Top-Spiel für Passau - Grainet will ersten Dreier

Die Kicker des 1. FC Passau bestreiten beim ASV Burglengenfeld das Schlagermatch des 7. Spieltags – Foto: Harry Rindler

Der 7. Spieltag der Landesliga Mitte wird überstrahlt vom Duell zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem 1. FC Passau, die mit jeweils 15 Zählern das Feld anführen. Schon am Freitagabend hat der TSV Bogen gegen den TSV Kareth-Lappersdorf Heimrecht und liebäugelt mit seinem zweiten Saisonsieg. Der FC Sturm Hauzenberg muss beim TSV Bad Abbach ran, der furiose Neuling SV Türk Gücü Straubing beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Erstmals dreifach punkten möchte der SV Grainet, der den SC Luhe-Wildenau zu Gast hat. Der TSV Seebach erwartet den offensivstarken Neuling SV Wenzenbach.



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Kareth-Lappersdorf ist kein gewöhnlicher Aufsteiger, sondern hat eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die den Bertriebsunfall Abstieg sofort wieder reparieren konnte. Wir wollen aber daheim gewinnen und dementsprechend gilt es aufzutreten."



Personalien: Routinier Christoph Beck steht vor seinem Debüt und auch Rozart Burgaj ist wieder eine Option. Bastian Schmid steht nicht zur Verfügung.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): "Mit Bogen erwarten wir eine gestandene Landesliga-Truppe, die ihre Qualitäten hat. Ich persönlich freue mich natürlich auch auf ein Wiedersehen. Wir wollen zum ersten Mal in dieser Saison ein gutes Auswärtsgesicht zeigen und alles auf dem Platz lassen – mit der Marschroute, die wir uns diese Woche erarbeitet haben."



Personalien: Hinter dem Mitwirken von Tobias Hoch und Raphael Kreitmeier steht ein Fragezeichen. Anton Henning, Lukas Fritz, Felix Bomber und Nachwuchskeeper Anton Brunner weilen im Urlaub.













Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Im Heimspiel gegen den SC Luhe-Wildenau erwartet uns der nächste schwere Brocken. Die Urban-Truppe ist auf allen Positionen gut besetzt und verfügt über eine brutale Offensivpower, die es in den Griff zu bekommen gilt. Wir müssen an die Leistung vom Heimspiel gegen Wenzenbach anknüpfen und vermutlich sogar nochmal eine Schippe drauf legen. Wenn uns das gelingt, bin ich zuversichtlich, dass wir punkten können."



Personalien: Nathan Blöchl, Sebastian Seidl und Finn Kanamüller müssen passen. Fraglich sind die Einsätze von Niklas Bösl und Johannes Schmid.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "In Grainet erwartet uns ein Aufsteiger, der mit Sicherheit alles daran setzen wird, die ersten drei Punkte zu Hause zu machen. Dementsprechend wird es für uns extrem wichtig sein, hochkonzentriert aufzutreten und direkt vom Start weg da zu sein, nach der langen Fahrt. Unser Ziel ist es, an die guten Leistungen der letzten beiden Spiele anzuknüpfen, um auch in Grainet punkten zu können."



Personalien: Sicher fehlen wird Johannes Gradl. Ansonsten müssen die Nordoberpfälzer das Abschlusstraining abwarten, ob der ein oder andere angeschlagene Spieler wieder mitwirken kann.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Trotz der sieben Punkte aus den letzten drei Spielen ist bei uns weiterhin kein Durchatmen angesagt. Zu einem nicht, weil die Saisonphase noch viel zu früh ist, zum anderen aber auch, weil wir am Samstag mit Türk Gücü Straubing eine Mannschaft mit enorm viel Qualität zu Gast haben. Wir werden auf eine der spielstärksten Mannschaft der Liga treffen, bei der es auch einige Spieler mit höherklassigen Erfahrung gibt. Wir sind uns daher bewusst, wie schwer die Aufgabe wird. Daher müssen wir versuchen, in allen Bereichen an unser Maximum zu kommen."



Personalien: Die Urlauber Felix Kuhn und Tobias Rieger werfen fehlen. Ansonsten steht bis auf den Langzeitverletzten Balthasar Sabadus voraussichtlich der gesamte Kader zur Verfügung.





Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): "Wir sind sehr gut in die Saison gestartet und haben nun das nächste schwere Auswärtsspiel vor der Brust. Es gilt wieder alles zu geben, um bei einem hochkarätig besetzten Gegner vielleicht einen Zähler mitnehmen zu können."



Personalien: Kapitän Almir Mesanovic, Adrion Rexhepi, Filip Viskovic und Drini Kamerolli sind aus dem Urlaub zurück, in dem sich Fynn Spielvogel und Kirill Hankin verabschiedet haben.







