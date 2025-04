Top-Nachwuchsduell: FC Memmingen U19 im Pokal gegen FC Augsburg

Im Nachwuchsfußball steigt am kommenden Mittwoch ein Top-Duell. In der bayerischen Pokalrunde empfängt die U19-Mannschaft des FC Memmingen als Junioren-Bayernligist den FC Augsburg aus der DFB-Nachwuchsliga. Dieses Spiel wird um 19 Uhr unter Flutlicht in der Arena an der Bodenseestraße angepfiffen. Im großen Stadion erhofft sich die FCM-Jugendabteilung eine gute Kulisse.

Die Partie ist praktisch das Halbfinale des Wettbewerbs, der als Volksbanken-Raiffeisenbanken-Pokal ausgetragen wird. Der FCM-Nachwuchs ist in der laufenden Qualifikations-Runde der Bayern- und Bundesligisten der letzte Vertreter eines Amateurclubs. Das andere Halbfinale bestreiten der Profi-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg und Titelverteidiger SpVgg Greuther Fürth. Beide Sieger starten im Landesfinale, das in Turnierform am 7. Juni mit sechs Teilnehmern in Schweinfurt ausgetragen wird. Hier sind dann nach einer vorherigen Qualifikationsrunde auch vier der sieben bayerischen Bezirkssieger vertreten. Die Finalrunden des Pokalwettbewerbs sind für die Platzierten insgesamt mit 8.000 Euro dotiert. Der Gewinner des Endturniers qualifiziert sich zudem für den DFB-Pokal der U19-Junioren in der nächsten Spielzeit.

Die Memminger U19 von Trainer Oleg Weber ist aktuell gut in Form. In der Rückrunde der A-Junioren-Bayernliga wurde zuletzt die SpVgg Bayreuth durch Treffer von Luan Fusaro (26. Minute) und Mafouz Boroh in der Nachspielzeit mit 2:0 geschlagen. Das Team ist nach der Winterpause noch unbesiegt und hat nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Viktoria Aschaffenburg. Einige der Talente sind bereits regelmäßig im Herrenbereich bei der U21-Mannschaft in der Landesliga im Einsatz und dürfen fallweise bereits bei der „Ersten“ reinschnuppern.