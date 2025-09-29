Top-Spiel am Mittwochabend: SG Sonnenhof empfängt den SV Sandhausen

Die Stimme:

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Aktuell ist das für uns – rückblickend auch auf das Spiel in Homburg – etwas schwierig einzuordnen, was die Ergebnisse angeht. Wir sprechen momentan viel über die gleichen Aspekte, legen immer wieder gute Auftritte hin, müssen uns jetzt aber einfach mal wieder mit drei Punkten belohnen. Wenn wir aber so weitermachen, was den Einsatz und die Bereitschaft in diesen letzten Wochen angeht, dann wird das auch zeitnah wieder der Fall sein. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir brauchen daher noch mehr Gier, offensiv den Killerinstinkt und hinten den absoluten Wille, das eigene Tor bis zum Schluss unbedingt verteidigen zu wollen. Am kommenden Mittwoch kommt mit dem SV Sandhausen natürlich eine enorme Wucht sowie viel körperliche Präsenz auf uns zu. Uns steht ein tolles Abendspiel bei uns zuhause in Aspach bevor und da wollen wir natürlich wieder große Begeisterung hervorrufen.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Mittwoch gegen den SV Sandhausen nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch), Lukas Stoppel (Sprunggelenksverletzung) und Hugo Kretschmar (Rotsperre). Fraglich sind Arbnor Nuraj (angeschlagen) und Fabian Eisele (krank).

Der Gegner:

Vor zwei Jahren noch in der 2. Bundesliga unterwegs ging es für den SV Sandhausen nach dem Abstieg in die 3. Liga und einem achten Tabellenplatz in der Folgesaison zum Ende der abgelaufenen Spielzeit als Tabellenvorletzter schließlich runter in die Regionalliga Südwest. Dabei belegte der SVS in der damaligen Hinrunde zwischenzeitlich noch den ersten Platz der 3. Liga und schloss die Hinserie auf einem soliden sechsten Rang ab. Doch 13 Niederlagen aus den letzten 15 Saisonspielen sorgten letztendlich dafür, dass Sandhausen künftig wieder in der Regionalliga Südwest an den Start geht.

Folglich gab es auch im Hinblick auf den Kader bei den Schwarz-Weißen gleich mehrere Veränderungen. Doch dass dieser derart gewaltig ausfällt, damit haben wohl die wenigsten gerechnet: 35 (!) Abgänge stehen am Ende auf der Transfer-Aktivität der Kurpfälzer in der Sommer-Wechselperiode. Gesprochen wurde dabei medial teilweise gar vom „radikalsten Umbruch im deutschen Profifußball“. Neu dabei ist außerdem Cheftrainer Olaf Jansen, welcher zuvor bereits über vier Jahre lange als tonangebender Mann an der Seitenlinie erfolgreich die Geschicke beim FC Viktoria Köln leitete. Bislang tut sich der ehemalige Zweitligist noch schwer.

Mit aktuell zehn Punkten aus den bisherigen neun Partien belegt der 13-fache badische Landespokalsieger momentan 13. Tabellenplatz, feierte zuletzt beim 4:3-Heimsieg gegen die Kickers Offenbach nach zwischenzeitlichem 1:3-Pausenrückstand aber ein irres Comeback sowie echte „Big Points“. Viermal trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der SV Sandhausen bereits in einem Pflichtspiel aufeinander.

Und der direkte Vergleich könnte für die Aspacher kaum negativer ausfallen: Vier Spiele, vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 1:19 aus Sicht der SG. Dazu zählt auch die bislang höchste Niederlage der Vereinsgeschichte des Dorfklubs: Die 1:10-Heimniederlage am 12. Spieltag der damaligen Oberliga-Saison 2006/07. Kurios: Gino Russo hatte die SG in der vierten Spielminute zunächst noch in Führung gebracht, doch der SVS drehte anschließend auf und schraubte das Ergebnis im ersten Durchgang noch auf ein 5:1 in die Höhe.

Geleitet wird die Flutlichtpartie von Schiedsrichter Mathias Heilig (29, FC Erzingen) und seinen beiden Assistenten Jürgen Schätzle und Tim Walter.

Rund um die Partie:

Tickets für das anstehende Heimspiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den SV Sandhausen unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.