Der FC Sturm Hauzenberg muss beim TSV Bad Abbach ran – Foto: Robert Geisler









Sa., 22.08.2026, 14:15 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 14:15 PUSH



Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Wir bekommen es jetzt Spieltag für Spieltag mit Top-Gegnern zu tun. Hauzenberg hat in sechs Spielen bisher gefühlt so viel Tore geschossen wie wir letztes Jahr insgesamt. Allein das sagt alles über deren Qualität. Wir hatten auch gegen Dingolfing gute und druckvolle Phasen. Wenn wir die Punkte zu Hause behalten wollen, müssen wir das jetzt aber auch mal über 90 Minuten zeigen. Ich erwarte, dass am Samstag jeder alles reinhaut und dass jeder Zuschauer sieht und merkt, dass wir die schwere Aufgabe mutig und mit vollem Einsatz angehen."



Personalien: Das Dienstag-Spiel in Dingolfing zog zwei neue Ausfälle mit sich. Florian Heimrath hat sich verletzt und Fabian Rengstl ist nach seiner Roten Karte gesperrt. Dafür ist Co-Spielertrainer Philip Bockes zurück aus dem Urlaub.





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Nach dem wichtigen Auswärtssieg in Tegernheim wollen wir auch in Bad Abbach alles investieren, um erneut auswärts zu punkten. Gerade gegen die beiden offensivstarken Spieler Bockes und Graf wird es entscheidend sein, defensiv konsequenter zu agieren und deutlich weniger Torchancen zuzulassen als zuletzt. Wir wollen den positiven Flow mitnehmen, wieder mit der nötigen Intensität auftreten und alles daransetzen, auch in Bad Abbach ein positives Ergebnis zu erzielen."



Personalien: Alexander Kretz, Philipp Reitberger und Fabien Reischl werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Ob es bei Nikolas Löblein und Nico Wipplinger geht, ist noch offen.







Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr TSV Seebach Seebach SV Wenzenbach Wenzenbach 16:00 live PUSH



Quirin Grabolle (Co-Trainer TSV Seebach): "Es tut uns gut, mal keine Englische Woche zu haben - das war auch mehr als nötig. Wenzenbach hat die Qualität, jeder Mannschaft weh zu tun. Daher werden wir uns gut vorbereiten. Wir spielen daheim und wollen punkten."



Personalien: Kilian Grabolle und Simon Griesbeck drohen auszufallen. Zudem sind die Einsätze von Patrick Pfisterer und Jonas Brunner noch nicht hundertprozentig gesichert. Neuzugang Lukas Semmler weilt ebenso wie Chefanweiser Andreas Kölbl im Urlaub.





Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): "In Grainet haben wir unglücklich den ersten Auswärtssieg der Saison verpasst. In Seebach beim letztjährigen Vizemeister wird es bestimmt nochmal eine schwerere Aufgabe. Trotzdem werden wir wieder alles reinwerfen, um Zählbares mitzunehmen. Wir freuen uns schon auf das Spiel."



Personalien: Die Freitag-Brüder Alexander und Maximilian sind wieder einsatzbereit. Gleiches gilt für Brian Naze und Khaled Baza. Im Gegenzug hat sich Erti Berisha in den Urlaub verabschiedet und Dennis Pyka steht in den nächsten Spielen ebenfalls nicht zur Verfügung.









Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Ich habe die Mannschaft aus Passau ein paar Mal beobachten können und finde, dass sie mit Dingolfing die spielerisch beste Mannschaft in der Liga ist. Sie spielen echt einen schönen Fußball und es steht ein klarer Plan hinter ihrem System. Gerade im ersten Drittel sind sie mutig mit dem Ball und im letzten Drittel haben sie extremen Speed. Da wird einiges auf uns zukommen. Dennoch bin ich überzeugt, dass meine Mannschaft die passende Antwort auf dem Platz geben wird, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Wir werden uns gut auf das Spiel vorbereiten. Den Schwung aus den letzten Spielen wollen wir natürlich mitnehmen. Auch wenn es noch sehr früh in der Saison ist und es für uns immer noch eine Momentaufnahme ist, haben sich beide Mannschaften das „Spitzenspiel“ irgendwo schon verdient."



Personalien: Martin Glöckner und Michael Drechsler müssen nach wie vor ersetzt werden. Alles Weitere bleibt bis Sonntag abzuwarten.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "In Burglengenfeld sind wir in den vergangenen Jahren leider immer als Verlierer vom Platz gegangen. Eine richtig starke Mannschaft mit enormer Offensivpower. Beide Teams sind sehr gut in die Saison gestartet, dementsprechend freuen wir uns auf das Duell. Die Voraussetzungen könnten aktuell allerdings besser sein. Neben einigen verletzten und angeschlagenen Spielern fehlen uns auch mehrere Urlauber. Trotzdem wollen wir diesmal etwas Zählbares aus Burglengenfeld mitnehmen. Vielleicht gelingt es uns ja, die schwarze Serie endlich zu durchbrechen."



Personalien: Definitiv nicht dabei sind Christian Fischer, Ferdinand Fischer-Stabauer, Florian Zöls, Umut Orbay, Emil Hogemann, David Paintner, Kenan Sinanovic und Ian Campbell. Hinter dem Einsatz von Jonas Kahlouch steht noch ein Fragezeichen.