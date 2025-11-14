Top-Spiel in Lindenthal, formstarke Rheinbacher gegen Liga-Primus

Mit 22 Zählern steht der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind auf dem dritten Rang - dicht gefolgt vom FV Bad Honnef, der nur zwei Punkte weniger auf dem Konto hat. Am 12. Spieltag treffen nun beide Vereine im direkten Duell aufeinander.

"Wir freuen uns auf einen Gegner, der sich in der tabellarisch selben Region bewegt wie wir und freuen uns immer noch über die Momentaufnahme, dass wir uns da aktuell festigen konnten - genau das ist, gerade in den direkten Duellen, dann unser Ziel uns wirklich weiter zu stabilisieren und weiter zu verfestigen", sagte Benjamin Krayer, Cheftrainer des FV vor dem Duell. Weiter führte er aus: "Lindenthal ist grundsätzlich eine fußballerisch gut strukturierte Mannschaft, die aufgrund des ein oder anderen Studenten der Sporthochschule Köln, sehr fit sind und taktisch gut ausgebildet. Da erwartet uns ein harter Brocken und wir haben im Unterbewusstsein noch etwas gut zu machen aus der vergangenen Rückrunde." Sein Team verlor im vergangenen Duell deutlich mit 0:5 gegen die Borussia.

Sein Gegenüber Sascha Zinken äußerte folgendes über den kommenden Gegner: "Mit Bad Honnef wartet ein Team auf uns, was auch versucht fußballerische Lösungen zu finden. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und sind hoffentlich auf Sonntag gut vorbereitet."

Beide Teams haben einen kleinen Lauf in den vergangenen Liga-Spielen hingelegt. Bad Honnef ist seit vier Partien ungeschlagen und arbeitete sich somit wieder zurück in die Spitzengruppe. "Die vier ungeschlagenen Spiele, als auch der ganze Saisonstart spielen eine immense Rolle. Das merkt man auch als Trainer, dass die Jungs viel mehr Selbstvertrauen verspüren, als das in den letzten Jahren der Fall war. Da ist es auch als Trainer wieder die Aufgabe das vernünftig aus zu balancieren", erklärte Krayer. Er fügte noch hinzu: "Jeder soll das Selbstvertrauen haben, aber es darf nicht umgemünzt werden in eine Arroganz oder dass man ein paar Prozent raus nimmt. Ich denke aber, dass wir da eine gute Handhabung haben und die Jungs auch am Sonntag wieder maximal motiviert in das Spiel gehen werden und hoffentlich die ungeschlagene Serie fortführen können."

Aber auch Lindenthal-Hohenlind gewann die vergangenen beiden Liga-Duelle und holte sich somit sechs wichtige Punkte im Hinblick auf die Tabelle. "Es ist natürlich immer schöner mit Siegen in die Woche zu starten. Aber es geht darum sich jeden Sonntag aufs neue zu beweisen und seine beste Leistung auf den Platz zu bringen", erklärte Zinken.

Es wird ein umkämpftes und spannendes Spiel beider Mannschaften erwartet, in dem der Sieger bis auf den zweiten Tabellenplatz klettern könnte.

Die weiteren Partien: