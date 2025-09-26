Top-Spiel in Flittard, Mondorf will Remis-Serie unterbrechen

Mit neun Zählern steht die Spielvereinigung Flittard an der Tabellenspitze - Dicht gefolgt vom FV Bad Honnef, der mit sieben Punkten dahinter lauert. Im direkten Aufeinandertreffen haben nun beide Vereine die Chance ein Zeichen im Kampf um den ersten Platz zu setzen.

Auf die Frage, wie das Team vorbereitet wurde antwortete Benjamin Krayer, Trainer Bad Honnefs, folgendes: "Grundsätzlich wie auf jedes andere Spiel auch. Man muss auch dazu sagen, weil es halt erst der fünfte Spieltag ist, dass es sich jetzt auch noch nicht wie ein Top-Spiel anfühlt." Weiter führte er aus: "Ich muss da immer so ein bisschen lächeln, weil wir vor gut einem halben Jahr, natürlich hatte Flittard da noch einen anderen Trainer, nach Flittard gefahren sind zum Top-Spiel Letzter gegen Vorletzter in der Landesliga. Das Selbstvertrauen beider Mannschaften wird jetzt anders sein und deshalb freuen wir uns."

Sein Gegenüber, Angelo Mazza, sprach ebenfalls über die Vorbereitung auf das Spitzenspiel: "Wir bereiten uns nach wie vor wie bei jedem Gegner sehr akribisch und im Detail vor. Wir haben diese Woche wie immer eine hohe Intensität im Training und werden insbesondere im Abschlusstraining am Freitag die letzten Feinheiten für Sonntag ansprechen und dementsprechend trainieren. Wir wissen um unsere Stärken, aber werden auch weiter an unseren Schwächen arbeiten müssen und wollen."

Beide Trainer gehen mit einer intensiven Vorbereitung in die Begegnung, denn die Übungsleiter haben Respekt vor dem Duell. "Ich finde ihn einen ganz spannenden Gegner, weil ich bin natürlich jetzt schon sowohl als Trainer, als auch als Spieler fast über 15 Jahre in der Landesliga unterwegs und da muss ich sagen ist Flittard aktuell eine leichte Unbekannte", erklärte Krayer. Er ergänzte: "Natürlich versuchen wir hier und da uns über den Gegner zu informieren, aber es liegt ja auf der Hand, dass sie in der vergangenen Saison nach dem Trainerwechsel einen unheimlichen Aufschwung erlebt haben, der bis heute andauert. Das kommt nicht von ungefähr, sondern da steckt etwas hinter." Ein paar Eindrücke über die Flittarder Spielweise haben Krayer und sein Trainerteam allerdings sammeln können. "Es ist ein hochemotionales Spiel, das Flittard spielt - Ein intensives Spiel und da gilt es für uns die nötigen Lösungen drauf zu finden", betonte er.

Auch Mazza hat mit seinem Staff den kommenden Gegner und dessen Besonderheiten analysiert. "Wir wissen um die Qualität des Gegners und deren Neuzugänge. Auch hier ist ganz klar zu erwähnen, dass Bad Honnef genauso wie wir brutale Stärken in ihrem Spiel hat, aber auch Schwächen, die wir gerne für uns ausnutzen wollen. Dementsprechend werde ich meinen Jungs einen ganz klaren Matchplan in die Hand geben", verriet der Übungsleiter Flittards.

In Top-Spielen können oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Dies wissen auch beide Übungsleiter. "Ich glaube, dass am Ende die Mannschaft gewinnt, die es mehr will und vor allem den meisten Hunger auf drei Punkte hat. Aber wie es im Fußball manchmal so ist entscheidet auch immer die Tagesform. Wir freuen uns auf das Spiel", betonte Mazza vor dem Duell.

Krayer sieht andere Möglichkeiten für eine Entscheidung der Partie. "Den Unterschied werden Kleinigkeiten machen. Wir hatten es in den ersten Spielen vor Augen gezeigt bekommen, wie wichtig es zum einen ist den ersten Punch im Spiel zu setzen, aber wir haben auch im letzten Spiel gegen Endenich gezeigt, dass auch der erste Punch nicht alles entscheidend ist, aber er gibt natürlich eine gewisse Richtung vor", sagte der Cheftrainer Bad Honnefs.

Beide Mannschaften wurden ausreichend auf die Partie vorbereitet - Beide Trainer freuen sich aus das kommende Top-Duell. Es ist alles auf ein umkämpftes und bis zum Ende spannendes Spiel ausgelegt. Welches Team am Ende den besseren Tag erwischt, bleibt abzuwarten.

Die weiteren Partien des fünften Spieltags: