Top-Spiel bei Sterkrade-Nord, Hirschkamp und Welheim lauern

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Während der Tabellenführer SC Buschhausen die vergangenen vier Liga-Spiele für sich entscheiden konnte, feierte die Spvgg Sterkrade-Nord II sieben aufeinanderfolgende Siege. Am kommenden Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen beider Spitzenklubs. Der 1. FC Hirschkamp und der FC Welheim können mit eigenen Siegen von dem direkten Duell profitieren. Der TSV Safakspor Oberhausen und der VfR 08 Oberhausen wollen derweil ihren Negativlauf beenden. Das ist der 29. Spieltag:
Die nächsten Spieltage:
30. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - FC Welheim
Do., 30.04.26 19:30 Uhr SC Buschh. - VfR Oberha. II
Do., 30.04.26 19:30 Uhr Hirschkamp - FC Welheim II
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - VfR Oberha.
So., 03.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - SV Sarajevo
So., 03.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - FC Sterk. 72
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - GA Sterkrade
So., 03.05.26 15:00 Uhr Safakspor - Sterkr.-Nord II
31. Spieltag
Sa., 09.05.26 18:00 Uhr Sterkr.-Nord II - Hirschkamp
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - BV Osterfeld
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - Safakspor
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - TB O'hausen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - SC Buschh. II
So., 10.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - BW Fuhlenbr.
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - SC Buschh.
So., 10.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - Arm. Kloster II