Top-Spiel in Brauweiler, Neunkirchen will Spitze verteidigen

Es ist die Partie zwischen dem Zweitplatzierten aus Brauweiler und dem Drittplatzierten aus Lindenthal. Beide Vereine haben am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen müssen und somit ergatterte sich Neunkirchen die Spitze.

Nun treffen beide Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Beide Cheftrainer wissen somit, was auf dem Spiel steht und was auf sie zukommen wird. "Wir erwarten eine eingespielte Mannschaft, die auch attraktiven Fußball spielen will. Daher wird sich am Sonntag ein Ausflug zum Fußballplatz sicherlich lohnen", sagte Sascha Zinken, Trainer in Lindenthal, über das bevorstehende Spiel. Auch Tuna Bilgin, Trainer des SV, erwartet einen schweren Gegner: "Also rein tabellarisch wird es ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Beide Mannschaften haben das letzte Spiel verloren - das macht die Begegnung am Sonntag noch interessanter. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können", verriet der Chefcoach Brauweilers.

Nach den jeweiligen Pleiten am achten Spieltag ging es für beide Trainer und ihre Teams zunächst um die Aufarbeitung der Niederlagen. In der Vorbereitung auf das kommende Top-Duell wollten allerdings beide Übungsleiter nichts an ihren Methoden ändern. "Wir bereiten uns wie jede Woche vor. Wir legen den Fokus auf die wichtigen Dinge, die uns stark machen. Die Jungs werden hochmotiviert sein am Sonntag und wir werden alles daran setzen die drei Punkte in Brauweiler zu behalten", betonte Bilgin. Sein Gegenüber Zinken erklärte: "Wir bereiten uns auf keinen Gegner gesondert vor. Wir wollen gegen jeden Gegner gewinnen, aber die Liga zeigt, dass wir dafür jeden Sonntag unsere Top-Leistung abrufen müssen - und so gehen wir auch das Spiel am Sonntag an."

Am kommenden Spieltag können sich die Zuschauer also auf ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen dem SV Grün-Weiss Brauweiler und dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind freuen. Durch einen Dreier könnten beide Mannschaften, falls Neunkirchen patzt, an die Tabellenspitze springen - allerdings müsste Lindenthal etwas Herausragendes schaffen mit Blick auf das Torverhältnis.

