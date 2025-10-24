Top-Spiel in Brauweiler, Neunkirchen will Spitze verteidigen

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Am 9. Spieltag wird in einigen Tabellenregionen hart um die Plätze gekämpft. Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid will die Tabellenspitze verteidigen. Zeitgleich treffen die direkten Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler und SC Borussia Lindenthal-Hohenlind im Top-Duell aufeinander. Der SC Fortuna Bonn blickt derweil auf die Wende in der Begegnung mit dem SV Eintracht Hohkeppel II. Das ist der 9. Spieltag:
Es ist die Partie zwischen dem Zweitplatzierten aus Brauweiler und dem Drittplatzierten aus Lindenthal. Beide Vereine haben am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen müssen und somit ergatterte sich Neunkirchen die Spitze.
Nun treffen beide Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Beide Cheftrainer wissen somit, was auf dem Spiel steht und was auf sie zukommen wird. "Wir erwarten eine eingespielte Mannschaft, die auch attraktiven Fußball spielen will. Daher wird sich am Sonntag ein Ausflug zum Fußballplatz sicherlich lohnen", sagte Sascha Zinken, Trainer in Lindenthal, über das bevorstehende Spiel. Auch Tuna Bilgin, Trainer des SV, erwartet einen schweren Gegner: "Also rein tabellarisch wird es ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Beide Mannschaften haben das letzte Spiel verloren - das macht die Begegnung am Sonntag noch interessanter. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können", verriet der Chefcoach Brauweilers.
Nach den jeweiligen Pleiten am achten Spieltag ging es für beide Trainer und ihre Teams zunächst um die Aufarbeitung der Niederlagen. In der Vorbereitung auf das kommende Top-Duell wollten allerdings beide Übungsleiter nichts an ihren Methoden ändern. "Wir bereiten uns wie jede Woche vor. Wir legen den Fokus auf die wichtigen Dinge, die uns stark machen. Die Jungs werden hochmotiviert sein am Sonntag und wir werden alles daran setzen die drei Punkte in Brauweiler zu behalten", betonte Bilgin. Sein Gegenüber Zinken erklärte: "Wir bereiten uns auf keinen Gegner gesondert vor. Wir wollen gegen jeden Gegner gewinnen, aber die Liga zeigt, dass wir dafür jeden Sonntag unsere Top-Leistung abrufen müssen - und so gehen wir auch das Spiel am Sonntag an."
Am kommenden Spieltag können sich die Zuschauer also auf ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen dem SV Grün-Weiss Brauweiler und dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind freuen. Durch einen Dreier könnten beide Mannschaften, falls Neunkirchen patzt, an die Tabellenspitze springen - allerdings müsste Lindenthal etwas Herausragendes schaffen mit Blick auf das Torverhältnis.
Die weiteren Duelle:
Der SC Blau-Weiß Köln kassierte am vergangenen Spieltag nach zwei aufeinanderfolgenden Liga-Siegen wieder eine Niederlage. Gegen den Tabellenführer aus Neunkirchen reichte es nur zum 1:3 und so rutschten die Kölner auf den neunten Tabellenplatz ab. Ein paar Ränge darunter steht der TuS Mondorf, der im vergangenen Liga-Spiel nur knapp einen Dreier gegen Spich verpasste und somit im Tabellenkeller verblieb. Mit einem Erfolg könnten die Blau-Weißen bis auf den sechsten Platz klettern, während der TuS einen Triumph benötigt um sich von den direkten Abstiegsplätzen absetzen zu können.
Der FV Bonn-Endenich findet noch nicht richtig in die Spur nach dem Oberliga-Abstieg. In den vergangenen Partien war es ein regelrechtes auf und ab bei den Bonnern und es war vor jedem Duell schwer zu sagen, wie Endenich auftreten wird. Mittlerweile steht der FV auf dem achten Rang - mit ganzen sieben Zählern Rückstand auf die Spitze. Am kommenden Spieltag will der Absteiger mit einem Dreier an die Spitzengruppe anknüpfen. Der kommende Gegner SV Schlebusch wird mit Nedim Basic einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie stehen haben, der alles daran setzen wird, dass sein Debüt glückt.
Am vergangenen Spieltag war es soweit - der FV Wiehl holte den ersten Sieg der Spielzeit und stieß somit Fortuna Bonn auf den letzten Tabellenplatz. Den Schwung aus dem 4:0-Erfolg in Schlebusch will der FV nun auch mit in die kommende Liga-Begegnung nehmen, um den Abstand auf das rettende Ufer zu verkürzen. Allerdings kommt nun ausgerechnet der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid als Tabellenführer nach Wiehl. Brauweiler hängt Neunkirchen dicht im Nacken, daher ist der FSV zum Siegen verpflichtet, damit er weiterhin an der Spitze verweilen kann.
Der FV Bad Honnef beendete am vergangenen Spieltag im Duell mit der Fortuna aus Bonn den kleinen Negativtrend von zwei Pleiten in Folge und hielt somit den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen. Der kommende Gegner 1. FC Spich sicherte sich im vergangenen Duell mit Mondorf einen späten Punkt und blieb somit im Tabellenmittelfeld. Im direkten Duell beider Mannschaften hat der FC die Möglichkeit mit einem Triumph an Honnef vorbei zu ziehen. Für den FV geht es derweil darum, eine Siegesserie aufzubauen um weiterhin Druck auf die oberen Ränge ausüben zu können.
Die formschwächste Mannschaft der Liga ist der SC Fortuna Bonn. Die Bonner verloren die vergangenen sechs Liga-Spiele. Zudem ist die Fortuna seit sieben Liga-Partien sieglos. Diese Fakten sorgten dafür, dass sich der SC nach dem vergangenen Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz wieder fand. Nun geht es gegen den SV Eintracht Hohkeppel II, der die vergangenen drei Duelle in der Liga für sich entscheiden konnte und somit bis auf den fünften Platz kletterte und nur noch fünf Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze hat. Während es also für den SC darum geht, endlich wieder einen Punktgewinn feiern zu können, will die Eintracht den Lauf fortsetzen und weiter nach oben springen in der Tabelle.
Am vergangenen Spieltag sorgte der SC Rheinbach mit einem souveränen 3:0-Erfolg in Lindenthal für eine Überraschung und setzte sich somit von den direkten Abstiegsplätzen ab. Aber auch der kommende Gegner SSV Homburg-Nümbrecht hatte ein erfolgreiches Spiel am vergangenen Wochenende, denn der SSV schickte Flittard klar mit 5:0 nach Hause und blieb dadurch an den oberen Tabellenrängen dran. Mit einem weiteren Erfolg könnte Homburg-Nümbrecht einen Sprung auf den zweiten Platz schaffen, während der SC sich im Tabellenmittelfeld integrieren könnte mit einem Sieg.
Die Spielvereinigung Flittard steckt seit einigen Spielen in einer kleinen Krise, denn die Spielvereinigung wartet seit vier Liga-Duellen auf einen Punktgewinn und musste zeitgleich die dritte Klatsche in Folge hinnehmen. Am kommenden Spieltag wartet der TuS Marialinden, der am vergangenen Wochenende einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Bonn-Endenich feierte, auf Flittard. Für die Hausherren geht es darum, die Negativserie zu beenden und wichtige Punkte im Tabellenkeller zu holen. Der TuS braucht derweil einen weiteren Erfolg um sich von den unteren Plätzen absetzen zu können.