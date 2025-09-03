TOP-Spiel beim Spitzenreiter TUS Hilter

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - findet am Mittwochabend der komplette sechste Spieltag statt. Drei Spiele werden im Fupa-Liveticker angeboten.

Im Topspiel der Spieltages trifft der verlustpunktfreie Spitzenreiter TUS Hilter auf den viertplatzierten SV Hellern. Der TUS Hilter kann nach fünf Siegen aus fünf Spielen mit breiter Brust antreten und mit einen Sieg den Verfolger aus Hellern weit auf Distanz halten. Die Gäste müssen unbedingt punkten, um den Spitzenreiter nicht davon ziehen zu lassen.

Der Tabellenzweite TUS Glane hat den Spitzenreiter TUS Hilter im Blick. Um im Verfolgungsrennen nicht an Boden zu verlieren ist unbedingt ein Sieg gegen den Aufsteiger SV Bad Rothenfelde notwendig. Die Gäste sind gut gestartet und belegen aktuell den sechsten Tabellenplatz.

RW Sutthausen - VFR Voxtrup II Mi. 19.30 Uhr Mit nur drei Punkten aus vier Spielen ist der VFR Voxtrup II unter den Strich gerutscht. Im ersten Auswärtsspiel der Saison will die Mannschaft beim drittplatzierten RW Sutthausen unbedingt punkten. Der Gastgeber kann sich mit einen Sieg in der Spitzengruppe festsetzen.

Spvg Niedermark - VFL Kloster Oesede Mi. 19.30 Uhr Eine schwere Aufgabe für den VFL Kloster Oesede bei der Spvg Niedermark. Der achte Tabellenplatz sagt noch überhaupt nichts über das Leistungsvermögen der Gäste aus. Erst drei Spiele absolvierte das Fehlhauer-Team und wird sicher ganz oben angreifen, sobald alle rückständigen Spiel absolviert sind.

Ballsport Eversburg - BSV Holzhausen Mi. 18.45 Uhr

Noch nicht in der Kreisliga angekommen ist Ballsport Eversburg. Der Aufsteiger und letztjährige Seriensieger ist nach vier Spielen noch punktlos. Gegen den nach fünf Spielen im Mittelfeld platzierten BSV Holzhausen ist nur dann etwas Zählbaren zu erreichen, wenn wirklich alles passt. Im Spiel am Sonntag gegen den TUS Glane waren gute Ansätze zu erkennen.

SuS Buer - SF Schledehausen Mi. 19.30 Uhr

Der SF Schledehausen hat bisher aus drei Spielen sieben Punkte erreicht und kann mit einen Sieg gegen den bisher noch nicht voll überzeugenden SuS Buer einen großen Sprung in der Tabellen machen uns sich in der Spitzengruppe festsetzen.

SV Kosova - SC Lüstringen Mi. 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker -

Der SC Lüstringen überraschte am vergangen Wochenende den VFR Voxtrup II und gewann dort mit 2:1 Toren. Mit einem Sieg beim bisher noch punktlosen Aufsteiger SV Kosova kann der Bezirksliga-Absteiger den Sieg vom vergangen Wochenende vergolden und sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen.

TV Wellingholzhausen - SV Viktoria Gesmold II Mi. 19.30 Uhr

Erst einen Sieg aus vier Spielen ist die noch magere Ausbeute des TV Wellingholzhausen nach vier Meisterschaftsspielen. Die Mannschaft belegt aktuell einen Abstiegsplatz.

Im Nachbarschaftsderby gegen den SV Viktoria Gesmold II kann die Mannschaft mit einem Sieg die Situation deutlich verbessern. Aber der Aufsteiger ist keinesfalls zu unterschätzen.