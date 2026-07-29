»Top-Neuzugang« Osterhofens Ciocan wechselt zu Wallerfing

Darius Ciocan hat sich dem SV Wallerfing angeschlossen – Foto: Harry Rindler

Nach zwölfjähriger Abwesenheit glückte dem SV Wallerfing vor zwei Monaten über den Umweg Relegation die langersehnte Rückkehr in die Kreisklasse. Dort hatte die Elf von Spielercoach Danyon Kemper keinen optimalen Einstand, denn das Heimspiel gegen den SV Irlbach ging mit 0:1 verloren. Das Problemkind ist aktuell der Angriff, da mit Andreas Haberl (Kreuzbandriss) und Daniel Bayerer (Achillessehnenriss) zwei wichtige Offensivkräfte langfristig ausfallen. Die Verantwortlichen haben deshalb nochmal die Gelegenheit genutzt, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen und Darius Ciocan verpflichtet. Der 29-jährige Allrounder trug in den vergangenen vier Jahren das Trikot der SpVgg Osterhofen und absolvierte für die Herzogstädter unter anderem 65 Matches in der Landesliga, bei denen er 16 Scorer-Punkte (fünf Tore, elf Vorlagen) verzeichnete.

Eigentlich hätte der aus Rumänien stammende Techniker gemeinsam mit Thomas Wallner die SG Obergessenbach 1 / Osterhofen 2 coachen sollen. Aufgrund der Verletzungssorgen der ersten Mannschaft kam Ciocan in allen drei bisher absolvierten Begegnungen der Bezirksliga-Truppe zum Einsatz und erzielte beim 4:3-Erfolg in Bischofsmais auch einen Treffer. Der Neuzugang wird beim SV Wallerfing dem Trainerstab angehören und als spielender "Co" fungieren.



"Für uns ist Darius ein Top-Neuzugang. Wir waren schon im Winter mit ihm in Kontakt und als wir Wind davon bekommen haben, dass ihm die Doppelbelastung etwas zu viel wird, haben wir es nochmal probiert. Es freut uns riesig, dass es nun doch noch geklappt hat", berichtet Wallerfings Sportlicher Leiter Stefan Gaschler, der in der Offensive akuten Handlungsbedarf sah: "Durch die verletzungsbedingten Ausfälle und den Abgang von Daniel Feldmeier zum FC Zeholfing haben wir einen Substanzverlust im Kader. Umso wichtiger ist es, dass es uns gelungen ist, das Team zu verstärken." Sportlich gibt sich der erfahrene Funktionär keinen Illusionen hin: "Für uns geht es einzig und allein darum, den Klassenerhalt zu schaffen. In den beiden anstehenden Partien in Bernried und gegen Wallersdorf sind wir jeweils klarer Außenseiter und haben nichts zu verlieren. Dann müssen wir aber schön langsam Punkte holen."



