat. Am 12. Spieltag treffen nun beide Vereine im direkten Duell aufeinander.
"Wir freuen uns auf einen Gegner, der sich in der tabellarisch selben Region bewegt wie wir und freuen uns immer noch über die Momentaufnahme, dass wir uns da aktuell festigen konnten - genau das ist, gerade in den direkten Duellen, dann unser Ziel uns wirklich weiter zu stabilisieren und weiter zu verfestigen", sagte Benjamin Krayer, Cheftrainer des FV vor dem Duell. Weiter führte er aus: "Lindenthal ist grundsätzlich eine fußballerisch gut strukturierte Mannschaft, die aufgrund des ein oder anderen Studenten der Sporthochschule Köln, sehr fit sind und taktisch gut ausgebildet. Da erwartet uns ein harter Brocken und wir haben im Unterbewusstsein noch etwas gut zu machen aus der vergangenen Rückrunde." Sein Team verlor im vergangenen Duell deutlich mit 0:5 gegen die Borussia.
Sein Gegenüber Sascha Zinken äußerte folgendes über den kommenden Gegner: "Mit Bad Honnef wartet ein Team auf uns, was auch versucht fußballerische Lösungen zu finden. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und sind hoffentlich auf Sonntag gut vorbereitet."
Beide Teams haben einen kleinen Lauf in den vergangenen Liga-Spielen hingelegt. Bad Honnef ist seit vier Partien ungeschlagen und arbeitete sich somit wieder zurück in die Spitzengruppe. "Die vier ungeschlagenen Spiele, als auch der ganze Saisonstart spielen eine immense Rolle. Das merkt man auch als Trainer, dass die Jungs viel mehr Selbstvertrauen verspüren, als das in den letzten Jahren der Fall war. Da ist es auch als Trainer wieder die Aufgabe das vernünftig aus zu balancieren", erklärte Krayer. Er fügte noch hinzu: "Jeder soll das Selbstvertrauen haben, aber es darf nicht umgemünzt werden in eine Arroganz oder dass man ein paar Prozent raus nimmt. Ich denke aber, dass wir da eine gute Handhabung haben und die Jungs auch am Sonntag wieder maximal motiviert in das Spiel gehen werden und hoffentlich die ungeschlagene Serie fortführen können."
Aber auch Lindenthal-Hohenlind gewann die vergangenen beiden Liga-Duelle und holte sich somit sechs wichtige Punkte im Hinblick auf die Tabelle. "Es ist natürlich immer schöner mit Siegen in die Woche zu starten. Aber es geht darum sich jeden Sonntag aufs neue zu beweisen und seine beste Leistung auf den Platz zu bringen", erklärte Zinken.
Es wird ein umkämpftes und spannendes Spiel beider Mannschaften erwartet, in dem der Sieger bis auf den zweiten Tabellenplatz klettern könnte.
Die weiteren Partien:
Am Freitagabend trifft der FV Wiehl auf den FV Bonn-Endenich. Beide Mannschaften siegten am vergangenen Spieltag und setzten somit deutliche Zeichen. Durch acht gewonnene Punkte aus den vergangenen fünf Liga-Begegnungen kletterte Wiehl nicht nur auf den vorletzten Rang, das Kellerkind sendete ein Lebenszeichen nach dem anderen. Gegen die Bonner wollen die Hausherren weitere wichtige Zähler holen. Der Start vom neuen Cheftrainer der Bonner Serhat Dogan glückte, denn sein Team besiegte am vergangenen Spieltag die Blau-Weißen Kölner knapp mit 2:1. Im Duell mit den Wiehlern könnte Endenich mit einem weiteren Dreier doch noch mal oben anklopfen.
