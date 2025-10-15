Top-Spiel im Kreispokal Köln: "Favoritenrolle nicht ganz sicher"

Für die Gastgeber ist es ein besonderes Spiel, denn sie sind Titelverteidiger im Kölner Kreispokal. Sportleiter Yilmaz Ardic freut sich entsprechend auf den Pokalabend: "Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Hohenlind und einen schönen Pokalabend bei uns in Deutz. Es wird eine tolle Atmosphäre – Abendspiele unter Flutlicht in Deutz sind immer ein Highlight“, sagt Ardic. „Sportlich wollen wir natürlich weiterkommen, wohlwissend, dass mit Hohenlind ein Top-Team aus der Landesliga kommt. Wir werden unsere gesamte Kaderbreite nutzen. Ich bin überzeugt, dass wir einen starken Fight und eine gute Leistung abliefern.“

Die Gäste sind gewarnt, auch wenn sie in der vergangenen Saison in der Liga beide Spiele gegen Deutz gewinnen konnten. Trainer Sascha Zinken sieht das Pokalduell keineswegs als Selbstläufer: "Deutz ist der Titelverteidiger. Daher bin ich mir bezüglich der Favoritenrolle nicht ganz sicher“, betont Zinken. „Ich erwarte morgen eine junge und agile Truppe, die um jeden Zentimeter fighten wird. Dies gilt es für uns anzunehmen und unser Spiel auf den Platz zu bringen.“

Zinken: "Erwarte vollsten Einsatz"

Mit Blick auf die kommende Ligapartie gegen den SC Rheinbach wird Zinken seiner Mannschaft am Donnerstagabend frische Impulse geben: „Wir werden rotieren. Die Jungs, welche aber jetzt in der Startelf stehen, sind genauso im Training wie alle anderen und wollen auch in der Meisterschaft ihre Spielzeiten kriegen. Daher erwarte ich von jedem Spieler morgen vollsten Einsatz, um sich für die nächsten Spiele in der Meisterschaft zu zeigen.“