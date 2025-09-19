Top-Spiel bei Schloßberg & Lokalduell in Willmering

Weiter dicht gedrängt ist das Tableau der Kreisliga Ost. Einzige Ausnahme bildet der 1. FC Rötz. Der Aufsteiger ist am Tabellenende schon abgeschlagen, steht unter Ergebnisdruck. Klappt es am Sonntag bei Mitaufsteiger SG Regental mit dem ersten Saisonsieg? Tabellenführer SpVgg Mitterdorf muss sich in der Zwischenzeit bei der SG Waldmünchen/Geigant beweisen. Im Fokus steht außerdem das Top-Spiel zwischen dem Dritten SG Schloßberg und dem Vierten FC Ränkam. Bereits am Samstag rollt in Chamerau das runde Leder.



Der FC Chamerau (8., 10) erwartet zum Auftakt der zehnten Spielrunde die SG Schönthal-Premeischl (10., 10). Zuletzt konnten sich beide Kontrahenten nur einen Punkt einholen: Der FC ging nach Rückstand in der ersten Halbzeit, am Ende mit 3:3 bei der SG Zandt/Vilzing II vom Feld, während sich Schönthal beim FC Untertraubenbach mit einem 1:1 begnügen musste.







Bei der SG Waldmünchen/Geigant (13.,9) ist am kommenden Wochenende die SpVgg Mitterdorf (1., 21) auf Stippvisite. Die SG musste sich am letzten Spieltag knapp beim 1. FC Miltach geschlagen geben, die Mitterdorfer hingegen konnte sich den Dreier auf heimischem Terrain gegen die 1. SG Regental einholen.







Bei angesprochener 1. SG Regental (11., 9) findet sich zum zehnten Spieltag der 1. FC Rötz (14., 1) ein. Beide Teams konnten sich zuletzt nicht behaupten. Rötz gab sich daheim gegen die SG Schloßberg geschlagen, während Regental beim Tabellenführer SpVgg Mitterdorf eine Niederlage kassierte.





Der FC Ränkam (4., 18) schlägt am kommenden Sonntag in Windischbergerdorf bei der SG Schloßberg (3., 19) auf. Der Gast sicherte sich am letzten Wochenende einen Punkt gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn auf heimischem Rasen, die SG Schloßberg konnte unterdessen die Maximalausbeute beim 1. FC Rötz einheimsen.







Die SG Michelsdorf/Cham II (6., 15) tritt am zehnten Spieltag bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (5., 16) an. Die SG konnte sich am vergangenen Wochenende den Dreier gegen die SpVgg Eschlkam einholen, die SpVgg Willmering-Waffenbrunn kam zuletzt beim FC Ränkam nicht über ein Remis hinaus.







Der 1. FC Miltach (7., 14) ist diesmal zu Gast beim FC Untertraubenbach (12., 9). Der FCU konnte sich durch das Remis gegen die SG Schönthal-Premeischl am vergangenen Wochenende nur einen Punkt sichern; die Gäste der kommenden Partie hingegen sicherten sich mit einer Bude den Dreier gegen die SG Waldmünchen/Geigant.







Auf dem Sportplatz der SpVgg Eschlkam (9., 10) sagt am Sonntag die SG Zandt/Vilzing II (2., 19) hallo. Mit einem 3:3 ging die SG zuletzt daheim gegen den FC Chamerau vom Platz und holte sich somit einen Zähler. Die SpVgg konnte sich dagegen bei der SG Michelsdorf/Cham II nicht durchsetzen und quittierte eine Niederlage.