Der TuS Mondorf gerät immer mehr unter Zugzwang, denn am vergangenen Spieltag verlor der TuS mit 1:3 gegen den direkten Konkurrenten aus Wiehl. Somit trennt Mondorf nur ein einzelner Punkt von einem direkten Abstiegsplatz. Seit fünf Spielen warten die Mondorfer nun schon auf den zweiten Dreier der Spielzeit. Am kommenden Spieltag wartet dann der SV Eintracht Hohkeppel II auf das Kellerkind. Die Eintracht musste nach starken Wochen ebenfalls wieder mit Rückschlägen kämpfen, denn der SV holte nur einen Zähler aus den vergangenen drei Partien. Während der TuS also etwas Zählbares braucht um nicht noch weiter zu fallen in der Tabelle, braucht Hohkeppel wieder ein Erfolgserlebnis.
Seit vier Liga-Duellen wartet der SC Blau-Weiß Köln schon auf einen Dreier und rutschte somit langsam aber sicher wieder in das untere Tabellendrittel ab. Vier Punkte trennen die Kölner aktuell von der roten Zone. Im kommenden Spiel muss also wieder ein Dreier für die Blau-Weißen her. Es wartet die Spielvereinigung Flittard, die nach zwei wichtigen Erfolgen am vergangenen Spieltag keine Chance gegen den Tabellenführer hatte, auf den SC. Der Sieger des Duells könnte in der Tabelle ein paar Plätze gut machen.
Am kommenden Spieltag wartet ein hartes Brett auf den Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, denn es geht gegen den SC Rheinbach. Lange waren die Rheinbacher im unteren Tabellendrittel mit geringem Abstand auf die rote Zone unterwegs. Der SC holte allerdings ganze zehn Punkte aus den vergangenen vier Liga-Spielen und setzte sich somit von den direkten Abstiegsplätzen ab. Diese Serie von vier ungeschlagenen Duellen will der Siebtplatzierte auch gegen den FSV fortsetzen. Es dürfte jedoch eine schwierige Aufgabe werden, denn Neunkirchen gewann die vergangenen neun Liga-Begegnungen allesamt und setzte sich immer mehr an der Spitze ab.
Der SV Schlebusch blieb durch die Niederlage am vergangenen Spieltag weiterhin das formschwächste Team der Liga. Auch nach dem Trainerwechsel vor einigen Wochen änderte sich nichts beim Tabellenschlusslicht. Seit sechs Partien wartet Schlebusch nun schon auf einen Punktgewinn. Doch für den Tabellenletzten wird es nicht einfacher, denn es wartet der Zweitplatzierte SV Grün-Weiss Brauweiler am kommenden Spieltag auf den SV. Durch den späten Dreier am vergangenen Spieltag blieb Brauweiler an der Spitze dran und will mit einem weiteren Sieg den Abstand verkürzen. Schlebusch braucht derweil etwas Zählbares um den Abstand auf das rettende Ufer nicht noch größer werden zu lassen.
Nach wichtigen Punktgewinnen musste der TuS Marialinden drei aufeinanderfolgende Niederlage hinnehmen und rutschte somit bis auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings nur einen Zähler. Diesen einen Punkt mehr hat der SC Fortuna Bonn auf dem Konto. Es ist daher ein direktes Duell beider Vereine im Tabellenkeller. Der Gewinner der Partie würde zunächst ein Zeichen setzen und zudem den Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz beenden.
Beim SSV Homburg-Nümbrecht ging die Achterbahnfahrt am vergangenen Spieltag weiter. Nachdem der SSV den Zweitplatzierten aus Brauweiler besiegte, verlor Homburg daraufhin gegen den abstiegsbedrohten SC Fortuna Bonn. Somit verpasste es Nümbrecht in die absolute Spitzengruppe der Liga aufzusteigen. Mit einem Sieg am kommenden Spieltag könnte der Fünftplatzierte jedoch wieder oben anklopfen. Dort geht es gegen 1. FC Spich, der seit vier Spielen auf einen Dreier wartet. Ein Erfolg ist langsam aber sicher Pflicht für den FC um nicht noch weiter nach unten zu rutschen.