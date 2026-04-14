Top-Oberligist verpflichtet Leistungsträger von Aufstiegskonkurrenten In der Gerüchteküche kursierte dieser Transfer schon länger von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt (links) mit Lars Warschewski. – Foto: SV Westfalia Rhynern

Der 26-jährige Lars Warschewski wechselt tatsächlich zur Spielzeit 2026/27 vom Oberligisten ASC 09 Dortmund zum aktuellen Ligarivalen SV Westfalia Rhynern. Der langjährige Leistungsträger folgt damit seinem Ex-Coach Marco Stiepermann, dessen Wechsel nach Rhynern im Februar bekannt wurde.

Warschewski soll dem Team wichtige Impulse geben sowie die sportliche Qualität im Kader weiter erhöhen. In der Meldung des Vereins heißt es: "Mit der Verpflichtung ist es den Verantwortlichen gelungen, einen ambitionierten und entwicklungsfähigen Spieler für unseren Verein zu gewinnen. Der offensive Mittelfeldspieler bringt nicht nur fußballerisches Können, Kreativität und Spielübersicht mit, sondern auch Einsatzbereitschaft und Teamgeist – Eigenschaften, die hervorragend zu unserer Philosophie passen. Mit diesem Transfer setzten wir ein weiteres Zeichen in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit und unterstreichen unsere Ambitionen." „Wir freuen uns sehr, dass wir Lars für uns gewinnen konnten. Er passte sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft und zu unserem Verein“, erklärt Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt.

"Mit Lars holen wir nicht nur das Herzstück von Aplerbeck nach Rhynern, sondern bekommen mit ihm auch einen der stärksten Mittelfeldspieler der Liga. Er wird gerade für das Spiel mit dem Ball eine absolute Bereicherung sein", so Stiepermann gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger". Warschewski sagt gegenüber dem Westfälischen Anzeiger: "Ich weiß, was er für ein Trainer ist, und er weiß, wie ich ticke. Er gibt jedem seiner Spieler das Vertrauen und ist von jedem zu 100 Prozent überzeugt. Ich habe in der Zeit unter ihm meinen größten Entwicklungsschritt gemacht. In den Jahren zuvor hatte ich schon mal überlegt, nach Rhynern zu gehen. Aber das ist nie zustande gekommen. Jetzt hat es gepasst. In Rhynern wird mir etwas ermöglicht, auf das ich Bock habe, das kann ein geiles Projekt werden.“