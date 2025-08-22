Top-Spiel in Genkingen - Walddorf & Upfingen wollen die ersten Punkte

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Alb stehen richtungsweisende Partien auf dem Programm. Aufsteiger wollten ihre ersten Punkte, Favoriten ihre Rollen festigen – und einige Teams bereits Fehlstarts vermeiden. Der Überblick über den 2. Spieltag in der Bezirksliga Alb:

Für die TSG Upfingen war der Auftakt in die Bezirksliga noch zu schwer. Beim 0:3 zeigte sich, dass die Mannschaft als Aufsteiger noch Anpassung braucht. Nun wartete mit dem TSV Ofterdingen ein Gegner, der seine Spielzeit mit einem Remis ordentlich begonnen hatte. Ofterdingen will nach einer nervenaufreibenden Vorsaison Stabilität finden – und Upfingen könnte dafür zum passenden Gradmesser werden. Die Partie verspricht, Aufschluss über die Frühform beider Teams zu geben.

Ein frühes Spitzenspiel der Liga: Der TSV Genkingen hatte mit einem klaren 3:0-Sieg direkt die Favoritenrolle unterstrichen. Nun wartete mit der SG Reutlingen ein Gegner, der ebenfalls selbstbewusst aus dem ersten Spieltag kommt. Besonders brisant: Die Bilanz der SG gegen Genkingen ist glänzend, regelmäßig konnte man dem TSV in den vergangenen Duellen Punkte abknöpfen. Entsprechend spannend ist dieses Aufeinandertreffen und das bereits am zweiten Spieltag

Die zweite Mannschaft der TSG Tübingen will nach der bitteren Auftaktniederlage Wiedergutmachung betreiben. Gegen Sickenhausen hatte ein spätes Tor nicht mehr gereicht, weil zuvor zwei Gegentreffer in den Schlussminuten die Punkte gekostet hatten. Auch im Pokal war man leer ausgegangen. Der SV Walddorf, selbst als Aufsteiger mit einem 0:3 in die Saison gestartet, reiste mit einer bemerkenswert positiven Bilanz gegen die Tübinger an: In den letzten Jahren hatte man gegen die TSG II nicht verloren. Die Partie steht daher im Zeichen zweier Teams, die ihre ersten Punkte unbedingt brauchten – mit klar unterschiedlichen Vorzeichen.

Der TV Derendingen, gerade erst aufgestiegen, hatte seinen Einstand in letzter Minute veredelt: Ein Treffer in der 95. Minute brachte den viel umjubelten Punkt. Mit dieser Euphorie geht es gegen den SV 03 Tübingen. Für die Tübinger wird es der erste Auftritt in dieser Spielzeit. Nach Platz zehn in der Vorsaison und einer schwachen Auswärtsbilanz ist der Druck groß, gleich zum Start ein anderes Gesicht zu zeigen – und das beim ambitionierten Aufsteiger. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TSV Gomaringen SV Zainingen

Der TSV Gomaringen hatte mit einem 2:0-Sieg über Hirschau für ein erstes Ausrufezeichen gesorgt. Ein frühes und ein spätes Tor reichten, um Hoffnungen auf eine stabilere Saison zu nähren. Nun wartete mit dem SV Zainingen ein Gegner, der am ersten Spieltag ein Remis gegen Pfullingen holte. Schon im Vorjahr lagen beide Teams in der Tabelle eng beieinander – und auch diesmal deutete alles auf ein Duell auf Augenhöhe hin. ---

Die SGM Dettingen/Glems hatte mit überzeugenden Auftritten im Pokal und gegen Pfrondorf untermauert, dass in dieser Saison vielleicht mit ihnen zu rechnen ist. Nun empfängt die SGM mit dem TSV Sickenhausen den einzigen Aufsteiger, der am ersten Spieltag schon ein Spiel gewonnen hatte – und das sogar gegen den letztjährigen Tabellenvierten TSV Tübingen II. Mit diesem Schwung im Rücken will Sickenhausen nun auch bei einem ambitionierten Gegner bestehen. Das Duell verspricht hohe Intensität und einen echten Charaktertest für beide Seiten. ---

Für die SGM Altingen/Entringen beginnt die Saison erst an diesem Spieltag. Nach Rang neun im Vorjahr und einer starken Serie zum Saisonende will man nahtlos an die gute Form anknüpfen. Ganz anders die Lage beim TSV Hirschau: Der Mitfavorit auf die oberen Plätze ist mit einer Niederlage gestartet und droht, früh ins Stolpern zu geraten. Der Druck liegt damit klar auf den Gästen – die Gastgeber hingegen können unbeschwert aufspielen.

