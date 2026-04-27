Top-Quintett gewinnt - Chur 97 mit Exploit

Seuzach enttäuschte im Heimspiel gegen Chur. – Foto: Ramon Fritschi

Die ersten Fünf siegen allesamt und untermauern damit ihre Vormachtstellung. Chur 97 kann als einzige Mannschaft der unteren Tabellenhälfte einen Sieg landen - dies aber gleich üppig mit einem 3:0 in Seuzach.

Seefeld siegt in Balzers 3:1 und verbleibt damit im Aufstiegsrennen. Bereits in der 6. Minute erzielte Xeno Fresneda nach einer eingeübten Corner-Variante mit seinem 12. Saisontor den Führungstreffer für die Gäste vom Zürichsee. In der 23. Minute glichen die Platzherren durch Dietrich-Kopfball aus, dies ebenfalls im Anschluss an einen Eckball. Nach der Pause legte Seefeld einen Zahn zu und ging nach einer knappen Stunde erneut in Führung durch eine Direktabnahme von Bachmann, sein 11. Saisontor. Für den zuvor schon nicht überzeugenden Schiedsrichter war das Spiel damit zu Ende, denn das 3. Seefelder Tor in der 95. Minute meldete er nicht mehr. Glücklicherweise war Seefeld-Urgestein Monty Hänni als Live-Tickerer noch anwesend und sah den Treffer von Seglias, der den Torhüter umspielte und ins leere Tor schob.

Aufsteiger Seuzach verliert gegen das zuvor Tabellen-Vorletzte Chur 97 sang- und klanglos 0:3 und gerät nun dadurch wieder in die Bredouille. Die Geschichte der 1. Halbzeit schrieb der 17-Jährige Leza Netzer: Wahrscheinlich beflügelt, dass die deutsche Fussball-Legende Günter Netzer kürzlich zum ersten mal Grossvater wurde, traf er in der 18. Minute mit einem Kopfball und doppelte in der 34. Minute nach. Auch nach der Pause passte bei "Seuzi" wenig zusammen, sodass Stolz kurz vor Schluss mit seinem 10. Saisontor noch das 3:0 für die Bündner erzielen konnte.

Linth siegt dank Leo

Mit seinen drei Toren trägt der Brasilianer Leonardo Silva De Abrei Lima wesentlich zum 4:2-Sieg von Linth 04 bei Schaffhausen 2 bei. Das Führungstor der Munotstädter in der 11. Minute erzielte mit Mendes ebenfalls ein Spieler des 4-fachen Weltmeisters, dies durch einen Foulelfmeter. Dann kam vorerst die Zeit von "Leo", der Linth mit zwei Toren in der 14. und 33. Minute in Führung schoss. Wenig später erhöhte Yesilcayir gar auf 3:1. Zehn Minuten nach der Pause erzielte Silva De Abreu seinen dritten Treffer, bevor unmittelbar danach Hysenaj noch noch zum 2:4 verkürzen konnte.

Weesen verteidigt Spitzenposition

Durch den 3:1-Sieg bei Wil 2 kann Weesen seine Führung in der Tabelle behaupten. Kurz vor der Pause schoss Routinier Rudolf Bilas das Team vom Walensee in Führung. Zehn Minuten nach der Pause doppelte Tormonster Edison Syla mit seinem 20.! Saisontreffer nach. Eine Viertelstunde vor Spielende konnte Lipovica zwar verkürzen, doch in der 80. Minute stellte erneut Bilas mit dem 3:1 den Sieg sicher.

Uzwil siegt in Arbon

Das Schlusslicht der oberen Tabellenhälfte Uzwil besiegt das Schlusslicht der Unteren Arbon 2:0. Sejdija in der 2. und Hajrovic in der 45. stellten mit ihren Toren das Schlussresultat bereits zur Pause sicher.

Rorschach-Goldach siegt mit Tor in der 93. Minute

Dank einem Treffer von Dejan Peric in der 3. Minute der Nachspielzeit führt Rorschach-Goldach auf dem 4. Rang das Verfolger-Paket an.

Gossau lässt Altstätten schmoren

Durch die 1:2-Niederlage gegen Gossau verharrt Altstätten in prekärer Tabellensituation und rutscht gar auf den zweitletzten Platz ab. Den Führungstreffer von Nicolas Eberle kurz vor der Pause konnten die Rheintaler in der 53. Minute durch Zulic egalisieren, Salija stellte die Führung und damit auch den Sieg postwendend eine Minute später wieder ein.