Top-Spiel in Endenich, Spitzenreiter Nümbrecht in Schlebusch

Der FV Bonn-Endenich startete, nach dem bitteren Abstieg in der vergangenen Spielzeit, mit vier Punkten aus zwei Partien in die neue Saison . Nun trifft der FV im Topspiel des dritten Spieltags auf den 1. FC Spich, der ebenfalls mit vier Zählern in die Saison startete. Während Endenich auf Platz Vier verweilt, steht der FC mit einem besseren Torverhältnis auf dem dritten Rang.

"Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Ich erwarte ein Spiel, wo Kleinigkeiten entscheidend sind, wer am Ende dieses Spiel gewinnen wird. Das ist erstmal so die Erwartung, die ich an dieses Spiel habe", sagte Heiko Dietz, der Cheftrainer Endenichs.

Allen voran in der Offensive kann der FC bisher glänzen, denn in beiden bisherigen Saison-Duellen erzielte Spich drei Treffer. In der vergangenen Begegnung gegen Wiehl wurde sogar ein Sieg zu Null eingefahren. "Spich ist glaube ich eine Mannschaft, die einen sehr kompakten Fußball spielt. Sie ist gut organisiert , sie hat gewisse Spieler in ihren Reihen, die einfach den Unterschied aus machen können. Wir müssen schauen, dass wir die auch in den Griff bekommen", erklärte Dietz. Weiter führte er aus: "Sie haben ein gutes Gefüge. Sie haben junge, gute Spieler in ihren Reihen, aber auch Spieler, die auch schon im höheren Amateurbereich Fußball gespielt haben. Daher ist die Mischung der Mannschaft sehr gut."

In der vergangenen Spielzeit landete Spich auf dem elften Platz. Mit dem aktuell starken Saisonstart ist möglicherweise mehr drin. Dietz sieht Potenzial im Gegner: "Sie ist für mich auch eine Mannschaft, die schon eine gute Rolle in dieser Liga spielen wird in meinen Augen und aufgrund dessen wird es für uns ein sehr harter Gegner, beziehungsweise ein Gegner den wir da auch erstmal mit unseren Möglichkeiten schlagen müssen und das wird definitiv eine sehr schwere Aufgabe."

Mit einem Dreier hätten beide Teams die Möglichkeit im oberen Tabellendrittel zu bleiben und ein weiteres Zeichen in der Liga zu setzen.

