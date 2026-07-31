Top-Spiel in Karpfham - Derby-Time an der B8

Der TSV Karpfham (in schwarz) geht als Spitzenreiter in den Vergleich mit dem FC Salzweg – Foto: www.sp4ort.de

Mit drei Freitagabend-Partien startet die Bezirksliga Ost in den vierten Spieltag, der einiges zu bieten hat. Unter anderm kommt es zum Schlagermatch zwischen Tabellenführer TSV Karpfham und dem Rangdritten FC Salzweg - beide Klubs lieferten sich bis vor zweieinhalb Monaten noch ein spannendes Meisterschaftsrennen in der Kreisliga Passau. Interessante Nachbarduelle haben der FC Künzing (gegen die SpVgg Osterhofen), der TSV Mauth (gegen den TSV Grafenau) und der SV Bischofsmais (gegen die SpVgg GW Deggendorf) im Angebot. Die noch sieglosen Donaustädter wollen bei der Eder-Truppe den dringend benötigten Turnaround schaffen.

Heute, 19:00 Uhr TSV Mauth Mauth TSV Grafenau Grafenau 19:00 PUSH





Uli Köberl (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Leider haben wir im letzten Spiel in Hutthurm kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer hinnehmen müssen. Das hat uns natürlich sehr geärgert, ist aber abgehakt. Jetzt freuen wir uns auf das Freitagabend-Derby gegen eine starke Grafenauer Mannschaft."





Personalien: Rückkehrer Jan Leimpek und Korbinian Tolksdorf geben Coach Christian Pauli deutlich mehr Offensiv-Optionen.







Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Wenn wir auswärts beim Derby etwas Zählbares mitnehmen wollen, müssen wir defensiv nahezu fehlerfrei agieren, denn unser Gegner verfügt offensiv über enorm viel Tempo und Qualität. Mit Ball wollen wir an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen. Gelingt es uns, im letzten Drittel noch zielstrebiger und konsequenter zu agieren, ist in jedem Spiel für uns einiges möglich.

Da ein Derby bekanntlich seine eigenen Gesetze schreibt, wird es in erster Linie darauf ankommen, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Zweikämpfe anzunehmen und für uns zu entscheiden."



Personalien: Tim Wegerbauer und Michael Friedl stehen nicht parat.











Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Mit der bisherigen Ausbeute bin ich sehr zufrieden, denn die Spiele waren keineswegs einfach und die Mannschaft hat dreimal sehr viel investiert. Unser Ziel gegen Obernzell-Erlau ist selbstverständlich der erste Heimsieg, aber unser Gegner hat mit dem neuen Spielertrainer-Duo Huber und Wiesmaier sehr viel Qualität dazubekommen und das zeigt sich schon jetzt bei den Ergebnissen. Natürlich wir wollen natürlich weiterhin ungeschlagen bleiben und am Besten mit einem Dreier schon am vierten Spieltag eine zweistellige Punktezahl erreichen."



Personalien: Marcel Steinbauer, Alexander Kitzke, Jonas Achatz, Benjamin Wolfsegger und Benedikt Reil sind allesamt keine Optionen. Auf der Kippe steht Marco Dachs.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Am vergangenen Wochenende konnten wir unsere gute Form aus den beiden ersten Partien nicht bestätigen. Gegen Karpfham konnten wir das Spiel zwar eng halten und hätten mit etwas Glück noch den Ausgleich erzielen können, am Ende des Tages war es dennoch kein unverdienter Sieg des Gastes. Eine ebenfalls schwierige Partie erwartet beim Aufstiegsaspiranten Ruhmannsfelden. Nur mit einer geschlossenen und kompakten Mannschaftsleistung können wir punkten. Wir wollen die Heimreise mit etwas Zählbarem antreten."



