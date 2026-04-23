Top-Spiel bei Sterkrade-Nord, Hirschkamp und Welheim lauern

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der Kampf um die Meisterschaft bleibt weiterhin umkämpft. Im absoluten Top-Duell des Spieltags treffen die Spvgg Sterkrade-Nord II und der SC Buschhausen aufeinander. Der 1. FC Hirschkamp und der FC Welheim wollen derweil mit eigenen Erfolgen an der Spitze dran bleiben. Im Tabellenkeller zählt derweil weiterhin jeder Punkt. rnrn

Sterkrade-Nord II trifft im Top-Spiel auf Buschhausen
Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Während der Tabellenführer SC Buschhausen die vergangenen vier Liga-Spiele für sich entscheiden konnte, feierte die Spvgg Sterkrade-Nord II sieben aufeinanderfolgende Siege. Am kommenden Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen beider Spitzenklubs. Der 1. FC Hirschkamp und der FC Welheim können mit eigenen Siegen von dem direkten Duell profitieren. Der TSV Safakspor Oberhausen und der VfR 08 Oberhausen wollen derweil ihren Negativlauf beenden. Das ist der 29. Spieltag:

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
Blau-Weiß Fuhlenbrock
15:00
SV Sarajevo - BW Fuhlenbr.

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
SV Adler Osterfeld
15:15
FC Welheim - SV Adler Os.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
BV Osterfeld 1919
15:00
TB O'hausen - BV Osterfeld

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
1. FC Hirschkamp
15:00live
FC Sterk. 72 - Hirschkamp

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
FC Welheim
TSV Safakspor Oberhausen
13:00
FC Welheim II - Safakspor

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
SC Buschhausen 1912
13:00
Sterkr.-Nord II - SC Buschh.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
SC Buschhausen 1912
13:00
VfR Oberha. II - SC Buschh. II

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
DJK Arminia Klosterhardt
15:15
VfR Oberha. - Arm. Kloster II

Die nächsten Spieltage:

30. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - FC Welheim
Do., 30.04.26 19:30 Uhr SC Buschh. - VfR Oberha. II
Do., 30.04.26 19:30 Uhr Hirschkamp - FC Welheim II
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - VfR Oberha.
So., 03.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - SV Sarajevo
So., 03.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - FC Sterk. 72
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - GA Sterkrade
So., 03.05.26 15:00 Uhr Safakspor - Sterkr.-Nord II

31. Spieltag
Sa., 09.05.26 18:00 Uhr Sterkr.-Nord II - Hirschkamp
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - BV Osterfeld
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - Safakspor
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - TB O'hausen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - SC Buschh. II
So., 10.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - BW Fuhlenbr.
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - SC Buschh.
So., 10.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - Arm. Kloster II