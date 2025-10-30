Top-Spiel-Alarm bei Großaspach - FSV Mainz: "Das tut uns allen gut"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag, 1. November 2025, an „Allerheiligen“ den 1. FSV Mainz 05 II zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des 15. Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir sind momentan einfach richtig gut drauf und es freut mich für die Jungs, dass sie für ihren Aufwand, den sie betreiben, auch entsprechend mit Punkten belohnt werden. Das tut uns allen gut und bringt uns in der jetzigen Situation gleichzeitig auch in eine super Ausgangslage, was das anstehende Heimspiel am Samstag gegen die U23-Mannschaft von Mainz 05 angeht. Wir empfangen die formstärkste Mannschaft der Liga, die technisch außerdem auf einem sehr hohen Niveau unterwegs und darüber hinaus auch in jedem Mannschaftsteil individuell sehr gut besetzt ist. Dem wollen wir uns natürlich stellen und einmal mehr unter Beweis stellen, dass wir auch gegen die Top-Teams der Liga bestehen können. Wir freuen uns riesig auf diese Herausforderung, werden uns optimal vorbereiten und alles daran setzen, um unseren Lauf weiter fortzuführen.“

Die Personalsituation:

Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt für das Top-Spiel am Samstag gegen die U23 des 1. FSV Mainz 05 den kompletten Kader zur Verfügung. Arbnor Nuraj und Volkan Celiktas kehren nach ihren abgesessenen Gelbsperren in das Aufgebot des Dorfklubs zurück.

Der Gegner:

Mit aktuell 27 Punkten aus den bisherigen 14 Saisonspielen belegt die Bundesliga- Reserve des 1. FSV Mainz 05 momentan den zweiten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Damit sind die Mainzer nun schon seit dem zweiten Spieltag und somit seit beachtlichen 12 Partien in Serie ohne Niederlage und mussten sich als einziges Team der Liga bislang erst einmal in dieser Saison geschlagen geben.

Vor allem zuhause weiß das Team von Coach Benjamin Hoffmann zu überzeugen, sammelte immerhin 18 von 27 Zählern im heimischen Bruchwegstadion. Dabei brachte die U23 des FSV am vergangenen Spieltag zudem frischen Wind ins derzeitige Meisterschaftsrennen. Durch einen 2:1-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SGV Freiberg Fußball verkürzte die Zweitvertretung der Nullfünfer den Abstand auf Freiberg auf nur noch drei Punkte.

Bereits 14 Mal trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der 1. FSV Mainz 05 bislang aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an den FSV, der insgesamt sechs Partien für sich entscheiden konnte. Fünfmal siegte der Dorfklub, drei weitere Begegnungen endete jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am kommenden Samstag von Schiedsrichter Veron Besiri (25, SV Föhren) und seinen beiden Assistenten Matthias Munkler und Lukas Heep.

Rund um die Partie:

Tickets für das anstehende Heimspiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den 1. FSV Mainz 05 II unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.