Personalien: Hannes Rauscher, Jonas Wandl, Benedikt Kleinert, Jakob Schäfer und Josip Stipic sind nicht an Bord. Ob es bei Spielercoach Rene Huber geht, wird sich erst kurzfristig herausstellen.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Mit der bisherigen Ausbeute bin ich sehr zufrieden, denn die Spiele waren keineswegs einfach und die Mannschaft hat dreimal sehr viel investiert. Unser Ziel gegen Obernzell-Erlau ist selbstverständlich der erste Heimsieg, aber unser Gegner hat mit dem neuen Spielertrainer-Duo Huber und Wiesmaier sehr viel Qualität dazubekommen und das zeigt sich schon jetzt bei den Ergebnissen. Natürlich wir wollen natürlich weiterhin ungeschlagen bleiben und am Besten mit einem Dreier schon am vierten Spieltag eine zweistellige Punktezahl erreichen."Personalien: Marcel Steinbauer, Alexander Kitzke, Jonas Achatz, Benjamin Wolfsegger und Benedikt Reil sind allesamt keine Optionen. Auf der Kippe steht Marco Dachs.Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Am vergangenen Wochenende konnten wir unsere gute Form aus den beiden ersten Partien nicht bestätigen. Gegen Karpfham konnten wir das Spiel zwar eng halten und hätten mit etwas Glück noch den Ausgleich erzielen können, am Ende des Tages war es dennoch kein unverdienter Sieg des Gastes. Eine ebenfalls schwierige Partie erwartet beim Aufstiegsaspiranten Ruhmannsfelden. Nur mit einer geschlossenen und kompakten Mannschaftsleistung können wir punkten. Wir wollen die Heimreise mit etwas Zählbarem antreten."Personalien: Hannes Rauscher, Jonas Wandl, Benedikt Kleinert, Jakob Schäfer und Josip Stipic sind nicht an Bord. Ob es bei Spielercoach Rene Huber geht, wird sich erst kurzfristig herausstellen.

Heute, 19:00 Uhr FC Künzing Künzing SpVgg Osterhofen Osterhofen 19:00 live PUSH





Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Mit unserem Saisonstart sind wir bisher sehr zufrieden, nun freuen wir uns auf das Derby gegen Osterhofen vor einer hoffentlich guten Kulisse. Wir treffen auf einen Gegner, der sehr diszipliniert agiert und nicht von ungefähr noch ungeschlagen ist. Wir wollen unsere Heimspiele allerdings grundsätzlich positiv gestalten, deshalb streben wir einen Dreier an. Wenn wir unsere zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen können, haben wir hierfür gute Chancen."



Personalien: Für Tim Sporrer ist das Fußballjahr 2026 nach einer weiteren Knieverletzung gelaufen. Kapitän Thomas Winberger steht zwar wieder im Kader, für einen Einsatz wird es aber voraussichtlich noch nicht reichen.





Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Im letzten Spiel gegen Oberdiendorf konnten wir ein leistungsgerechtes Unentschieden erzielen. Jetzt freuen wir uns alle auf das Derby gegen Künzing. Das Aufgebot ist momentan die größte Baustelle. Es wird sich erst im Laufe des Freitag herausstellen, wer spielen kann. Wir werden trotzdem alles versuchen." Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Mit unserem Saisonstart sind wir bisher sehr zufrieden, nun freuen wir uns auf das Derby gegen Osterhofen vor einer hoffentlich guten Kulisse. Wir treffen auf einen Gegner, der sehr diszipliniert agiert und nicht von ungefähr noch ungeschlagen ist. Wir wollen unsere Heimspiele allerdings grundsätzlich positiv gestalten, deshalb streben wir einen Dreier an. Wenn wir unsere zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen können, haben wir hierfür gute Chancen."Personalien: Für Tim Sporrer ist das Fußballjahr 2026 nach einer weiteren Knieverletzung gelaufen. Kapitän Thomas Winberger steht zwar wieder im Kader, für einen Einsatz wird es aber voraussichtlich noch nicht reichen.Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Im letzten Spiel gegen Oberdiendorf konnten wir ein leistungsgerechtes Unentschieden erzielen. Jetzt freuen wir uns alle auf das Derby gegen Künzing. Das Aufgebot ist momentan die größte Baustelle. Es wird sich erst im Laufe des Freitag herausstellen, wer spielen kann. Wir werden trotzdem alles versuchen." Personalien: Sicher ausfallen werden Matthias Lazar, Adrianos Biller, Maximilian Schramm, Sebastian Benesch, Dominik Hanninger und Edrisa Lubega. Eine Handvoll Spieler ist zu allem Überfluss noch fraglich.





