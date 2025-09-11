Nach sechs intensiven Runden nimmt die Bezirksliga Weser-Ems richtig Fahrt auf – und der 7. Spieltag verspricht gleich mehrere brisante Duelle. An der Spitze marschiert Spitzenreiter SF Schwefingen unbeirrt voran, während Teams wie Union Lohne und Vorwärts Nordhorn II die Verfolgerrolle übernommen haben. Doch auch die Weiße Elf Nordhorn meldete sich mit einem 7:1-Kantersieg eindrucksvoll zurück und sorgt für zusätzliche Spannung im oberen Tabellendrittel. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams dagegen bereits früh in der Saison ums sportliche Überleben. Besonders im Fokus liegt daher das direkte Aufeinandertreffen zweier Kellerkinder – Der VfL Emslage empfängt den Landesliga-Absteiger Bad Bentheim. Wir geben wie gewohnt einen Überblick über alle anstehenden Begegnungen.

Absolutes Top-Spiel – Der Vizemeister der Vorsaison empfängt die Mannschaft der Stunde. Weiße Elf Nordhorn hat sich aus dem Fehlstart befreit und ist seit nun mehr vier Spielen ungeschlagen, wovon die letzten drei allesamt gewonnen wurden. Am vergangenen Spieltag zeigte man gegen den SV Langen beim 7:1 eine regelrechte Machtdemonstration. Weiße-Ef Coach Frank Westerink spricht vor der Partie von der Geschichte der Vorsaison, als man Union Lohne nach zehn Siegen am Stück die Niederlage zufügen konnten und wünscht sich dementsprechend eine Wiederholung.

Der Aufsteiger aus Veldhausen hat große Probleme in der Liga anzukommen: Nur drei Punkte und zuletzt eine 0:5-Pleite in Schwefingen lassen die Abstiegsränge bedrohlich näherkommen. Altenlingen dagegen hat sich nach dem 4:0 gegen Salzbergen stabilisiert und liegt mit elf Punkten in Lauerstellung zur Spitzengruppe. Für Veldhausen wird es ein harter Kampf, um gegen den Favoriten zu bestehen.

„Freitagabends in Langen ist natürlich unter Flutlicht ein Brett." – so fasst Schwefingen-Coach Daniel Vehring seine Einschätzung zum kommenden Spiel in Langen zusammen. Nichtsdestotrotz ist sich der Trainer des Tabellenführers bewusst, dass derzeit sehr viel gut läuft und ein weiterer Erfolg absolut realistisch ist und auch das Ziel sein muss. Der SV Langen musste zuletzt nach drei erfolgreichen Spielen ohne Niederlage eine herbe 7:1 Klatsche bei Weiße Ellf Nordhorn hinnehmen und wird großes Interesse daran haben einen weiteren Misserfolg dieser Art zu verhindern.

Beide Teams haben aktuell neun Punkte auf dem Konto und könnten sich mit einem Sieg (zurück) in die Spitzengruppe schießen. Steffen Wolf will mit seiner Mannschaft nach zwei Niederlagen am Stück zurück in die Spur finden und erwartetet von seiner Mannschaft vor allem in der Defensive einen konzentrierten Auftritt. Auch Spelle-Venhaus II musste zuletzt zwei Niederlage hinnehmen und geht mit ähnlichen Emotionen in die Partie – eine wegweisende Partie.

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II SV Olympia Laxten Laxten

Nordhorn II ist weiterhin ungeschlagen und mit zwölf Punkten Tabellenzweiter – zuletzt gab es ein souveränes 3:0 in Neuenhaus. Besonders die Defensive überzeugt: Nur sechs Gegentore in sechs Spielen sind der Bestwert der Liga. Olympia Laxten feierte am Wochenende einen wichtigen 3:2-Sieg gegen Emslage und steht mit zehn Punkten ebenfalls sehr solide da. Es dürfte ein Geduldsspiel werden, bei dem Nordhorns Abgeklärtheit den Unterschied machen kann.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfL Emslage Emslage SV Bad Bentheim Bad Bentheim

Emslage zeigt sich als launische Diva: Zwei Siege und vier Niederlagen bedeuten Rang dreizehn und damit akute Abstiegsgefahr. Besonders bitter war das 2:3 in Laxten, bei dem man trotz guter Aufholjagd leer ausging. Landesliga-Absteiger Bad Bentheim ist noch sieglos, liegt mit nur zwei Punkten am Tabellenende und kam am Mittwoch nicht über ein 2:2 gegen Salzbergen hinweg. In diesem Kellerduell steht für beide schon viel auf dem Spiel – ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Sparta Werlte Werlte SG Freren 1921 Freren