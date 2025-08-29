Top-Rückkehrer in Breitenbrunn, neuer Stürmer für Prüfening

Pünktlich zum Derby zuhause gegen den SV Töging (Sonntag, 17 Uhr) meldet der SV Breitenbrunn eine hochinteressante Personalie. Der ehemalige spielende Co-Trainer Markus Waffler hat sich wieder dem Bezirksligisten angeschlossen, bei dem er in den letzten zwei Spielzeiten die Abwehr zusammenhielt. Zuvor spielte der 28-Jährige viele Jahre für den VfB Eichstätt in der Bayernliga Nord und Regionalliga Bayern. Diesen Sommer schloss er sich erneut dem Viertligisten an.



Wie kam der erneute Re-Wechsel kurz vor Ende der Transferphase zustande? Nun, eigentlich wollte der Abwehrhüne nochmal höherklassig angreifen und ging daher zurück nach Eichstätt. Bis dato kam Waffler beim Regionalliga-Aufsteiger aber kaum zum Zug, kam in der Liga nur einmal für 45 Minuten zum Einsatz. Beide Seiten einigten sich nun auf eine Vertragsauflösung. Und so war der Weg frei für eine Rückkehr zum SV Breitenbrunn. Laut Aussage von Abteilungsleiter Willi Ferstl im Donaukurier, wird Waffler bereits gegen den SV Töging sein Comeback im SVB-Trikot geben. Für die Altmühltäler ist es ohne Zweifel ein Top-Transfer. Schließlich bringt Waffler höherklassige Erfahrung aus allein 105 Einsätzen in der 4. Liga mit.





Unter der Woche wurde außerdem publik, dass der FSV Prüfening Paul Samangassou zu sich gelotst hat. Der ehemalige Landesliga-Stürmer des TSV Bad Abbach (72 Landesliga-Einsätze) soll für offensiven Schwung sorgen. Zuletzt spielte der mittlerweile 35-Jährige beim FC Hohenthann in der niederbayerischen Kreisliga. Letzte Saison steuerte er 9 Tore in 18 Spielen bei. Mal sehen, ob Samangassou bereits im kommenden Heimspiel gegen den TSV Kareth (Sonntag, 13.15 Uhr) sein Debüt im FSV-Dress geben wird. Seine neue Mannschaft will derweil die 1:6-Pleite in Bach aus den Kleidern schütteln.