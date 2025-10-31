Top-Spiel in den Sand gesetzt – Unterhaching verliert gegen Würzburg

Unterhaching verliert das Top-Spiel. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Flutlicht-Spektakel in der Vorstadt: Der Tabellenführer aus Unterhaching empfing im Freitagabendspiel den Drittplatzierten FC Würzburger Kickers.

16. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching – FC Würzburger Kickers 0:2 (0:1)

Tabelle: Die SpVgg Unterhaching führt nach dieser Niederlage weiterhin die Regionalliga Bayern mit 33 Zählern an. Durch diesen Sieg schiebt sich der FC Würzburger Kickers auf Tabellenplatz zwei und hat nur noch einen Punkt weniger als die Vorstädter.

Anpfiff der Partie war um 19 Uhr im uhlsport PARK. Wir berichteten im Live-Ticker: Vorbericht:

Unterhaching – Auch wenn der heutige 31. Oktober im Zeichen von Halloween steht, sollte das Top-Spiel der Regionalliga Bayern alles andere als eine Gruselvorstellung werden. Mit der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers kommt es an diesem Freitagabend zu einem echten Regionalliga-Knaller. Die beiden Teams sind direkte Konkurrenten im Rennen um die Meisterschaft. Die Würzburger um Cheftrainer Marc Reitmaier stehen nach 15 Spielen auf dem dritten Tabellenplatz und haben lediglich vier Punkte weniger als die Hachinger. Mit einem überzeugenden Saisonstart setzten die Unterfranken ein Ausrufzeichen. Mit zwei Niederlagen Ende August war der Aufstiegsaspirant erstmals punktlos.

Sven Bender steht im Top-Spiel gegen die Würzburger Kickers vor einer „extrem schweren Aufgabe“ Doch die Würzburger fingen sich nach dieser Schwächephase und setzten sich auf dem dritten Tabellenplatz fest. Die Schwächen des einstigen Zweitligisten zeigten sich am vergangenen Spieltag. So kamen die Kickers im letzten Spiel nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Burghausen hinaus. Unterhaching-Coach Sven Bender will sich davon nicht beirren lassen und weiß um die Qualität der Gäste. „Wir wissen, dass mit Würzburg eine physisch starke Mannschaft auf uns wartet, die zuletzt gute Ergebnisse erzielt hat“, sagte er auf der Vereinsseite. Den Platz an der Sonne haben die Vorstädter nicht umsonst. In der Folge ist sich auch Bender bewusst, dass es zwar „eine extrem schwere, aber keineswegs unmögliche Aufgabe“ wird. SpVgg Unterhaching muss auf Kapitän Markus Schwabl verzichten Auch die aktuelle Schwächephase der Spielvereinigung ist vor dem Top-Spiel ein Faktor. Nach zwei sieglosen Spielen in Serie und der bitteren Niederlage gegen Memmingen sollten die Vorstädter ein anderes Gesicht zeigen. Mit einem Sieg würde die Bender-Elf ein Statement setzen. Doch dafür müssen sich die Hachinger mehreren Aufgaben stellen.

Darf heute aufgrund einer Gelbsperre nur zuschauen: Haching-Kapitän Markus Schwabl. – Foto: IMAGO/Sven Leifer/foto2press