Morgen, 13:00 Uhr SV Garham Garham TSV Waldkirchen Waldkirchen 13:00 live PUSH





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach dem ersten Saisonsieg gehen wir natürlich voller Selbstbewusstsein in die nächste Partie. Es ist ein Heimspiel und hier muss ganz klar unser Ziel sein, drei Punkte in Garham zu lassen. Dass das gegen Waldkirchen alles andere als leicht wird, habe ich bei deren Spiel gegen Ruhmannsfelden selber gesehen. Eine junge, technisch starke Truppe, die über eine tolle Gemeinschaft kommt. Daher gilt es mit vollem Einsatz und Überzeugung heranzugehen, um die Zähler mitnehmen zu können."



Personalien: Mario Gotzler, Justin Freundorfer und Julian Peter müssen ersetzt werden.





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "In Garham wird uns das nächste Hammer-Duell erwarten. Der SVG ist eine extrem gut gestartet und wird mit viel Schwung aus dem Deggendorf-Spiel kommen. Wir machen es seit Wochen gut - uns fehlt allerdings immer ein bisschen Glück und aktuell hat uns bei dem sehr straffen Auftaktprogramm auch schon die ein oder andere Schiri-Entscheidung um Punkte gebracht. Wir wollen uns aber nicht beschweren und werden an dem festhalten, was wir machen und wollen nun den ersten Dreier erzwingen."



Personalien: Luca Bretl ist wieder dabei, dafür fehlen Luca Resch und Lukas Wurm. Ob es bei Luis Grubmüller geht, ist noch ungewiss.







Der TSV Waldkirchen will endlich den ersten Saisonsieg verbuchen – Foto: Robert Geisler









Morgen, 16:00 Uhr TSV Karpfham Karpfham FC Salzweg Salzweg 16:00 live PUSH





Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Salzweg ist ebenfalls gut drauf und wir erwarten ein enges, umkämpftes Spiel. Nach einer guten Trainingswoche werden wir wieder alles investieren, um weiter fleißig zu punkten."



Personalien: Mit Ausnahme der Dauerpatienten vermeldet der Leader Bestbesetzung.







Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg):"Trotz guter Stimmung und viel Selbstbewusstsein trüben personelle Engpässe die Vorfreude auf das Spiel beim Mitfavoriten. Wir werden uns aber etwas einfallen lassen, um auch in Karpfham nicht leer auszugehen. " Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Salzweg ist ebenfalls gut drauf und wir erwarten ein enges, umkämpftes Spiel. Nach einer guten Trainingswoche werden wir wieder alles investieren, um weiter fleißig zu punkten."Personalien: Mit Ausnahme der Dauerpatienten vermeldet der Leader Bestbesetzung.Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg):"Trotz guter Stimmung und viel Selbstbewusstsein trüben personelle Engpässe die Vorfreude auf das Spiel beim Mitfavoriten. Wir werden uns aber etwas einfallen lassen, um auch in Karpfham nicht leer auszugehen. " Personalien: Konrad Rüther, Jonas Mautner, Niklas Mautner, Niklas Schröder und Severin Muthmann können das Topspiel nur als Zuschauer verfolgen.







Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling SV Hutthurm Hutthurm 16:00 PUSH





Michael Breu (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Nach drei Spielen und drei Niederlagen ist die Ausgangslage natürlich alles andere als zufriedenstellend. Gegen Hutthurm wird nur dann etwas Zählbares möglich sein, wenn wir unsere Chancen nutzen und endlich wieder eine klare Linie in unser Spiel bekommen."



Personalien: Michael Breu (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Nach drei Spielen und drei Niederlagen ist die Ausgangslage natürlich alles andere als zufriedenstellend. Gegen Hutthurm wird nur dann etwas Zählbares möglich sein, wenn wir unsere Chancen nutzen und endlich wieder eine klare Linie in unser Spiel bekommen."Personalien: Erstmals im Aufgebot stehen die beiden Neuzugänge Kaan Schaffrath und Lorent Dobruna . Dafür haben sich Jan Karabas und Kushtrim Mazreku in den Urlaub verabschiedet. Denis Chirinciuc kehrt am Samstag aus diesem zurück und muss wohl gleich wieder ran. Von den zuletzt zu ersetzenden Akteuren ist nur Samed Arguc wieder einsatzfähig. Nicht auflaufen kann zu allem Überfluss Routinier Alexandru Ciucur. Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Nach dem eher enttäuschenden Untenschieden gegen Mauth liegt eine schwierige Trainingswoche hinter uns, da zahlreiche Spieler angeschlagen waren und nicht das volle Pensum absolvieren konnten. Ich erwarte in Plattling eine enge und umkämpfte Partie. Wir richten den Fokus ausschließlich auf unsere eigene Leistung und wollen die Inhalte, die wir uns vorgenommen haben, konsequent auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, ist es unser Anspruch, mindestens den obligatorischen Auswärtspunkt mitzunehmen."



Personalien: Neben Liebenow und Jonas Frank können Johannes Hofbauer sowie Johannes Knon nicht mitwirken. Zudem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.







Morgen, 16:30 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 16:30 live PUSH





Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Beim letzten Heimspiel gegen Schalding konnten wir vor wenigen - zum Teil kritischen - Zuschauern einen sehr wichtigen Heimdreier einfahren. Wir möchten uns auf diesem Wege noch bei den Gästen für die Spielverlegung bedanken. Beim nächsten Heimspiel geht es gegen das Spitzenteam Deggendorf. Obwohl die Grün-Weißen aufgrund vieler Ausfälle erst zwei Punkte auf dem Konto haben, sind sie klarer Favorit. Wir versuchen uns gut vorzubereiten, wobei die Trainingsbedingungen momentan eine Katastrophe sind. Der Hauptplatz kann wenig bewässert werden und der gemeindeeigene Trainingsplatz ist seit Monaten unbespielbar. Dazu kommt, dass die Trainingsbeteiligung aus mehreren Gründen bei einigen Stammspielern sehr dürftig ist. Trotzdem werden wir wieder versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen und hoffen auf Zählbares."



Personalien: Michael Jochim ist im Urlaub, Simon Dresely und Michael Ganserer sind verletzt. Stefan Louen kehrt in den Kader zurück.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Trotz unserer inzwischen mehr als frustrierenden Personalmisere macht es die Mannschaft gut, haut sich voll rein, hat aber derzeit kein Glück. Wir hätten uns definitiv mehr als die zwei Punkte, die momentan auf unserem Konto stehen, verdient. In Bischofsmais nehmen wir einen neuen Anlauf und wollen nicht leer ausgehen. Dafür brauchen wir eine konzentrierte Abwehrleistung und mehr Konsequenz im Abschluss."



Personalien: Die Rotsperre von Laurin Hübscher ist abgelaufen und auch bei Neuzugang Tobias Eckl besteht Hoffnungen auf einen Einsatz. Abwehrchef Alexander Sperl weilt ebenso wie Luis Weber und die Juniorenspieler Alexander Freimuth, Daniel Breu und Felix Wolff im Urlaub. Bei Roman Artemuk geht ebenfalls noch nichts.











Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Nach dem ordentlichen Auftritt in Osterhofen möchten wir auf heimischen Rasen erstmals dreifach punkten. Schalding 2 ist allerdings eine unangenehme und vor allem schwer einzuschätzende Truppe, zumal das Bayernligateam schon am Freitagabend im Einsatz ist und ich damit rechne, dass es die eine oder andere Abstellung geben wird. Das können wir aber nicht beeinflussen, jedoch unsere eigene Leistung. Die muss passen, dann ist auch ein Sieg drin."



Personalien: Michael Anetzberger kehrt ins Aufgebot zurück, in dem Paul Kinateder fehlen wird.





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining 2): "Wir fahren mit gemischten Gefühlen nach Oberdiendorf und müssen es dringend schaffen, endlich mal über 90 Minuten das abzurufen, was wir können. Ansonsten wird es in der Bezirksliga schwierig.

Im Vorfeld hat uns die Grippewelle erreicht und deswegen ist der eine oder andere Spieler fraglich."



Personalien: Fixe Ausfälle sind Paul Scheungrab, David Stanisic, Philipp Schwarzkopf, Finn Brand und Simon Würzinger.